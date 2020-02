Radarul de… rubrici

Postul Radio-România Actualităţi are de puţină vreme o casetă editorială care se ocupă de pasionaţii emisiunilor realizate în sediul din strada General Berthelot, din Capitală, întrebându-i ce şi de ce le plac programele radioului public. Se numeşte „Radarul de fani”, în al cărui… câmp electromagnetic a intrat vineri, 14 februarie, rubrica din cotidianul „Deşteptarea”. A ieşit o admirabilă lecţie de limba română nu numai pentru toţi cititorii, ci şi pentru ascultătorii (deloc puţini) ai RRA.

La radio, ca la… şcoală

Vreme de vreun sfert de oră, Cătălin Cîrnu (C. C.) şi Daniela Petrican (D. P.) – sprijiniţi, din umbră, de Viorela Pănculescu – au alcătuit un dialog aproape didactic, după ce au citit recente apariţii ale rubricii noastre. • „Ce este un palindrom vă mai amintiţi?” (apropo de ediţia din 7 febr.). Şi vine răspunsul, cu tot cu exemplele de serviciu: un cuvânt care citit invers e la fel, precum CAPAC sau chiar RADAR. • „Dar care este forma corectă: viruşi, virusuri sau amândouă?” („Deşteptarea” din 31 ian.). „Cred că amândouă”, vine repede părerea lui C. C. Şi are dreptate. • „«îngenunchiat» sau «îngenuncheat»?”, atacă din nou D. P. (citise ediţia din 3 aug. a rubricii băcăuane). „Cu i sau cu e?”, simte nevoia să adauge… profesoara de română. „Aici sunt sigur că e corectă a doua formă, pentru că verbul este «a îngenunchea»”, răspunde prompt C. C., străduindu-se să pronunţe un e cât mai deschis. Arbitru este desemnat semnatarul acestei rubrici, care „nu iubeşte doar virgula, subiectul, predicatul ori acurateţea exprimării, ci şi postul public de radio”.

RRA – un radio la punct şi virgulă

A urmat un şir de aprecieri (din partea noastră) la adresa instituţiei înfiinţate în 1928, care „cunoaşte tradiţia lucrului bine făcut”. Vorbe bune s-au spus despre radioprogramul „Matinal” (cu prestaţiile întemeietoare ale lui Ion Ghiţulescu ori ale lui Paul Grigoriu), cu piloni care se numesc, printre mulţi alţii, „Calendarul zilei” sau „O vorbă bună”, dar şi despre alte producţii radiofonice de la RRA, ca şi de la RRC.

Radioul public, amvonul limbii române

După-amiaza poate fi ascultat radioprogramul „La minut”, iar spre seară „Obiectiv: România”. Merită ascultat, în jurul orei 13,45, „Minutul lingvistic”, „realizat impecabil, în ton de pamflet uneori, cu o informaţie corectă şi cu elemente de strictă actualitate”. Şi aici există o tradiţie clădită de jurnalişti culturali ca George Mirea (cu a sa „Odă limbii române”), Emil Buruiană (cu „O samă de cuvinte”), Reluş Mureşan („Povestea vorbei”) sau Şerban Iliescu („Ghid radiofonic de exprimare corectă”).

Avem şi propuneri

Ne-am permis să sugerăm ca în programele muzicale ale radioului public să existe o proporţie justă între melodiile româneşti (extrem de puţine) şi cele în limba engleză. Finalul aparţine redactorilor C. C. şi D. P.: „Să iubim limba română!”