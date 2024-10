De Ziua Recoltei, bunicii au sărbătorit în Satul Seniorilor Milly

Pe 1 octombrie sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, o ocazie specială de a recunoaște contribuțiile valoroase pe care seniorii le-au adus societății noastre. Instituită de Organizația Națiunilor Unite în 1990, această zi ne reamintește de respectul și grija pe care le datorăm celor mai în vârstă membri ai comunității.

Situația vârstnicilor din Bacău

Județul Bacău se confruntă, ca multe alte regiuni din România, cu o îmbătrânire semnificativă a populației. Mulți dintre vârstnicii din zonă trăiesc singuri, în condiții modeste, în special în mediul rural. În ciuda legăturilor puternice de familie, un număr mare de persoane în vârstă din Bacău sunt nevoite să facă față izolării sociale, sărăciei și problemelor de sănătate, fără suportul adecvat. Migrația tinerilor către orașe sau străinătate a lăsat numeroase comunități rurale depopulate, cu bătrâni care trăiesc singuri, fără ajutor din partea familiei sau a unor rețele de servicii dedicate.

Pe lângă problemele legate de izolare, vârstnicii din zonele rurale ale județului Bacău se confruntă adesea cu provocări de ordin financiar, dat fiind că mulți dintre aceștia trăiesc din pensii mici, insuficiente pentru a acoperi costurile tot mai mari ale traiului de zi cu zi. În plus, accesul la servicii medicale de calitate, în special în zonele rurale, rămâne o provocare majoră.

Serviciile oferite de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC)

În acest context dificil, Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) din Bacău joacă un rol esențial în sprijinirea persoanelor vârstnice. De-a lungul anilor, FSC s-a dedicat îmbunătățirii vieții seniorilor printr-o gamă largă de servicii și proiecte destinate să ofere asistență socială, medicală și emoțională.

Unul dintre proiectele de referință ale FSC este ”Îngrijirea la domiciliu”, care oferă sprijin persoanelor vârstnice ce nu se mai pot deplasa sau care au nevoie de îngrijiri speciale. Asistenții sociali, medicali și îngrijitorii FSC vizitează bătrânii la domiciliu, ajutându-i cu îngrijirea personală, procurarea medicamentelor, precum și cu asistență emoțională pentru a combate izolarea și singurătatea.

De asemenea, FSC organizează activități recreative și sociale pentru vârstnici, promovând participarea activă și îmbunătățirea calității vieții. Centrul de zi Dr. Stefan Ciobanu, oferit de FSC in Municipiul Bacău este un loc unde vârstnicii pot petrece timp împreună, socializând, participând la diverse ateliere sau activități culturale, beneficiind si de recuperare si asistență specializată.

În plus, în parteneriat cu autoritățile locale și alte organizații, FSC dezvoltă programe pentru formarea profesională a specialiștilor din domeniu, asigurând astfel un personal calificat, capabil să ofere îngrijire de calitate persoanelor vârstnice.

„Marcarea unei zile și chiar a unei luni întregi a persoanelor vârstnice ne amintește nu doar de obligația morală de a-i sprijini pe cei care au construit fundațiile societății noastre, dar și de nevoia de a dezvolta politici și servicii eficiente pentru a le asigura o bătrânețe demnă. În județul Bacău, provocările sunt evidente, dar datorită eforturilor unor organizații precum Fundația de Sprijin Comunitar, vârstnicii au o șansă reală la o viață mai bună. Manifestările pe care le-am organizat in această lună sunt un prilej de recunoștință față de seniorii noștri și un moment de reflecție asupra a ceea ce mai putem face pentru a le îmbunătăți calitatea vieții. Investiția în serviciile sociale, medicale și emoționale pentru vârstnici este o modalitate prin care societatea noastră poate demonstra că își respectă și își prețuiește membrii cei mai vulnerabili”, a precizat Gabriela Achihăi, președinte FSC.

În semn de recunoștință, La Satul Seniorilor Milly din Buhuși a fost organizată tradiționala Zi a Recoltei, un eveniment special care a avut loc pe 3 octombrie 2024. Evenimentul, o veritabilă tradiție FSC, îmbină bucuria venirii toamnei cu un profund sentiment de recunoștință pentru contribuțiile aduse de seniorii găzduiți de centru de-a lungul vieții. Această zi festivă oferă o ocazie perfectă pentru ca aceștia să se conecteze, să socializeze și să se bucure de momente de relaxare în mijlocul naturii, alături de prieteni, familie și invitați speciali. Ziua Recoltei la Satul Seniorilor Milly a avut de toate. De la expoziții de produse proprii la muzică populară și dansuri tradiționale, o piesă de teatru, totul asezonat cu o stare de mare bucurie. După alocuțiunile susținute de membrii din conducerea FSC și a unor invitați, programul artistic – muzică populară – a fost asigurat de Riana Asandei, Raul Rîncu și Timofte, cântecele lor scoțând bunicii și vizitatorii la joc. Ruxandra Beganu de la Școala de Dans Adamas Buhuși le-a oferit celor prezenți momente de dans sportiv, iar trupa de teaatru a seniorilor de la Centrul „Ștefan Ciobanu” Bacău a jucat o scenetă intitulată „La medicul de familie”. După toate aceste momente s-a servit un aperitiv în aer liber, cu toții fiind scăldați în blânde raze de soare de început de octombrie.

Povești de viață

Satul Seniorilor Milly este un loc plin de legendă. Aici sunt mulți bunici cu povești impresionante. Chiar de Ziua Recoltei, Gheorghe Aioani a împlinit 100 de ani, prilej cu care a fost vizitat de rude și aniversat împreună cu prietenii din „Sat”. Povestea lui Nea Gheorghe am scris-o zilele trecute și o puteți afla de aici: https://www.desteptarea.ro/povesti-de-viata-nea-gheorghe-din-satul-seniorilor-milly-a-implinit-100-de-ani/.

O altă poveste este cea a doamnei Sabina Mitrea:

Sabina Mitrea, acum în vârstă de 76 de ani, este una dintre beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Satul Seniorilor Milly” din Buhuși. Deși anii au adus schimbări și provocări, ea păstrează mereu un zâmbet cald pe chip și o vorbă bună pentru toți cei din jur.

Doamna Sabina Mitrea a crescut într-un mic sat, Oncești, din județul Bacău, într-o familie numeroasă – 3 fete și 2 băieti. De mică, a cunoscut greutățile vieții, dar a învățat de la mama ei să fie puternică și să nu renunțe niciodată. „Mama mea mereu spunea că, indiferent cât de greu îți este, să-ți păstrezi bunătatea în inimă”, își amintește ea cu ochii strălucind de emoție. La vârsta de 9 ani s-a mutat împreună cu familia în orașul Bacău, pentru a avea posibilitatea să studieze.

Tinerețea Sabinei a fost marcată de muncă asiduă. A urmat cursurile școlii sanitare iar după finalizarea cursurilor a intrat în câmpul muncii ca și asistent medical în cadrul Spitalului TBC Dărmănești. În această perioadă și-a revăzut un vechi vecin de bloc care a și devenit sufletul său pereche, căsătorindu-se în anul 1969. Fructul iubirii poartă numele de Carmen Vasilica, fiica sa făcând-o cea mai mândra bunică. A lucrat timp de 40 de ani ca asistent medical în cadrul Policlinicii cu plată din Bacău. Când a rămas văduvă acum douăzeci de ani, viața Sabinei s-a schimbat dramatic. A rămas văduvă la vârsta de 67 de ani, dar nu singură ci protejată mereu de fiica și ginerele său.

În anul 2017 doamna a suferit un accident vascular hemoragic care a și a imobilizat-o în scaunul rulant. Fiica doamnei a decis internarea sa în cadrul caminului Satul Seniorilor Milly pentru a beneficia de programul de recuperare și reabilitare funcțională.

Încă din martie 2017,doamna își trăiește zilele cu demnitate și bucurie, petrecându-și diminețile citind, iar după-amiezile povestind cu ceilalți rezidenți sau urmărind programele preferate în dormitorul său. Spune că a găsit aici o nouă familie. „Aici, fiecare zi e o nouă ocazie să descoperi ceva frumos. Am învățat să privesc înainte și să mă bucur de prezent. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru sănătatea mea și pentru oamenii buni din jur.”

Doamna Sabina Mitrea este exemplul viu al puterii de a merge mai departe, indiferent de greutățile întâlnite. Căminul i-a oferit un loc liniștit unde să se simtă în siguranță, dar și unde să își împărtășească poveștile, lăsând o moștenire de înțelepciune și bunătate celor care au ocazia să o cunoască.

O altă poveste de viață este cea a beneficiarei Aura V.

„Numele meu este Aura V. și mă consider parte a Satului Milly, loc ce a ajuns să îmi fie casă. Pe scurt am sa povestesc cum am ajuns la concluzia fermă că șederea mea în Satul Seniorilor Milly a fost și este cea mai bună decizie pe care am luat-o, ținând cont de circumstanțele premergătoare.

Având vârsta de 65 de ani, o vârstă a maturității depline, vârstă la care omul în general trebuie să fie mulțumit și împlinit, (realizat) pe toate segmentele vieții. Eu nu am simțit să fie așa datorită unor întâmplări nu prea fericite din viața mea pe care am sa le povestesc pe scurt.

Cu 5 ani în urmă mi-a decedat soțul iubit, stâlpul casei și flacăra sufletului meu, și asta după tragedia cumplită provocată de moartea fiului nostru, în vârstă de 8 ani jumătate, într-un accident tragic în timp ce eram în vacanță pe Valea Prahovei (Sinaia), toți cei 4 membrii ai familiei, 2 părinți și 2 copii fapt care a făcut să ne întoarcem acasă în Bacău doar 2 părinți, 1 copil și un sicriu cu trupul băiatului nostru. Împreună cu soțul ne-am sprijinit reciproc, moral cu dragoste și încurajare după acest eveniment tragic dar crunta pierdere, prin trecerea în neființă a soțului meu la scurt timp după băiatul nostru m-a adus în pragul disperării, deznădejdii, nepăsării față de tot și de toate,… distanță mică până la nebunie.

În acest punct a intervenit o sugestie salvatoare,… de a apela la serviciile oferite de Satul Seniorilor Milly. Contactând telefonic, mi-am prezentat situația și mi s-au oferit cu amabilitate și solicitudine, informațiile necesare, fiind invitată (eu și fiica mea, care nu locuiește în țară) să vizităm locația. Am dat curs invitației fiind deosebit de încântată de ceea ce am văzut, la fel cum sunt și în momentul de față. Am decis în cunoștință de cauza venirea și cazarea mea în acest loc minunat, nu regret și nu voi regreta nicicând această decizie.

Toate bune și frumoase , dar după 2 ani în acest loc minunat ce mi-a vindecat sufletul chinuit, dorul de casa nu mă lăsa luând hotărârea de a face față provocărilor de zi cu zi de una singura. Vederea și statul din nou în căsuța mea, a fost ca retrăirea unui vis frumos, de care parcă te agăți să nu se întrerupă niciodată, dar la un moment dat singurătatea îmi apăsa sufletul. Conștientizam că tot ceea ce foloseam spre a-mi desfășura activitățile cotidiene gospodărești, la un moment dat fusese folosit și atins de iubitul meu soț acesta lăsându-și amprenta pe sufletul meu și pe ,,cuibușorul” nostru construit cu mult efort fizic, financiar, dar și cu multă dragoste.

Personal și fără falsă modestie, mă consider un om puternic, psihic vorbind, pregătit să facă față tuturor provocărilor vieții, dar se pare că există totuși, o limită, o barieră, pe care nu o pot trece, încă nu o pot depăși. Nu sunt pregătită să fac față, emoțional vorbind șederii de urmă de a sta singură acasă. Am avut episoade de panică nejustificată, de epuizare psihică și fizică, stare de letargie, apatie, situație periculoasă pentru mine, singură fiind, am hotărât să mă reîntorc înapoi la Satul Seniorilor Milly

Sunt foarte încântată, Satul Milly devenind acasă pentru mine, doamnele infirmiere parcă-s surorile mele, asistentele medicale care sunt dedicate, întreabă zilnic rezidenții dacă sunt bine, dacă îi dor ceva, administrându-le mereu tratamentul necesar la nevoie.

Doamnele bucătărese fac mâncăruri pe alese, și personalul exterior se ocupă de curte, pentru a avea căsuțe cochete îngrijite, covor verde de gazon, pomi și flori diverse pe alese, cu alei șerpuitoare ce te îndeamnă la plimbare prin minunatul nostru sătuc.”

Satul Seniorilor Milly din Buhuși: O inițiativă inovatoare pentru îngrijirea vârstnicilor

În cadrul serviciilor oferite pentru sprijinirea persoanelor vârstnice din județul Bacău, o inițiativă remarcabilă este Satul Seniorilor Milly din Buhuși, un proiect al Fundației de Sprijin Comunitar (FSC). Acest centru rezidențial este conceput pentru a oferi un cadru de viață demn și îngrijire personalizată pentru bătrânii care nu mai pot locui singuri sau care au nevoie de asistență constantă.

Satul Seniorilor Milly este o alternativă inovatoare la căminele tradiționale pentru vârstnici, propunând un mediu familial și comunitar, în care persoanele în vârstă beneficiază de îngrijire specializată și pot menține un stil de viață activ. Satul este format din case individuale, construite și amenajate pentru a asigura confortul și siguranța rezidenților, oferind, în același timp, posibilitatea de socializare și participare la activități comune în curtea și grădina complexului.

Servicii oferite în cadrul Satului Seniorilor Milly

Pe lângă cazare și îngrijire permanentă, Satul Seniorilor Milly oferă o gamă variată de servicii pentru a răspunde tuturor nevoilor rezidenților săi:

Îngrijire și asistență: Personalul calificat este prezent 24/7 pentru a monitoriza starea de sănătate a rezidenților și a le oferi îngrijiri specifice. În funcție de nevoile fiecărei persoane, sunt disponibile consultații medicale, tratamente și asistență personală pentru activitățile de zi cu zi, recuperare prin kinetoterapie.

Activități recreative și sociale: Satul Milly încurajează participarea la activități de grup, cum ar fi ateliere creative și chiar activități intergeneraționale, ședințe de gimnastică, plimbări în aer liber sau activitati terapeutice in ferma si grădina centrului. Aceste activități contribuie la menținerea unui stil de viață activ și la combaterea izolării.

Atmosferă familială și comunitară: În contrast cu căminele tradiționale, unde viața poate fi mai impersonală, Satul Seniorilor Milly este organizat în jurul ideii de comunitate, unde fiecare rezident are un rol activ, contribuind la crearea unei atmosfere de prietenie și sprijin reciproc.

Servicii de îngrijire paliativă: Pentru vârstnicii aflați în stadii avansate de boală, Satul Milly oferă și servicii de îngrijire paliativă, asigurând confort și suport emoțional într-un cadru demn și respectuos.

Acest proiect reprezintă o soluție de pionierat pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, oferind un model de îngrijire care pune accent pe demnitate, independență și calitatea vieții într-un context apropiat de natură și de valorile tradiționale ale satului românesc. Satul Seniorilor Milly din Buhuși este mai mult decât un loc de reședință, este un exemplu de cum apartenența la o comunitate și asistența specializată pot colabora pentru a oferi o bătrânețe mai liniștită și mai plină de sens.

Proiectul „O viață frumoasă și mult respect pentru seniori vulnerabili!”, cofinanțat de Consiliul Județean Bacău are ca principal obiectiv să îmbunătățească și să dezvolte servicii integrate și de calitate pentru persoanele vârstnice aflate în îngrijire rezidențială la Satul Seniorilor Milly din Buhuși. Acesta vizează atât îmbunătățirea infrastructurii și a dotărilor, cât și organizarea de activități menite să crească bunăstarea beneficiarilor.

Proiectul și-a propus să răspundă nevoii esențiale de îmbunătățire și dezvoltare a serviciilor integrate destinate persoanelor vârstnice aflate în îngrijire rezidențială la Satul Seniorilor Milly din Buhuși. Acest obiectiv se va realiza prin dotarea cu echipamente noi, esențiale pentru actul de îngrijire si lucrări de modernizare în bucătăria centrului, precum și organizarea de activități intergeneraționale și de artă care să stimuleze participarea și creativitatea seniorilor. Proiectul oferă beneficiarilor si o excursie la câteva mănăstiri din Moldova pentru a adăuga un plus de bucurie și experiențe noi în viața lor. Tot in cadrul proiectului a fost marcată Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice printr-serie de evenimente speciale: un work-shop adresat profesioniștilor în domeniu, cu tema ”Servicii specializate pentru seniorii Bacăului” dar și ”Sărbătoarea Recoltei” organizată chiar în cadrul Satului Seniorilor, care a inclus și participarea seniorilor din Centrul de Zi „Dr. Ștefan Ciobanu” din Bacău. De asemenea a fost realizat un scurt film de promovare a centrului și a beneficiilor oferite rezidenților acestuia.

Proiectul „O viață frumoasă și mult respec pentru seniori vulnerabili!”, este implementat de către Fundația de Sprijin Comunitar și cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2024, conform Legii nr. 350/2005.