Reîntors dintr-un voiaj care a cuprins mai multe țări africane, scriitorul Doru Ciucescu povestește, surprins că, în vreme ce, în toate țările în care a intrat, era întâmpinat de cadre medicale în combinezoane de protecție, cu măști și cu termometre digitale, doar la intrarea în România nu s-a petrecut așa ceva.

“Ciudat mi s-a părut faptul că la sosirea în România nu am fost întâmpinat de un baraj de «pistolari», cu armele îndreptate spre tâmplă ori frunte”, povestește scriitorul.

De exemplu, la intrarea în Senegal, în aeroport a fost întâmpinat de “pistolari” în halate albe, cu termometre digitale. “Controlul este riguros și orice puseu de temperatură înseamnă… cel puțin trei zile pierdute în… «izoleta» din țara respectivă, până vine rezultatul testului pentru coronavirus. Nu doresc să sperii pe nimeni, dar aceasta este adevărul”, a notat scriitorul când a ajuns în Dakar.

“În Coasta de Fildeș din nou am fost întâmpinat cu un baraj uman, dotat cu «revolvere» îndreptate spre frunte. De această dată, după ce mi-a luat temperatura, «pistolarul» mi-a înmânat un formular pe care a scris numărul 37. Acest formular, completat de mine cu date personale mi-a fost necesar la poliția de frontieră. Două negrese nu au trecut cu bine acest test și au fost dirijate spre altă direcție, poate pentru a intra în carantină”.

Scriitorul a ajuns, ieri, în țară, și a decis să se autoizoleze la domiciliu.

“În timpul cursei TAROM, stewardesele au distribuit o coală de hârtie, de format A4, ambele pagini conținând câte un formular de completat: “Declarație” și “Chestionar de evaluare și localizare pe teritoriul României”.

De asemenea, în “Declarație” am menționat că am sosit pe teritoriul Româniai, după ce am tranzitat tranzitat următoarele țări: Franța, Gabon, São Tome și Principe, Ghana, Coasta de Fildeș, Senegal, Mali, Franța. Deși nu am călătorit în zona roșie, de exemplu, în China, iar în zona galbenă am tranzitat doar aeroportul “Charles de Gaulle”, din Franța, totuși m-am oferit… să mă autoizolez 14 zile, perioada în care apar simptomele infectării cu virusul COVID 19.

Coala de hârtie, cu formularele completate mi-a fost cerută de polițistul de la frontieră, concomitent cu pașaportul. El nu a avut obiecții la cele declarate de mine, a reținut coala cu formularele respective și mi-a înapoiat pașaportul”, povestește Doru Ciucescu.

În cele două săptămâni de autoizolare și-a propus să scrie cartea cu impresii de călătorie, a cincisprezecea, cu titlul provizoriu “Călătorie în pandemie, prin Africa * Libreville, Accra, Abidjan, Dakar, Bamako”.