Denis Voicu, o nouă voce de senzație a Bacăului

Pe tânărul Denis Voicu, elev al Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău îl urmăresc de ceva ani și chiar am scris de câteva ori despre faptul că are un potențial fantastic. Iar așteptările nu ne-au înșelat. Denis a avut un an 2023 cu o ascensiune considerabilă, fiind remarcat de foarte multă lume și invitat la diferite evenimente. De altfel, și finalul anului 2023 l-a găsit pe Denis Voicu tot în „acțiune” la diferite evenimente dar și la…colindat. Pentru că pentru el, datina e foarte importantă. Mentorul lui Denis este pr. Ichim-Radu Gabriel. Dar cred că este mai potrivit să îl lăsăm pe Denis Voicu să ne răspundă la câteva întrebări:

-Când ai descoperit că îți place să cânți?

-Am descoperit că îmi place să cânt pe la vârsta de 7 ani, mergând la biserică, și eram foarte fascinat de vocea preotului și a dascălului.

-Care a fost primul concurs la care ai participat și care a fost primul premiu câștigat?

-Primul concurs la care am participat a fost la începutul clasei a VI-a, Toamna Artelor, unde am interpretat piesa lui Aurelian Andreescu – „Merit eu”, și am primit premiul II. Atunci luam lecții de canto de doar două luni. Acel premiu m-a ambiționat foarte mult pentru că îmi doream să ajung să câștig cele mai multe trofee.

-Câte premii ai câștigat până acum și care este cel mai important?

În toți acești ani, de când studiez canto, am participat la foarte multe concursuri unde am obținut 50 de trofee și 70 de diplome, dintre care 9 sunt trofee de festival, obținute în perioada 2020-2023. Anul trecut am mai obținut un trofeu de festival la Festivalul Moldovenesc și premiul 1 la Concursul Național de Canto clasic George Elenescu care a avut loc în luna decembrie 2023 la Piatra Neamț. Pentru mine toate premiile sunt importante pentru că am muncit foarte mult, am avut repetiții…emoții…

-Ce alte apariții scenice ai mai avut până acum?

Apariții scenice am avut foarte multe, la diferite evenimente, dar în mod special am fost invitat și onorat de către Federația Română de Gimnastică să intonez Imnul de Stat la Cupa României la gimnastică ce s-a desfășurat la Cluj-Napoca în luna decembrie 2022. Am mai fost invitat să cânt la Gala Învățământului, Gala Sportului, Zilele orașului și la Ziua Unirii Principatelor.

-Care sunt profesorii cu care te-ai pregătit și dacă vrei să le transmiți un mesaj

-Din clasa a VI-a și până la începutul clasei a VIII-a am fost îndrumat de doamna prof. Andra Gabriela Lungu, iar din ianuarie 2022 studiez cu doamna prof. Claudia Vasilache, care mă îndrumă și în prezent în canto clasic. Ce să le spun profesorilor mei? Le promit că voi munci să ajung pe cele mai înalte culmi și că o să îi fac mândri de mine.

-Cine sunt cei care te-au susținut și care ți-au fost alături?

-Părinții sunt cei care m-au susținut mereu, în mod special mama mea care mă însoțește la fiecare concurs sau eveniment, fratele meu care mă impulsionează mereu, profesoara de canto…

-Ce urmează? Ce concursuri ai în plan pentru 2024? Unde te vezi peste câțiva ani?

-Urmează un an plin de evenimente, voi participa la Olimpiada de canto clasic, apoi la Primăvara Artelor și la tot ce urmează. Vreau să particip și să demonstrez că am muncit și că sunt bine pregătit. Pentru viitor…îmi doresc ca după liceu să studiez la Conservator dar și teologia. Vreau să cânt muzică clasică și muzică psaltică alături de pr. Mihail Bucă, dirijorul corului Tronos al Patriarhiei Române, pe care îl admir foarte mult. Vreau să duc numele orașului meu cât mai departe, și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc pentru tot sprijinul acordat profesoarei mele de canto, doamna Claudia Vasilache, conducerii Colegiului de Arte, doamnei director Dana Bîrzu, părintelui Ichim-Radu Gabriel și nu în ultimul rând părinților.

La final, am dorit să obținem și un punct de vedere despre tânărul Denis Voicu, chiar de la profesoara lui de canto, prof. Claudia Vasilache:

„Lucrez cu Denis de doi ani. În tot acest timp s-a arătat interesat și preocupat de arta cântului clasic demonstrând abilități remarcabile pentru aceasta. Este ca un „burete” care absoarbe orice informație în ceea ce privește tehnica de cânt fiind motivat și de participarea în numeroase spectacole și concursuri de gen la care a obținut numeroase premii și trofee. Sper ca parcursul lui să fie unul încununat cu multe succese pe toate planurile și, după cum îmi doresc, să ajungă un mare solist de operă.”

