Două amintiri frumoase

Nicolae Labiş, în ultimul text (din decembrie 1956), ni se adresa cu credinţa că mâine numele său va rămâne o amintire frumoasă. Avea 21 de ani şi câteva zile… Aceeaşi vârstă ar fi atins-o la 15 martie 2023 Yin Yuguo, deja legendarul chinez venit la Literele băcăuane pentru a deveni filolog total: stăpân pe intimităţile limbii şi culturii române, dar şi mesager al celor două civilizaţii, prin actul traducerii biunivoce. „Sânt douăzeci de ani şi încă unul… Remember Yin Yuguo” s-a numit activitatea densă dintr-o singură zi, 15 martie 2023, iniţiată de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Litere şi Societatea Cultural-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” Bacău. Yin Yuguo (15 mart. 2002, Republica Populară Chineză – 26 ian. 2019, Roman, judeţul Neamţ) s-a întâlnit, metafizic, cu Nicolae Labiş (2 dec. 1935, Mălini, jud. Suceava – 22 dec. 1956, Bucureşti), sub mottoul „Sânt douăzeci de ani şi încă unul…/ Aş vrea nici unul să i-l dau minciunii” (N. Labiş, Sânt douăzeci de ani…, 3 dec. 1956).

Programul complex din Amfiteatrul „Dumitru Alistar” a început ex abrupto cu proiecţia filmului documentar “The Joys and Sorrows of Yin Yuguo”/ „Bucuriile şi suferinţele tânărului Yin Yuguo”, în regia Ilincăi Călugăreanu, prezentat de conf. univ. dr. Nicoleta Popa Blanariu şi comentat de invitatul special al zilei: Irina-Margareta Nistor. Copleşită de emoţie, popularul critic de film a evidenţiat încă o dată resortul afectiv al scurtmetrajului pus la dispoziţie de Netflix. Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, primarul municipiului Bacău, l-a aşezat pe cel evocat între modelele umane autentice (în urmă cu patru ani, lui Yin Yuguo i-a fost acordat titlul de Cetăţean de onoare post-mortem al municipiului Bacău). Momentul inedit al conexiunii cu China şi dialogul online cu părinţii lui Yin Yuguo au fost punctele forte ale manifestării. Trei studenţi/ masteranzi ai Facultăţii de Litere, beneficiari ai Bursei „Yin Yuguo”, le-au vorbit părinţilor acestuia, în timp ce Irina-Margareta Nistor le-a dăruit, virtual, florile primite din partea gazdelor. Au fost citite mesaje de la Margareta Labiş (sora poetului; din motive de sănătate, nu s-a putut deplasa la Bacău, aşa cum promisese), scriitorul şi ambasadorul Constantin Lupeanu (fost director al Institutului Cultural Român din Beijing, instituţie cu care Yin Yuguo s-a împrietenit), Valeriu Bogdăneţ (prietenul devotat al lui Nicolae Labiş), Nicolae Cârlan (editor labişian), Ligia Bârgu-Georgescu (cunoştinţă a fraţilor Labiş), Wei Pang (masterandă la Facultatea Litere a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, recomandată de Victoria Fonari). Din editorialul „Cotidianului” semnat la 8 mart. de Cornel Nistorescu, după ce a văzut filmul Ilincăi Călugăreanu, a fost extras acest pasaj: „Yin Yuguo a fost un chinez care poate trece doar printr-un vis frumos ce se termină trist. Dacă lumea noastră ar mai iubi poeţii, rapsozii și menestrelii, povestea lui ar trebui cântată și ascultată în teatre sau în aglomerații turistice, ca o baladă a nefericirii unui tânăr de geniu care s-a îndrăgostit de un tărâm descris într-o poezie”.

O prezenţă pitorească, alter ego al lui Yuguo după îmbrăcăminte (cămaşă albă cu altiţă, fular şi steag tricolore) şi atitudine a fost Victor Ciovîrnache, venit de la Timişoara, care a reconstituit episodul întâlnirii sale cu Yin Yuguo, la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2018. Scriitorul Lucian Strochi l-a găsit pe cel evocat „Contemporan(i) cu faraonii”, în vreme ce Sorina Constandache a recompus tabloul ceremoniei de la 15 martie 2019. Expoziţia „Ferestre de dor” a lui Aurel Stanciu şi tablourile înfăţişându-i pe Vasile Alecsandri (1818-1890) şi George Bacovia (1881-1957), donate Casei-Muzeu „Vasile Alecsandri” Bacău de artistul plastic Mihai Nechita-Burculeţ, au agrementat ambianţa.

Încă „un eveniment excepţional” (prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău) a fost certificat de conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, prorector, şi de conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei, decanul Facultăţii de Litere. Manifestarea a fost moderată de conf. univ. dr. Ioan Dănilă, preşedintele executiv al Societăţii Cultural-Ştiinţifice „Vasile Alecsandri” Bacău.

Colaboratori au fost Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău, Gruparea Alumni „Vasile Alecsandri” Bacău, Liga Studenţească a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Chromatique (Ovidiu Ungureanu), filialele Bacău ale Uniunii Scriitorilor din România, Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Uniunii Artiştilor Plastici, Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, precum şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău. Parteneri media: revistele „Ateneu” şi „Plumb”, cotidianul „Deşteptarea”, Radio-România Actualităţi. Proiectul a fost susţinut de Primăria şi Consiliul Local ale municipului Bacău.

„Ne veţi fi oaspete la deschiderea unui cinematograf în Bacău?” a întrebat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu. „Categoric! Băcăuanii au un suflet cald”, a fost răspunsul Irinei-Margareta Nistor.