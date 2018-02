Înființată anul trecut, de un grup de suporteri „galben-albaștri”, Brigada Independent are drept scop renașterea fenomenului ultras în Bacău. Spre deosebire de alte facțiuni, această brigadă se autofinanțează și și-a făcut un titlu de onoare din a nu profera injurii în săli și pe stadioane Cu FCM Bacău în suflet Face să-i auzi. În Sala Sporturilor sau pe stadioane, atâtea cât au mai rămas ele prin județ și prin țară: „Ba- că-ul! Ba-că-ul! Ba-că-ul!”. Și merită să-i asculți. La o cafea sau-de ce să fim ipocriți?- la o bere: „Ne-am înființat pentru a încuraja sportul băcăuan. Dorința noastră este de a renaște fenomenul ultras în Bacău. Și am vrea să se mai știe două lucruri importante despre noi. Unul: nu cerșim bani. Nici vorbă, noi ne autofinanțăm. Și doi: noi nu avem treabă cu Robert Olandezul”. „Noi” sunt ei, Brigada Independent. Înființată în urmă cu un an, pe 30 aprilie (pe toate stickerele lor vei găsi, invariabil „since 2017”), Brigada Independent aduce culoare în peisajul ultrașilor băcăuani. La drept vorbind, culorile sunt două: galben și albastru. „Am crescut cu FCM Bacău în suflet. Și nici nu putea fi altfel de vreme ce tata m-a luat încă de la doi ani cu el pe stadion pentru a face galerie echipei orașului”, povestește unul dintre liderii Brigăzii Independent, Ionuț Alexandru Pletosu, zis Creastă. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

