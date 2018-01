Interviu

Top Story Dinu Dudeci: „Aviația a fost pentru mine un drog” de Desteptarea -

27 de ani pilot la manșa avionului și 23 de ani sub cupola mașinii În cele câteva repere din titlu se află viața concentrată a unui pilot de avion, care, după vârsta pensionării a devenit instructor auto. Sunt 50 de ani de muncă neîntreruptă pentru un om asociat la prima vedere cu argintul viu. Este vorba despre Dinu Dudeci, cel care și-a petrecut 27 de ani din viață în aviație, ca pilot pe MiG 15, MiG 21 LanceR și AN 2, după care a devenit instructor de zbor din anul 1997. Originar din Tg. Neamț, conjunctura l-a făcut băcăuan pe Dinu Dudeci, stabilindu-se peste ani în Bacău, unde, a făcut carieră. Povestea aviatorului „cu capul în nori” continuă în zilele noastre, când îl găsim pe Dinu Dudeci sub cupola mașinii “Școală”, învățându-i de această dată pe elevii săi tainele șofatului și nu pe cele ale zborului, cum făcea odinioară. Aviația i-a rămas însă lipită de suflet, drept pentru care, la auzul motorului de avion, privirea lui urcă spre înaltul cerului pentru a cerceta păsările de fier. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet