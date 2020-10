Demonii pandemiei nu au ghiare, colți și coarne. Arată mai rău decât ne-am fi putut imagina. Demonii pandemiei au intrat în viața noastră și ni se insinuează în suflet. Frica ne încolțește și ne dezbină. Frica de covid, promovată în spoturile TV, în mediul online, presa scrisă ori panotajul stradal. FRICA, supremul mecanism de control, își face treaba. Societatea s-a divizat între cei care acceptă fără șovăială informațiile oficiale ca fiind adevăruri absolute și cei care fac analize și își pun întrebări și caută adevărul dincolo de datele mestecate în malaxorul oficial. Societatea s-a divizat. Cei care poartă mască pe stradă, în mașină și… în patul conjugal. Ei se consideră prudenți, înțelepți și rezonează cu sistemul. Și cei care refuză să faca din asta un mod de viață. Ultimii au propriile convingeri privind minciuna instituționalizată și consideră masca un simbol al supunerii oarbe și fără discernământ. O înverșunare surdă mocnește în și între oameni. Copiii sunt primele victime ale spaimei colective.

Sute de milioane de euro s-au plătit pentru înspăimântarea noastră. Prin OUG Nr. 63 din 7 mai 2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică determinate de răspândirea COVID Guvernul stabilea alocarea de bani pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 15 mai. Mai apoi, prin OUG Nr. 86 din 27 mai 2020 termenul de înspăimântare al populației s-a prelungit până pe 31 octombrie 2020, ca mai apoi, prin Legea Nr. 165 din 4 august, termenul înspăimântării naționale să se prelungească până la 31 decembrie.

Cifrele morților covid sunt amețitoare. Media le exhibă într-o sarabandă apocaliptică cu o satisfacție masochistă. La nivel planetar se înregistrau un milion de decese declarate ca fiind de covid. Asta săptamâna trecută. E mult, e puțin? Aceste cifre, scoase din context, au menirea să ne îngrozească. Media centrală spre care se îndreaptă speranțele unora, amorțită de banii primiți de la Guvern, mimează independența și refuză să ofere informații contrare celor oficiale pe care le difuzează/publică contra-cost. Datele primite de la Guvern sunt difuzate fără o minimă și pertinentă analiză. În cel mai fericit caz se pune un ușor semn de întrebare asupra informațiilor fără ca aceasta să se finalizeze într-o analiză.

Un milion de morți e o știre, sună-bine. E rotundă și poate fi reținută. E ca un ciocan ce te pleznește în moalele capului. După o analiză realizată de UNICEF, în septembrie 2019, în baza estimărilor intermediare ale OMS şi ale Grupului pentru Estimarea Epidemiologiei Materne şi Infantile (MCEE): „peste 800.000 de copii sub cinci ani şi-au pierdut viaţa din cauza pneumoniei anul trecut (2018 n.n.), la nivel mondial. Mai precis un copil la fiecare 39 de secunde. Majoritatea deceselor s-au înregistrat în rândul copiilor sub doi ani, aproape 153.000 fiind în prima lună de viaţă. – Zilnic, aproape 2.200 de copii sub cinci ani mor din cauza pneumoniei, o boală ce poate fi tratată şi în mare parte prevenită”, declara Henrietta Fore, directorul executiv al UNICEF. Pentru conformitate a se vedea https://www.unicef.org/romania/ro/comunicate-de-pres%C4%83/la-fiecare-39-de-secunde-un-copil-moare-din-cauza-pneumoniei

Tot conform statisticilor, anual, pneumonia afectează aproximativ 450 de milioane de persoane, șapte procente din populația totală a lumii și provoacă 4 milioane de decese. Decese generate de pneumonie și nu de asocierea cu această boală așa cum e în cazul deceselor declarate ca fiind de covid. E clar că decesele generate de pneumonie au fost înregistrate în această perioadă ca fiind generate de Covid întrucât pneumonia este provocată, în primul rând, de infecții cauzate de bacterii sau de virusuri. În mod obișnuit, agenții implicați includ: rinovirusurile, coronavirusurile, virusul gripal, virusul sincițial respirator (VSR), adenovirusul și virusul paragripal.

Dacă încercăm să analizăm rațional datele primite oficial și având în vedere că în anii precedenți nu exista COVID 19 care tot virus gripal e, acum, când tragem linie, dacă ar fi să ne luam după isteria programată, numărul deceselor generate de pneumonie ar fi trebuit să explodeze. Dar paradoxal, așa cum precizam și în anterioarele materiale, numărul general al deceselor a scăzut față de anii trecuți. Dar demonul minciunii instituționalizate continuă să ne alimenteze temerile. Sunt raportate un număr din ce în ce mai mare de infectări în condițiile când nu a existat niciodata in istoria medicinei vreun focar de boala/ vreo epidemie/vreo pandemie, care sa se declare pe baza unor statistici intocmite numarand persoane care nu au simptome.

Purtatorii NU reprezinta o baza numerica, o baza statistica valida pentru declararea epidemiilor. Intotdeauna s-au luat in considerare si s-au investigat numai oamenii care prezentau simptome ( ba chiar am putea avansa ideea ca se considera justificata numai investigarea persoanelor care au simptome suficient de serioase ca sa necesite spitalizare- ca in cazul gripei, de exemplu, cand testarea se efectueaza in conditiile in care o persoana se interneaza cu pneumonie virala si este testata in cadrul diagnosticului diferential). Continuarea contorizarii persoanelor care sunt doar purtatori sanatosi, in scopul asa zisei declarari a cazurilor, este o folosire abuziva a instrumentului medical, pentru un scenariu tulbure. Daca folosim logica impusa de actualul sistem de raportare, va trebui sa urmarim toti purtatorii de stafilococ auriu din societate, toti purtatorii de streptococ beta hemolitic, toti purtatorii de salmonella, toti purtatorii de virusuri hepatitice, etc, si sa ii izolam, ca fiind pericol pentru sanatatea publica (deoarece, sa ne intelegem bine, ei POT transmite boala). Ce facem atunci?

Acesti purtatori sunt enorm de multi. Ar trebui acum sa avem declarate epidemii de: stafilococ, streptococ, salmonella, hepatita, etc. Dar nu o facem. De ce? Pentru ca nu e in logica medicala: nu se declara epidemii pe baza numarului de purtatori sanatosi, nu s-a facut niciodata acest lucru. Este imperativ sa nu mai alimentam statistici false. Din nou se deschide cale abuzurilor, prin masuri coercitive nejustificate pe baza statisticilor necorelate cu logica medicala. Nu exista in istoria medicinei si nu a existat niciodata o situatie in care medicii sa fie obligati sa interneze persoane care nu au simptome, fiind doar purtatori sanatosi (cu exceptia regimurilor totalitare care internau abuziv dizidentii politici sau alte categorii de persoane incomode, fara ca acestea sa aiba vreo acuza). Acest virus nu va disparea. Ideea ca se va aneantiza intr-o buna zi este, din nou, contrara logicii medicale si contrara experientei de ani de zile de practica medicala.

Acest coronavirus se va comporta cel mai probabil asemanator virusurilor gripale. Va reaparea in comunitate, cu niste mutatii noi, in fiecare sezon, sau oricum, cu o oarecare periodicitate. Dar e un pretext numai bun pentru limitarea libertăților cetățenești și controlul populației. Începutul a fost exersat fără proteste din partea cetățenilor. Nu credem cum ca oarecare masuri draconice de asa zisa protectie, ii vor scuti de contaminare. Cel mult o vor amana , dar cu un pret enorm pe plan psihologic, social si mai ales economic. NIMENI NU VA PUTEA EVITA CONTACTUL, de la vladica pana la opinca. Gradul de raspandire in comunitate este in prezent atat de mare, incat, nimeni nu va sti de unde si cand va aparea infectarea, indiferent cate masuri va de preventie va aplica. Se intampla deja acest lucru si se va intampla, pentru ca in viata reala, in afara spatiului medical, este imposibil sa obtii asepsia si antisepsia (si este chiar nociv).

A crescut numărul asimptomaticilor infectați covid. E panică pe toate canalele media și …. de ce? Persoanele care intra in contact cu virusul dar nu fac boala, sunt deja vaccinate pe cale naturala. Acest fenomen natural este in prezent, stiintific vorbind, cel mai eficient vaccin antivirusuri ARN !!! Cu cat mai multi oameni imunizati pe cale naturala, cu atat mai bine, deoarece persoanele imune constituie o adevarata bariera si incetinesc raspandirea virusului catre cei vulnerabili (de ce ne-am speria atunci de numarul de pozitivi deci? ei sunt chiar acea protectie pe care o cautam prin masuri coercitive si ineficiente!!!).

„Ştiţi, închiderea totală a ţării, ordinul închiderii oamenilor în case, e ca arest la domiciliu. În afară de sclavagism, care era o restricţie total diferită, aceste lockdown-uri au reperezentat cel mai mare abuz asupra drepturilor omului, în întreaga istorie …. Ele au avut loc pentru că guvernatorii fac ceea ce ştiu birocraţii cel mai bine: sfidează logica. Îi tratează pe cetăţeni ca pe nişte bebeluşi, care nu sunt capabili să-şi asume responsabilităţi pentru ei şi pentru ceilalţi.” Această declarație nu aparține unei persoane anarhiste cu viziuni antisistem, ori unui personaj obscur plătit de ruși, sau fanatic religios. Această declarație a fost făcută în data de 17 septembrie 2020 de către William Bar pentru CNN. William Bar fiind Procurorul general al SUA. În fapt, la nivelul Ministerului Sănătății neconcordanțele dintre datele reale și cele privind manipularea oficială sunt cunoscute, cu atât mai mult cu cât au fost sesizate de medicii de bună credință. Parte din informațiile specifice prezentate în acest material sunt extrase dintr-un memoriu adresat Ministrului Sănătății cu ceva vreme în urmă de către o familie de medici inimoși din Onești. Demers rămas fără răspuns. Așa cum spune dr.Vasile Astărăstoaie, fost președinte al Colegiului Medicilor din România și fost rector al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași”: „autoritățile, în loc să recunoască că în gestionarea pandemiei există multe necunoscute și că unele măsuri nu au fost validate nici în lumea științifică, nici în practica curentă, preferă să utilizeze propaganda și cenzura pentru a ascunde erorile.”

