DISPĂRUTĂ – Maria Antonela Bârgu

O tânără în vârstă de 13 ani, identificată ca Maria Antonela Bârgu, a dispărut misterios din satul Brad, comuna Filipeni, județul Bacău. Născută pe 1 martie 2010 în Bacău, România, tânăra dispărută are cetățenia română și locuiește în Făgăraș, județul Brașov.

Ultima locație cunoscută: Maria Antonela Bârgu a fost văzută pentru ultima dată pe 29 august 2023, la ora 10:00, când a părăsit domiciliul bunicii sale din satul Brad. De atunci, nu s-a mai întors și îngrijorarea cu privire la starea sa a crescut.

Semnalmente: Tânăra dispărută are o înălțime de aproximativ 165 cm și o greutate de aproximativ 47 kg. Ea are o corpolență atletică. Părul său este de culoare șaten, drept și lung. Maria Antonela Bârgu are ochii căprui, care îi conturează expresia feței.

Autoritățile au furnizat detalii privind vestimentația sa în ziua dispariției: ea purta o geacă de piele neagră, un tricou alb cu inscripția Nike, blugi de culoare albastră și adidași de culoare neagră.

Politia face un apel către public pentru a oferi orice informații relevante despre dispariția Maria Antonela Bârgu. Cei care dețin informații sau au observat ceva neobișnuit sunt rugați să contacteze imediat cea mai apropiată secție de poliție sau să apeleze numărul de urgență 112.