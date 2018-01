– un tânăr de 22 de ani se zbate între viaţă şi moarte pe un pat de spital, după ce a fost bătut crunt de trei indivizi – suspecţii au fost deja arestaţi preventiv pentru 30 de zile Altercaţia ar fi avut loc într-una din nopţile trecute, în zona forestieră Brătuleşti, din Dărmăneşti. Tânărul de 22 de ani s-ar fi dus acolo împreună cu un vecin şi s-ar fi întâlnit cu trei tineri, tot din localitate, care ar lucra la exploatarea lemnului în acea pădure. Nu se ştie foarte clar din ce motiv între ei s-a iscat un conflict, iar tânărul ar fi fost lovit cu cruzime de cei trei cu bâtele şi cu muchia unui topor. La un moment dat ar fi încercat să fugă, dar suspecţii l-au prins, l-ar fi legat de un copac şi l-ar fi lovit din nou cu bâtele. Băiatul care era împreună cu victima a reuşit să fugă la timp şi nu a fost bătut. El s-a dus direct la soţia acestuia şi i-a povestit ce s-a întâmplat. Femeia a alertat autorităţile şi pe părinţii tânărului, dar până au ajuns ei în pădure a sosit şi ambulanţa, care l-a preluat pe rănit. „Nu ştim dacă au fost ademeniţi acolo. Ei n-au ajuns până la locul stabilit. Mai aveau vreo 200 de metri şi de acolo l-au luat. Cel care era cu el a apucat să fugă şi a venit la soţia lui de i-a spus. Până ne-am dus noi, salvarea îl luase deja pe băiat. Dar este grav, în comă”, spunea Mihai Ioancea, tatăl victimei. Unul dintre suspecţi ar fi sunat la 112, probabil când şi-a dat seama că starea celui bătut este foarte gravă, şi a anunţat că l-a prins la furat şi că l-a imobilizat. Omul a ajuns la spital în comă, iar medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor lui de supravieţuire. „Pacientul a fost internat în Secţia ATI şi din păcate starea lui este critică. Are politraumatisme prin agresiune, este în comă de gradul IV şi ventilat mecanic, pentru că nu poate respira singur”, a declarat Mirela Romaneţ, purtător de cuvânt la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. Suspecţii, în vârstă de 18, 27 şi 28 de ani, din Dărmăneşti, au fost deja arestaţi preventiv. „Inculpaţii i-au aplicat mai multe lovituri victimei cu nişte pari şi muchia unui topor şi i-au cauzat leziuni traumatice foarte grave, care i-au pus viaţa în primejdie. Ei sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi lipsire de libertate în mod ilegal şi au fost arestaţi preventiv pe o perioadă de 30 de zile”, a declarat Cristinel Ciocântă, procuror şef Secţia Urmărire Penală, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi pentru faptele de care sunt acuzaţi acum, ei riscă zece ani de închisoare. 111 SHARES Share Tweet

