Revenit acasă după un stagiu de pregătire centralizată de două săptămâni, singurul sportiv băcăuan calificat la Olimpiada de la Tokyo va intra în focurile sesiunii de Bacalaureat.

Parte de carte

De pe 1 iunie, România pandemică a intrat într-o nouă fază. Una de relaxare. Cu terase deschise. Cu ieșiri fără declarații pe propria răspundere. Și cu verde la plaje și la spectacolele în aer liber cu cel mult 500 de persoane. De pe 1 iunie, înotătorul CSM Bacău Daniel Martin a intrat și el într-o nouă etapă. Una care exclude însă, cel puțin până pe 25 iunie, relaxarea excesivă. Motivul? De-abia revenit dintr-un stagiu de pregătire centralizată de două săptămâni la Complexul Olimpic de la Izvorani, singurul sportiv băcăuan calificat la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Tokyo, va intra în focurile sesiunii de Bacalaureat. „Bac-ul reprezintă o etapă importantă din viața mea, iar în perioada următoare vreau să mă pregătesc cât mai bine pentru cele trei examene de la finalul lunii iunie. Asta și pentru că în ultima perioadă nu am reușit să parcurg materiile așa cum mi-aș fi dorit”, mărturisește Dani. Emoții? „O anumită presiune există, ar fi inutil să nu admit asta, însă am încredere că voi trece cu bine și peste acest prag”, subliniază sportivul în vârstă de 19 ani.

Logica, în mod logic

Pentru examenul național de Bacalaureat, Dani Martin va concura la următoarele trei probe scrise: Limba și literatura română pe 22 iunie, Istorie pe data de 24 și, o zi mai târziu, Logica. „Conform profilului, primele două probe erau obligatorii. În ceea ce privește proba la alegere, am optat pentru Logică”, spune înotătorul băcăuan. Logic, pentru un om cu o logică de fier, nu? Dani zâmbește: „Hai să spunem că am ales Logica în detrimentul Geografiei deoarece mi s-a părut o variantă mai convenabilă.” Mergem mai departe cu logica. Fiind un băiat deștept și responsabil, este de presupus că Martin Daniel Cristian, ca să vorbim pre limba catalogului, va lua Bac-ul fără probleme. Asta înseamnă că, din toamnă, îl vedem student. Unde? „Sigur, în Bacău. Probabil – spun probabil pentru că aici încă nu sunt foarte sigur – la Educație Fizică. Dar, indiferent pentru ce aș opta, vreau să îngheț acest prim an pentru a mă dedica în totalitate pregătirii pentru Olimpiada din vara viitoare”, precizează Dani Martin.

Concursurile, mai la coadă

De la mijlocul lui mai și până pe 1 iunie, Daniel Martin s-a antrenat la Izvorani, alături de alți trei înotători de lot național. O perioadă de pregătire specifică după ce, vreme de aproape două luni, elevul lui Iulian Matei a fost nevoit să recurgă la antrenamente atipice, în auto-izolarea impusă de pandemia COVID-19. Cum a fost la Izvorani? „Incomparabil cu perioada de dinainte, asta e clar. A fost reconfortant să iau din nou contact cu apa”, spune Dani, care trece în revistă programul tip al unei zile din cadrul Complexului Olimpic: la ora 8.00, micul dejun, servit direct în cameră; între 10.00 și 12.00 primul antrenament al zilei; la 12.30 masa de prânz; de la 14.00 la 16.00 program de somn; între 17.00 și 19.00 al doilea antrenament al zilei; la 19.30 masa de seară. Dani consideră că în condițiile date de pandemie, nu vor exista competiții mai devreme de finalul anului. „În vară, în niciun caz. Poate undeva în toamnă sau chiar în iarnă să se reia seria concursurilor”, este de părere „Recordinho”, așa cum îl alintă directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu.

Întrebări. Unele, fără răspuns

Întrebări. Și, pe cât posibil, răspunsuri într-o perioadă în care nu le găsim mereu la îndemână. Ce l-a învățat pandemia pe Daniel Martin? „În primul rând, să am răbdare. Cu mine, dar și cu ce se întâmplă în jurul meu. Și am învățat că nu-i OK să te focusezi în mod deosebit pe ceva”. Și ce a urât cel mai mult în aceaste vremuri de pandemie? „Să fac lucruri fără să știu exact de ce. Știam că le fac pentru mine, dar nu știam clar când și cum îmi vor folosi. Fiind un tip meticulos, îmi place să știu cu exactitate când, cum și de ce. Oricum, am luat această perioadă ca pe o bulă în timp și ca pe o întâmplare care trebuia să ajungă pe…hard-disk-ul meu”. Amânarea cu un an a Olimpiadei de la Tokyo comportă mai multe avantaje sau dezavantaje? „Hai să spunem că mai rău nu poate fi. În ideea acumulării de experiență, e un avantaj. OK, acest plus de experiență nu a fost sută la sută în direcția în care mi-aș fi dorit-o, dar trebuie să luăm doar lucrurile bune, nu?”. Sigur, Dani. Așa cum trebuie musai să luăm și BAC-ul; baftă!

Bazinul de Înot se pregătește de redeschidere

Guvernul a anunțat redeschiderea, începând cu 1 iunie, a bazinelor închise și în aer liber pentru a permite sportivilor de performanță reluarea antrenamentelor. Bazinul de Înot din Bacău se pregătește de redeschidere, punându-se la punct cu măsurile impuse de autorități: triaj epidemiologic, permiterea accesului unui singur sportiv pe culoar, intrarea eșalonată în vestiare pentru duș, instalarea de separatoare la dușuri, dispunerea de materiale de curățenie și dezinfecție la vestiare și dușuri etc. „Am început operațiunea de umplere a bazinelor, urmând apoi să trecem la încălzirea apei. În paralel, ne ocupăm de toate normele necesare redeschiderii în siguranță a Bazinului. Încă nu știm când se va redeschide deoarece preferăm să mai întârziem o zi sau două decât să grăbim inutil lucrurile”, a declarat Daniel Roșu, directorul Direcției de Administrate a Bazelor Sportive din cadrul Primăriei Bacău, care a precizat că sportivii vor putea intra la antrenamente în serii restrânse, conform unui grafic.