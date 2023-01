Dezastru prin magazinele alimentare

Zeci de unități cu profil alimentar din județ au fost sancționate de inspectorii în siguranța alimentară. Măsurile au fost luate în urma controalelor oficiale derulate luna trecută de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. În multe magazine, au fost găsite alimente expirate, unele cu modificări organoleptice evidente, dar și produse fără etichete, cu ambalajele rupte

Peste 260 de unități din comerțul alimentar au vor verificate, luna trecută, de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău. În cadrul acestor acțiuni de control, s-a urmărit, printre altele, verificarea modului în care operatorii economici au înțeles să respecte atât condiţiile de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, cât mai ales să întrețină și să igienizeze spaţiilor în care își desfășoară activitatea de comerț cu produse alimentare. Evident, controalele au ținut seama și de condițiile de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, de trasabilitatea produselor (drumul de la producător până la raft), precum și cele ce țin de etichetare sau de controlul dăunătorilor etc.

Alimente expirate, unele intrate în putrefacție

Din păcate, zeci de firme au fost găsite în neregulă de personalul DSVSA cu atribuții de control oficial în domeniul siguranței alimentelor. Printre problemele identificate s-au numărat și faptul că în galantare se aflau produse alimentare expirate, multe prezentând modificări organoleptice mai mult decât evidente (intrate deja în putrefacție, cu mirosuri fetide etc). În plus, au fost multe probleme legate de etichetare și de ambalare. Mai grav este că au fost și situații în care buletinele de analize efectuate de laboratorul de specialitate pe mostrele prelevate din alimente, în cadrul controalelor oficiale, au avut „rezultate nesatisfăcătoare”. În limbaj simplu, acest lucru s-ar traduce prin faptul că alimentele putea fi contaminate cu diverse microorganisme extrem de periculoase, de tipul Clostridium Perfrigens, Salmonella, Campylobacter si E. Coli O157 etc. Or, potrivit legislației în domeniu, contaminarea alimentelor gata pentru consum este în mare măsură un rezultat al contactului uman, indiferent despre ce microb vorbim. În aceste cazuri, se impune luarea unor decizii de urgență de către autoritatea din domeniul siguranței alimentare.

Pe de altă parte, probleme au fost depistate și în privința personalului angajat care, de exemplu, folosea echipament de protecție sanitară aflat în stare jalnică. Mai mult, inspectorii DSV au mai depistat și neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă și de fabricație, cum ar fi neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor tehnologice de producție, dar și lipsa vestiarului și a grupului sanitar destinta angajaților. În alte situații, s-a mai descoperit că, pe lângă neefectuarea operațiunilor de DDD (deratizare, dezinfecție și dezinsecție), nu existau nici stocuri corespunzătoare de substanțe utilizate în cadrul operațiunilor de dezinfecție. În aceste condiții, inspectorii în siguranța alimentară au fost nevoiți să aplice nu mai puțin de 27 de sancțiuni contravenționale, dintre care 18 au fost amenzi în valoare totală de 84.400 de lei și 9 avertismente scrise. „Complementar, s-a aplicat și o ordonanță de suspendare a activității, în cazul unei unități de tip restaurant, măsură luată pentru neîntreținerea spațiilor în condiții de igienă și nemarcara spațiilor”, au precizat reprezentații Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bacău.