”Dansul Urșilor”, capul de afiș al Festivalului ”Datinilor și Obiceiurilor Strămoșești”, de la Comănești

Ca în fiecare an, Primăria orașului Comănești vă invită, sâmbătă, 30 decembrie 2023, la o nouă ediție a Festivalului ”Datinilor și Obiceiurilor Strămoșești”.

Evenimentul va avea loc în Parcul Central al orașului, cu începere de la ora 12.00, după ce toate cetele de urși vor traversa întreg orașul.

”Dansul Urșilor” de la Comănești a devenit celebru în întreaga lume, evenimentul reunind an de an mii de vizitatori din toate colțurile țării și din străinătate, fiind promovat în publicații și la televiziuni de pe tot globul, în special în celebrele National Geographic și New York Times.

”Promovăm tradițiile și obiceiurile locului pentru că suntem o comunitate puternică, ce nu-și uită trecutul. În toată această lume globalizată, aproape fără frontiere, cu o mare diversitate culturală, rămânem unici inclusiv prin acest obicei, al ”Dansului Urșilor”. Iar nădejdea și bucuria mea sunt ca și tânăra generație să ia exemplu de la noi și, la rândul ei, să transmită mai departe aceste obiceiuri, cu mândria de a fi comăneștean, indiferent unde-i poartă pașii”, a precizat Viorel Miron, primarul orașului Comănești.

Edilul a mai precizat că se așteaptă la un număr mare de vizitatori în ziua de 30 decembrie, care vor pleca cu amintiri frumoase de la Comănești și, mai ales, unice.

Pentru spectacolul din 30 decembrie, cetele de urși se pregătesc cu multe luni înainte. În Comănești există sute de familii în care toți membrii fac parte din câte o ceată, acceptarea fiind o mare onoare pentru cei care aspiră să îmbrace o blană de urs, deoarece regulile sunt foarte stricte.

Pentru originalitatea sa, ”Dansul Urșilor” așteaptă recunoașterea universală inclusiv de la UNESCO, unde se află pe o listă de așteptare în vederea înscrierii în Patrimoniul Mondial Cultural Imaterial.

Biroul de presă al Primăriei orașului Comănești