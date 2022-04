Deputat Ionel Floroiu, Circumscripţia Electorală 4 Bacău: Respect toți românii, oriunde ar trăi!

Înregistrarea care încearcă, prin manipulare grosolană, să îmi inventeze o vină inexistentă, este dintr-o ședință a Comisiei de Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului în care se discuta modificarea Legilor Electorale. Subiectul era acordarea mai multor drepturi celor ce votează în afara granițelor. Cine are buna-credință să urmărească înregistrarea vede și aude că mă refer la cei înregistrați într-o evidență oficială a Statului intitulată ”Cetățeni Români cu Domiciliul Stabil în Străinătate”, fiind vorba despre circa 700.000 de cetățeni români care au părăsit definitiv țara și au declarat că au domiciliul stabil în alt stat. Așa cum am spus și în ședința Comisiei, ei locuiesc de mulți ani în străinătate și – în afara cetățeniei – nu mai au legături puternice cu țara unde s-au născut. Din păcate, acești concetățeni nici nu par a fi foarte interesați de viața politică, socială sau economică a României, dovadă fiind faptul că, la alegerile parlamentare din 2020, în secțiile electorale din străinătate au votat doar 262.232 de cetățeni români! Dar să nu uităm că sunt alți peste trei milioane de români care muncesc peste granițe și care au în continuare domicilul declarat în România, dar au drept de vot oriunde s-ar afla. Iar dintre ei mulți au stat la cozi să voteze și îi respect pentru asta! Un calcul de bun-simț ne arată că majoritatea participanților la vot sunt dintre cei din urmă, care au încă părinți, copii, frați și surori acasă, acolo unde vor să se întoarcă într-o bună zi și cărora le pasă.

Este trist că în închipuirea unui politician mic, pe care nu-l cunoaște mai nimeni în județul Bacău, eu sunt împotriva românilor plecați departe. Dar sunt fericit că viața publică îmi oferă suficiente argumente pentru a-i desființa turnătoria invidioasă. De exemplu, împreună cu doamna Raluca Moulinier, președinta Asociației Amitié Roumaine Saint-Leu-la-Forêt din Franța – o eminentă muziciană ce trăiește official de peste 25 de ani în Franța, am creat un proiect prin care sute de copii din cinci commune de pe văile Berheciului și Zeletinului din județul Bacău au învățat limba franceză la ei acasă și chiar au susținut spectacole în franțuzește la Colegiul din Saint-Leu-la-Forêt și la Ambasada României din Paris ( https://www.desteptarea.ro/saracia-se-scoate-din-sate-cu-educatie-buna-pentru-copii/ , https://www.desteptarea.ro/limba-franceza-poarta-deschisa-catre-reusita-in-viata-inca-o-sansa-la-educatie-pentru-copiii-din-comunele-bacauane/ , https://www.desteptarea.ro/chemins-de-lunion-senatori-si-primari-din-franta-la-motoseni/ , https://www.desteptarea.ro/speranta-zambeste-copiiilor-de-pe-valea-zeletinului/ , https://www.desteptarea.ro/pustii-de-pe-valea-zeletinului-au-uimit-parisul-cu-hategana-intr-un-conservator-din-franta/). Dincolo de imensele șanse oferite elevilor băcăuni, trebuie să spun că parlamentari, primari și consilieri francezi au venit în satele noastre, apreciind atât cultura, cât și progresele în educație din Bacău. De asemenea, nu pot uita prietenia dintre comuna băcăuană Săucești și orașul Collecchio din provincia Parma , regiunea Emilia-Romagna , din nordul Italiei , împlinită datorită prietenului meu Ștefan Coceanga, un român stabilit de 20 de ani în orașul italian, unde are succes profesional și este foarte respectat ( https://www.desteptarea.ro/saucesti-si-collecchio-unesc-drumurile-europei/,https://www.desteptarea.ro/50-de-elevi-din-saucesti-la-festivalul-international-al-tineretului-italia/ https://www.desteptarea.ro/romania-amore-mio/). Primarul și consilierii din Collecchio au venit la noi, băcăuanii au fost invitați la ei, iar mierea din Săucești a fost declarată ”cel mai bun prieten” al celebrului parmezan specific Parmei, ceea ce înseamnă începutul unei colaborări economice. Sunt doar două exemple de ”dușmănie” a mea împotriva românilor dinafara granițelor. Nu lungesc enumerarea cu românii din Suedia sau Spania cu care mă ”lupt” în amintiri dragi, fiindu-mi fel de buni prieteni români ca oricare dintre cei ce trăiesc zi de zi lângă mine.

Chiar dacă unii mici politicieni îmi deformează spusele încercând să-și capete notorietate, eu rămân același om întreg, cu respect și înțelegere pentru oricine, aflat vremelnic într-o demnitate dată de oameni. Dacă am greșit, îmi cer iertare! Dar, așa cum știu mulți dintre băcăuani, niciodată n-am ținut cont nici de locul unde s-a născut ori trăiește un om, nici de sex, naționalitate, rasă sau credință, pentru mine drepturile și binele fiecăruia fiind cele mai importante!

deputat Ionel Floroiu

1 aprilie 2022