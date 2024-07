Cursuri de matematică mentală vedică pentru copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 4-14 ani

Sunt Anca Beatrice Otomega și am adus în Bacău conceptul educational Fibonacci Kids – Matematică Mentală Vedică, cu dorința de a contribui la crearea unui viitor mai bun pentru copiii comunității noastre bacăuane.

Ce este matematica mentală vedică? „Veda” este un cuvânt sanscrit care înseamnă „Cunoaștere” iar matematica vedică este un sistem de calcul matematic care a fost descoperit de matematicianul indian Jagadguru Shri Bharathi Krishna Tirthaji în perioada dintre 1911-1918 și care a publicat descoperirile sale în prima carte de matematică vedică.

Rezolvarea problemelor prin metodele tradiționale de matematică poate fi adesea complexă și consumatoare de timp. Însă, utilizând tehnicile matematicii mentale vedice, care se pot aplica pentru aproape toate tipurile de exerciții și probleme matematice clasice, calculele numerice și rezolvarea diverselor probleme pot fi realizate mult mai rapid, ușor și într-un mod plăcut și jucăuș.

Fibonacci Kids Bacău – Matematică Mentală Vedică este un centru educațional dedicat investiției în calitatea educației viitorului și dezvoltării abilităților cognitive ale copiilor. Programele noastre de matematică stimulează atenția, concentrarea, logica, gândirea analitică, viteza de gândire, memoria, creativitatea, inovația, imaginația și dezvoltarea echilibrată a ambelor emisfere cerebrale. Aceste abilități sunt esențiale atât în prezent dar mai ales în viitor, iar datoria noastră ca părinți este să îi susținem pe copii, astfel încât, peste ani, să poată face față cu succes provocărilor din orice mediu.

Acesta este și motivul pentru care nu ne vom oprim la o singură locație, având planuri de a deschide noi centre Fibonacci Kids în perioada următoare.

Echipa noastră este principalul nostru atu! Experiența, entuziasmul, motivația, dedicarea și munca în echipă a profesorilor noștri stau la baza creării și dezvoltării Centrului Educațional Fibonacci Kids Bacău.

Toate acestea sunt posibile datorită sprijinului fondatoarei francizei Fibonacci Kids România – Matematică Mentală Vedică, Monica Lacoviște, care a avut viziunea de a populariza acest concept în cât mai multe orașe din România. Împreună am demarat acest proiect bazat pe încredere, pasiune, susținere și profesionalism.

De ce este util să participe copilul la cursurile Fibonacci Kids?

Cursurile Fibonacci Kids permit copilului să se dezvolte armonios și să-și crească abilitățile cognitive. Rezultatele școlare sunt îmbunătățite la matematică, citire dar și la celelalte discipline iar încrederea în sine a copilului crește semnificativ. Tehnicile din matematică mentală vedică învățate în cadrul cursurilor Fibonacci Kids pot fi de-asemenea folosite în examenele școlare cât și în testul SAT (Standardized Achievement Test), test unde candidații au nevoie de rapiditate în efectuarea calculelor matematice și nu numai.

Programele din centrul nostru Fibonacci Kids Băcău se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4-14 ani și sunt:

MagicMatica (FingerMath) pentru copiii cu vârste cuprinse între 4-6 ani

LogicMatica pentru copiii cu vârste cuprinse între 7-9 ani

VedicMatica pentru copiii cu vârste cuprinse între 9-14 ani.

Activitățile din centru se desfășoară în grupe de maximum 8 copii, având ca obiectiv principal lucrul individual cu fiecare copil. Programele de matematică mentală vedică aduc bucurie copiilor prin modul natural, ușor și fluid de învățare a matematicii, iar părinților prin observarea progresului și dezvoltării copiilor.

Îi invităm pe copii, părinți și bunici la lecțiile demonstrative gratuite pe care le organizăm, având ca scop principal familiarizarea directă cu abordarea și programele noastre educaționale. Suntem singurul centru educațional care permite accesul părinților în timpul orelor demonstrative și oferim feedback săptămânal acestora, deoarece credem că doar prin colaborarea dintre elev, părinte și profesor putem consolida o relație puternică și putem obține rezultate pe termen lung.

La doar 3 luni de la deschiderea primei locații în Bacău, grație numărului mare de copii care ne-au trecut pragul și s-au înscris la cursurile noastre am fost nevoiți să ne orientăm spre un spațiu mai mare, unde cursanții Fibonacci Kids Bacău beneficiază de un mediu sigur și confortabil, iar părinții de un acces facil.

Sâmbătă, 27 iulie 2024, am avut bucuria de a celebra împreună cu copiii și părinții inaugurarea noului nostru centru. Cu această ocazie, am organizat lecții demonstrative pentru a prezenta metodele noastre educaționale inovatoare, am oferit un spectacol captivant de magie și am savurat prăjituri delicioase. De asemenea, participanții au avut ocazia să cunoască profesorii, transformând evenimentul într-o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți.

Cred cu tărie că prin creșterea nivelului mediu de educație putem implicit îmbunătăți nivelul țării noastre si creste stima de sine. Majoritatea copiilor se nasc înzestrați, iar de noi depinde să le oferim direcția și sprijinul necesar pentru dezvoltarea lor cognitivă și personală.

