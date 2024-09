Despre toate noutățile din Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii

Pentru că foarte mulți dintre pensionari nu cunosc ori au înțeles eronat schimbările aduse de Legea 360/2023, conducerea Casei Județene de Pensii (CJP) Bacău a prezentat, într-o conferință de presă, toate noutățile cuprinse în actul normativ, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024. În acest context, Simona Nicoleta Tabacaru, directorul executiv al CJP Bacău, ne-a declarat: ”Legea 360/2023 are ca scop implementarea unei noi formule de calcul bazate pe numărul de puncte realizat de către fiecare beneficiar, potrivit principiului contributivității, pentru a fi corectate mare parte a inechităților sistemului public de pensii prin eliminarea indicelui de corecție și a stagiului complet de cotizare diferit. Prin această lege se întărește principiul contributivității astfel încât cuantumul pensiei să reflecte activitatea profesională și contribuția la sistemul public ale fiecărui beneficiar, în raport de veniturile realizate de el cât timp a fost asigurat”. Pentru a întări principiile contributivității și egalității, care stau acum la baza sistemului public de pensii, au fost introduse sintagme precum: stagiul de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv, stagiul minim de cotizare contributiv. Prima sintagmă se referă la perioada pentru care s-a datorat și a fost achitată contribuția de asigurări sociale de stat, respectiv la pensii. Prin stagiul complet de cotizare contributiv se are în vedere perioada de contribuție efectivă, prevăzută de lege, pentru ca asiguratul să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare în scopul obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a celei anticipate. Stagiul minim de cotizare contributiv reprezintă perioada minimă (15 ani) de contribuție pe care trebuie să o realizeze o persoană pentru a beneficia de pensia de limită de vârstă.

Puncte în plus, pentru stabilitate

Legea introduce și un nou principiu și anume acela al stabilității. Astfel, pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani se acordă, în plus, un număr de puncte de stabilitate. Concret, pentru fiecare an contributiv cuprins între 25 și 30 ani se acordă 0,50 puncte, iar pentru perioada 30-35 ani, câte 0,75 puncte/an. Pentru stagiul contributiv care trece de 35 ani se dă 1 punct/an. Trebuie să reținem, însă, că la determinarea punctelor de stabilitate nu se iau în calcul, firesc, stagiile de cotizare pentru care nu s-a datorat și nici nu s-a plătit contribuția de asigurări sociale. Deci nu sunt contributive, dar ele au fost și sunt luate în considerare la deschiderea dreptului de pensie. Așadar, nu se ia în calcul pentru stabilirea punctelor de stablitate perioada în care asiguratul, respectiv pensionarul, a beneficiat de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă (concediu medical) în intervalul 1.04.2001-1.01.2006 ca stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite de muncă, sau în cel dintre 10.09.2003 și 01.01.2006, când cel în cauză a lucrat în condiții speciale. De asemenea, nu se iau în considerare veniturile de completare sau plățile compensatorii, ulterioare datei de 1 aprilie 2001, care constituie stagiu de cotizare în condiții speciale, și nici perioadele în care asiguratul a beneficiat de concediu de creștere a copilului după data menționată mai sus. Toate aceste perioade, însă, sunt luate în considerare la determinarea stagiului minim și a celui complet de cotizare pentru deschiderea dreptului de pensie. Sunt excluse de la determinarea punctelor de stabilitate și perioadele în care se cumulează pensia cu venituri (salarii etc.) asigurate conform legii (inclusiv pentru situațiile în care beneficiarii au avut calitatea de pensionar în mai multe dosare de pensie). Așadar, nu întotdeauna stagiul de cotizare contributiv utilizat pentru acordarea punctelor de stabilitate coincide cu cel necesar acordării drepturilor de pensie. Cât privește stagiile de cotizare pe care o persoană le are în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate celui public, ele se au în vedere doar pentru deschiderea dreptului la pensie. Totodată, stagiile de cotizare realizate în celelalte sisteme se au în vedere la deschiderea dreptului de pensie de invaliditate numai în condițiile în care cel în cauză are un stagiu de cotizare contributiv la pensia publică. Referitor la pensionarii de limită de vârstă care au realizat, ulterior pensionării, un stagiu de cotizare (au lucrat, cumulând pensia cu salariul, de exemplu), ei pot solicita recalcularea, prin adăugarea acestuia, o singură dată într-un an calendaristic.

Mamele, pensionate mai devreme

O altă noutate este în beneficiul mamelor. În acest sens, legea prevede că pentru ele se acordă o reducere a vârstei standard de pensionare, dacă au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani sau 13 ani, în cazul celor adoptați. Astfel, cele care au născut până la 6 copii, inclusiv, vor beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare copil. Cele care au peste 7 copii, vor primi o reducere de 3 ani și 6 luni. Această diminuare se poate cumula cu reducerile prevăzute la art.48 din lege (grupe superioare de muncă, Decretul-lege nr.118/1990) și alte acte normative, cu caracter special, fără însă ca totalul să depășească 11 ani. Tot ca o noutate, dacă un copil care beneficiază de pensie de urmaș nu face dovada continuării studiilor, plata se suspendă începând cu data de 1 noiembrie a anului în curs.

Pensia anticipată

De o reducere, dar cu până la 5 ani, care nu se cumulează cu altele, a vârstei standard de pensionare pot beneficia și persoanele care au depășit cu cel puțin 5 ani (față de 8 ani, după vechea lege) stagiul complet de cotizare contributiv. În acest caz, la determinarea stagiului complet de cotizare contributiv nu se iau în calcul perioadele necontributive și stagiile asimilate, respectiv, facultatea la zi, serviciul militar obligatoriu, indemnizația de asigurări sociale din perioada 1.04.2001-1.01.2006, concediul medical începând cu data de 1.01.2005 pentru accident de muncă sau boală profesională și nici stagiul suplimentar pentru grupa I și a II-a de muncă ori condiții speciale sau deosebite. Aceste perioade necontributive ori asimilate sunt luate în considerare, însă, la calculul celor 5 ani de stagiu de cotizare peste cel complet contributiv. În cazul celor care au cel puțin 5 ani peste stagiul complet contributiv și care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, nu se aplică penalizări. Acestea vor fi suportate, însă, de către cei care se pensionează mai devreme (pensie anticipată) și au realizat doar stagiul de cotizare complet contributiv sau mai puțin de 5 ani (stagiu contributiv, stagiu suplimentar pentru grupe superioare de muncă și/sau condiții deosebite și speciale, perioade asimilate, necontributive) peste acesta. Ei vor beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu până la 5 ani, dar vor primi o pensie anticipată ce le va fi stabilită prin diminuarea cuantumului celei la care ar fi avut dreptul în momentul atingerii vârstei standard de pensionare. Diminuarea va fi în raport de stagiul de cotizare realizat peste cel complet de cotizare contributiv și numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare. Pentru ei numărul total de puncte realizat îl include și pe cel corespunzător stagiilor asimilate/necontributive, perioade care sunt excluse de la determinarea stagiului complet de cotizare contributiv. La stabilirea acestuia pentru acordarea pensiei anticipate nu se vor lua în considerare nici perioadele în care persoana a avut calitatea de asigurat în baza unui contract de asigurare, încheiat voluntar cu CJP, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Se poate lucra și în perioada pensiei de invaliditate, indiferent de grad

Pensia de invaliditate li se cuvine persoanelor care au capacitatea de muncă diminuată, iar la stabilirea ei se va acorda și un stagiu potențial, după caz, indiferent de gradul de invaliditate. Acest stagiu potențial reprezintă echivalentul stagiului de cotizare nerealizat din cauza afecțiunilor invalidante. Pentru stagiul potențial punctajul lunar va fi de 0,25 la sută, în cazul invalidității de gradul I, de 0,20 la sută pentru gradul II, și de 0,10 la sută pentru gradul III. Pensia de invaliditate se acordă dacă persoana în cauză a realizat un stagiu de cotizare contributiv. Potrivit dispozițiilor Legii 360/2023, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale. De aceea, tot în premieră, noua lege îi permite pensionarului, indiferent de gradul de invaliditate, să lucreze, deci să cumuleze pensia cu venituri realizate din desfășurarea unor activități profesionale. La această categorie de pensie, tot ca o noutate, în lege este prevăzut ca indemnizația însoțitorului pensionarului de invaliditate de gradul I să reprezinte 50 la sută din salariul de bază minim brut pe țară. În cazul în care un pensionar va trece de la pensia anticipată la cea de invaliditate sau invers, plata primei încetează cu luna următoare celei în care a fost exprimată opțiunea.

Pensia persoanei cu handicap

Persoanele încadrate într-un grad de handicap, respectiv cele cu deficiență vizuală gravă, vor beneficia de pensie de limită de vârstă în raport de stagiul de cotizare realizat după data ivirii deficienței. La calculul stagiului de cotizare contributiv nu se iau în considerare perioadele de asigurare voluntară în baza unui contract încheiat cu CJP Bacău. Aceste perioade, însă, vor fi valorificate la determinarea numărului total de puncte realizat. La stabilirea drepturilor acestor persoane se acordă un număr suplimentar de 0,50 puncte pentru fiecare lună de stagiu de cotizare contributiv realizat în condiții de handicap grav, respectiv deficiență vizuală gravă. Pentru cei cu handicap accentuat se dau suplimentar 0,25 puncte, în aceleași condiții.

Spor pentru condiții grele de muncă

În plus, Legea 360/2023 reglementează acordarea unui număr de puncte lunare pentru perioadele de activitate desfășurate de către asigurați în sectoare încadrate în grupele I și a II-a de muncă ori în condiții deosebite sau speciale. Astfel, pentru fiecare lună de stagiu contributiv realizat în grupa a II-a sau codiții deosebite se dau în plus 0,25 puncte. Cei care au lucrat în grupa I și/sau în condiții speciale vor primi 0,50 puncte/lună. În cazul minerilor și al celor care au lucrat în zonele I și a II-a de expunere la radiații legea prevede, diferențiat, un punct suplimentar pentru fiecare lună de stagiu contributiv realizat în aceste condiții.

De la 1 septembrie 2024, o nouă formulă de calcul

În ceea ce privește modul de stabilire a cuantumului pensiei, legea prevede că pentru perioadele de stagiu de cotizare realizat începând cu data de 1 septembrie 2024, punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar obținut sau, după caz, a celui lunar asigurat la câștigul salarial mediu brut pe economie din anul respectiv. Pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate anterior datei de 1 septembrie 2024, raportarea se face la câștigul salarial mediu brut sau net, după caz, comunicat de Institutul Național de Statistică. Să mai notăm că, pentru stabilirea cuantumului pensiei, numărul total de puncte realizat de către fiecare beneficiar se înmulțește cu valoarea punctului de referință, care, în acest an, este de 81 lei.