Din 2030 va începe o nouă eră glaciară

De câțiva ani și decenii avem de-a face cu afirmația conform căreia CO2 produs de om este responsabil pentru încălzirea globală. Soarele se presupune că nu joacă nici un rol. În paralel se lucrează pentru a extinde vaccinările, de după fiecare colț ne pândește un virus nou și pandemic, neapărat. Controlul politicilor de sănătate globală și a crizei climatice, în aceeași mână, ar fi realizarea visului totalitar: clima și sănătatea sub control OMS. Ploile din ultima perioadă reprezintă un episod din epopeea ,,încălzirii globale” care nu cadrează cu narațiunea alarmistă după care „Toți vom muri de sete, deșerturile vor acoperi planeta, toată viața terestră și marină va muri, apa se evaporă din ce în ce mai mult din cauza căldurii … (pentru că nu va cădea înapoi sub formă de ploaie, ci va dispărea în spațiu ?!).” și ,,Dacă nu facem nimic, este sfârșitul lumii, dacă facem, sfârșitul lumii vine, dar mai târziu.” Pentru acest nou sezon cu temperaturi subnormale, ploi nesfârșite, dar și inundații recurente, explicația e paradoxal, tot încălzirea globală. Care încălzire globală se mai măsoară uneori și în gradele indicate de termometru la 10 cm deasupra asfaltului într-o parcare în plin soare. Ca să nu mai vorbim de înlocuirea treptată a temperaturii măsurate cu temperatura resimțită, mult mai precisă și științifică, după cum veți fi de acord. În același trend , armele NATO sunt realizate în întregime din plastic reciclat cu emisii scăzute de carbon, la fel bombele sale nucleare ce sunt certificate pentru eco-climat 2030, cu emisii maxime de 18 milioane de metri cubi de CO2, ceea ce le face cele mai puțin poluante bombe nucleare din sistemul solar…. armele NATO sunt perfect ecologice, cele ale rușilor sunt poluante. În aceste condiții taxa pe carbon ne va feri de extincție și scopul dezinteresat al democrațiilor occidentale, printre altele, e și salvarea Terrei. Cum? Prin implementarea taxei CO2 la nivel planetar. Însă rușii, chinezii, indienii, nord coreenii nu vor să plătească și nu pot fi siliți pentru că armele lor atomice nu sunt certificate ECO. Ce e clar e că vor muri primii din pricina poluării din țările lor. Sau poate nu; și ei știu ceva ce noi nu știm, dar am putea afla dacă nu am fi atât de comozi. De fapt ne așteaptă o perioadă foarte rece, sub media anilor considerați normali. Și asta o spune o instituție foarte serioasă din… SUA. Conform https://tkp.at/2024/08/02/am-weg-zur-weltregierung-fuer-klimawandel-und-gesundheit-mit-beschluss-wha77-14/ ,,…tendința de încălzire nu va dura mai mult de câțiva ani, deoarece va exista o scădere a activității soarelui, în timp ce distanța dintre soare și pământ crește . Acest lucru este prezis de o serie de studii efectuate de astrofizicieni și de predicția Centrului de Predicție Meteorologică din SUA privind scăderea numărului de pete solare . ” Aceeași publicație germană, https://tkp.at/2024/05/22/globale-erwaermung-bis-2030-mit-anschliessender-abkuehlung/ ,îl citează pe Profesorul David Dilley, fost meteorolog NOAA National Weather Service cu 50 de ani de experiență și care ajunge la aceeași concluzie studiind schimbările climatice ciclice din trecut. Dilley subliniază că au existat șase cicluri de încălzire globală în ultimii 1200 de ani și că ciclul actual se va încheia în curând. El susține că aceste cicluri alternează între fazele de încălzire și de răcire care durează de obicei între 200 și 240 de ani. Actualul ciclu de încălzire, care a început în jurul anului 1825, se va încheia în curând și va duce la o fază de răcire. Calota de gheață a Antarcticii (foto sus) a crescut în masă cu 661 Gt din 2009 până în 2019, conform măsurătorilor. În același timp, aria platformei de gheață a crescut cu 5.305 km², (după cum se raportează aici ). De asemenea, va exista o răcire semnificativă în secolul 21 în Pacificul Central, Pacificul de Est și aproape toată Antarctica. O altă publicație, americană de astă dată, https://dailyreckoning.com/an-inconvenient-truth-2/ , confirma faptul că; ,,Datele satelitare arată că gheața din Oceanul Arctic a crescut puternic din 2018:.. în ciuda atacurilor necruțătoare ale dioxidului de carbon. Cum se poate explica aceasta?…. Din anii 1990, specialiștii vorbesc despre modul în care CO2 emis de om reduce intens cantitatea de gheață arctică. Când a început să scadă foarte repede, în jurul anului 2015, s-a vorbit că am depășit un -punct de vârf- din care gheața arctică nu și-ar mai reveni niciodată. Și în tot acest timp, predicțiile despre un -Ocean Arctic fără gheață- au abundat. Dar apoi… în jurul anului 2018, gheața arctică a revenit. De ce a început brusc să scadă atât de repede după 2015? Nimeni nu stie. Nici un om de știință de pe planetă nu vă poate spune. …” Cu excepția unor ipoteze subțiri, nedeslușit a rămas și fenomenul răcirii oceanului Atlantic, răcire ce a intrat în coliziune cu narațiunea încălzirii globale. ,,După mai bine de un an în care temperaturile globale ale mărilor au atins niveluri record, Oceanul Atlantic se răcește mai rapid decât s-a înregistrat vreodată, ceea ce ar putea avea un impact asupra vremii din întreaga lume”, titra pe data de 21 august.a.c. https://www.stiripesurse.ro/oceanul-atlantic-se-raceste-cu-o-viteza-record-si-nimeni-nu-stie-de-ce_3411303.html . Să facem un exercițiu simplu de logică; ,,…în timpul zilei, pe Lună temperaturile ajung la circa +120 de grade, în timp ce noaptea scad la aproximativ -170 de grade Celsius. Explicaţia constă în faptul că Luna are o atmosferă foarte rarefiată, apropiată de vid. Neexistând atmosferă, nici lumina Soarelui nu este dispersată, cum se întâmplă pe planeta noastră.” Un studiu recent publicat de https://reseauinternational.net/le-rechauffement-du-au-soleil-est-cyclique-toutes-les-planetes-du-systeme-solaire-se-rechauffent-donc-actuellement-meme-sans-diesel-et-sans-vache/ , ,,arată că Marte se încălzește de 4 ori mai repede decât Pământul din cauza activității crescute a soarelui .” Paradoxal, TOATE planetele din sistemul solar se încălzesc , chiar în absența CO2 și a flatulațiilor bovine. O dată ce știm acest lucru, în mod normal nu ar trebui să mai existe dezbateri. Însă propovăduitorii cataclismului climatic sunt aidoma sacerdoților COVID, ei cer să-i crezi, să nu analizezi și… să cotizezi. Publicația austriacă https://www.wochenblick.at/corona/die-co2-abgabe-der-bisher-groesste-wirtschaftsbetrug-der-menschheitsgeschichte/ spunea, ,, Taxa CO2: e cea mai mare fraudă economică din istoria omenirii. O creștere a fanatismului pseudo-religios al sectei climatice ar putea introduce încă o taxă, pe oxigenul care îl consumăm în respirație. Pedeapsa pentru sustragerea de la plata unor astfel de taxe ar fi moartea prin asfixiere.” Inclusiv Casa Albă pare preocupată de mediu și posta pe situl oficial https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/11/fact-sheet-president-biden-announces-new-initiatives-at-cop27-to-strengthen-u-s-leadership-in-tackling-climate-change/ mai multe inițiative la care, dacă te uiți cu atenție, distingi generozitatea specifică SUA, ca de pildă; ,,.. lansarea Alianței bancare durabile pentru a aprofunda piețele financiare durabile ale țărilor în curs de dezvoltare și realizarea de investiții strategice care ajută la mobilizarea de miliarde în finanțare privată și la facilitarea exportului de tehnologii curate din SUA….. Aceste inițiative reflectă faptul că un dolar investit în adaptare poate duce la 4-10 USD sau mai mult în beneficii….” În traducere profană asta ar însemna implementarea unui sistem de îndatorare a țărilor sărace, pentru achiziționarea de,,tehnologii curate din SUA”. Dar ca să înțelegem de ce fenomenul încălzirii globale generat de carbon e o cacialma, ne trebuiesc câteva minime informații. De pildă, Ciclul Hale este ciclul magnetic al soarelui de 22,1 ani, care se manifestă prin formarea petelor solare. Este ciclul de bază al activității solare. Este alcătuit din două cicluri de 11 ani. Petele solare sunt perturbări ale câmpului magnetic solar. Polaritatea se schimbă la fiecare 11 ani. Blogul klimanachrichten.de conține o lucrare foarte interesantă a Dr. Ludger Laurenz, despre efectele periodice ale ciclului Hale al Soarelui asupra precipitațiilor de pe Pământ. Ciclurile de 11 ani și funcția lor sunt cunoscute de mult timp, dar ora exactă de începere a ciclului Hale a fost determinată abia în 2021. Folosind date istorice de la Serviciul Meteorologic German, frecvențele precipitațiilor din 1903 au fost aplicate ciclului de 22 de ani al soarelui. S-a dovedit că diferitele tendințe ale precipitațiilor se repetă exact în acest ritm de 22 de ani. Citând avertismentul Administrației Naționale pentru Aeronautică și Spațiu (NASA), https://space.news/2024-04-03-solar-storm-could-cause-internet-apocalypse-2025.html spunea că ,,…Soarele intră într-o perioadă de volatilitate ridicată, pe măsură ce se apropie de vârful ciclului său maxim solar de 11 ani și că numai în primele două luni ale anului 2024 am fost martorii unei creșteri a activității solare, petele solare producând numeroase ejecții de masă coronală (CME), care sunt fenomene responsabile de furtunile solare și încălzirea excesivă.” NASA avertizează că probabilitatea unei „apocalipse a internetului” ,cauzată de furtuna solară, rămâne un motiv de alarmă până în 2025. „Clima planetei Pământ nu a încetat niciodată să se schimbe de la geneza Pământului, uneori relativ rapid, alteori foarte lent, dar întotdeauna sigur ”, spune Patrick Moore în False catastrofe invizibile și amenințări de moarte . Speranța unui „ climat perfect și stabil” este la fel de inutilă ca și speranța că vremea va fi mereu aceeași, și plăcută în fiecare zi a anului, pentru totdeauna. După unele studii, de la jumătatea lunii august 2025, temperaturile vor începe să se încadreze treptat în limitele obișnuite până în 2030. După care vor continua trendul descendent și temperaturile vor începe să scadă sub mediile anilor precedenți. De aici și graba implementării identității digitale a cotei de carbon… etc… până în 2030. Stăpânii planetei cunosc aceste date și știu că povestea cu încălzirea globală generată de carbon nu va putea rezista în fața realității de după 2030. Până atunci ar trebuie să fi devenit deja sclavii digitali ai sistemului, cipuiți, controlați, castrați, dependenți de sistem și inapți de revoltă. După https://essentiel.news/parlement-suisse-adopte-id-malgre-opposition-populaire/ se anunță o nouă ordine tehnologică, farmaceutică, climatică și militară. În acest sens, Forumul Economic Mondial – WEF tocmai a recunoscut , pe platforma oficială https://www.weforum.org/agenda/2022/09/my-carbon-an-approach-for-inclusive-and-sustainable-cities/ ,că farsa Covid a fost în cele din urmă un, cităm, „ test de responsabilitate socială ” cu un obiectiv mai ambițios: „ În ultimii cinci până la șapte ani, au avut loc evoluții semnificative pe fronturile sociale, de mediu și tehnologice, care ar putea contribui la realizarea inițiativelor „My Carbon” pentru a modela viitorul către orașe inteligente și durabile.(…) COVID-19 a fost testul responsabilităţii sociale. Miliarde de cetățeni din întreaga lume au adoptat un număr masiv de restricții de sănătate publică inimaginabile. Multe exemple de menținere a distanței sociale , purtarea măștilor , vaccinările în masă și acceptarea aplicațiilor de urmărire a contactelor pentru sănătatea publică au demonstrat importanța responsabilității sociale individuale .” În fapt, folosind multe cuvinte aparent elogioase, păpușarii globaliști ne-au spus ceea se puteau formula într-o propoziție scurtă; Este inimaginabil cât ați fost de…. (adaugați dvs. apelativul/diminutivul potrivit)

Jr. Adrian M. Ionescu