Doi bărbați, reținuți după ce ar fi agresat un copil de 10 ani și un tânăr în urma unui conflict spontan

Doi bărbați din județul Bacău, în vârstă de 23 și 51 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiști, fiind suspectați că au agresat fizic un minor și un tânăr în urma unui conflict izbucnit pe un drum din comuna Sascut.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, incidentul s-a petrecut la data de 15 iunie, când cei doi bărbați s-ar fi aflat pe un drum din localitate. Pe fondul unui conflict spontan, aceștia ar fi agresat un copil în vârstă de 10 ani și un tânăr de 29 de ani.

În urma cercetărilor desfășurate de polițiștii Poliției Comunale Sascut, cu sprijinul colegilor din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni, cei doi suspecți au fost identificați și reținuți la data de 17 iunie.

După emiterea ordonanțelor de reținere, bărbații au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Ancheta continuă într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, urmând ca polițiștii să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului.