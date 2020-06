Studenții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău au participat la o festivitate de absolvire online pentru a doua ediție a cursului opțional oferit de către compania Softescu din Bacău. Adaptată condițiilor impuse de situația actuală, festivitatea a avut loc într-un cadru inedit, studenții participanți la curs putând astfel să celebreze finalizarea cursului, alături de ceilalți invitați, în mediul virtual.

Pe durata semestrului II, anul școlar 2019-2020, la Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a organizat pentru studenți proiectul – curs facultativ „Programare Orientată pe Obiecte în PHP și Drupal CMS – ediția a-II-a”. „Peste 1.000.000 de site-uri web folosesc Drupal. De altfel, Drupal este cel mai popular sistem de management conținut digital în rândul companiilor medii și foarte mari fiind folosit cu succes pentru gestionarea de site-uri și aplicații web complexe cu mii de vizitatori. Companii precum Tesla, Twitter, Nasdaq, Emmy Awards sau artiști The Weeknd, Led Zeppelin sau Eric Clapton. Acesta este și motivul pentru care s-a inițiat acest proiect”, a declarat managerul companiei, Adrian Pintilie.

Proiectul s-a realizat la inițiativa companiei Softescu beneficiind de suportul Facultății de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin rectorul instituției, prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, și decanul Facultății de Științe, prof. univ. dr. Cerasela Crișan.

Acest demers a avut rolul de a susține formarea tinerilor programatori asigurând astfel un fundament pentru o mai bună integrare a lor pe piața muncii. Costurile generate de organizarea acestui proiect au fost suportate integral de compania Softescu.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a furnizat sala pentru desfășurarea orelor de curs și a asigurat promovarea acestei inițiative în rândul studenților. Cu toată situația generată de pandemie, s-au căutat soluții tehnice și astfel cursul a continuat în mediul virtual respectând toate măsurile de siguranță.

Absolvenți

Cursul a abordat teme precum conceptele fundamentale de dezvoltare web în PHP, programarea orientată pe obiecte în PHP, dezvoltarea unui site cu ajutorul unui CMS (Drupal). S-au înscris în program un număr de 50 studenți interesați, dintre care 28 studenți au finalizat cu o prezență de peste 70%.

Toți participanții cu o prezență de minim 70 % în cadrul cursului festiv au primit o diplomă de participare. Cei dornici să-și verifice cunoștințele dobândite au parcurs o evaluarea teoretică și practică care s-a realizat în luna mai 2020. Ei au fost recompensați cu diplomă de absolvire a cursului unde sunt trecute și cunoștințele pe care aceștia le-au dobândit.

Prodecanul lect. univ. dr. Cosmin Tomozei a manifestat interesul din partea universității de a dezvolta în parteneriat și alte proiecte de formare dedicate studenților, inclusiv proiecte de cercetare-dezvoltare. Totodată, decanul Facultății de Științe, prof. univ. dr. Cerasela Crișan, a oferit pentru primii 3 studenți clasați un cadou simbolic pentru recunoașterea efortului și a faptului că au reușit să termine cursul pe primele poziții.

Invitați surpriză

La sesiunea de închidere a proiectului alături de reprezentanții Universității au participat și doi invitați surpriză.

Aceștia au fost Ruben Teijeiro – Speaker @ Drupal Community și Rachel Lawson din partea Community Liason @ Drupal Association. Ruben Teijeiro a vorbit despre lansarea Drupal 9 și a adresat o invitație studenților de a celebra alături de comunitate lansarea noii versiuni și a pus la dispoziție linkuri în acest sens. Mesajul lui către studenți a fost: „Este important să continuați să învățați, să nu vă opriți aici și să fiți parte din comunitate. Asta vă poate schimba viața așa cum mi-a schimbat-o și mie.”

Rachel Lawson, reprezentantă a Community Liason @ Drupal Association, obișnuiește să mențină și să susțină comunitatea prin întâlniri cu cât mai mulți oameni pentru a înțelege necesitățile și problemele Drupalului și pentru a încerca să le rezolve alături de Drupal Association. „Drupal.org este inima comunității. De asemena, comunitatea aduce oamenii împreună, în cadrul evenimentelor focusate pe Drupal (inclusiv DrupalCon, care este cel mai mare eveniment de acest gen)”, a precizat Rachel Lawson. Anul acesta, DrupalCon 2020 va avea loc în mediul online în perioada 14-18 iulie.

Softescu este o companie cu 100% capital românesc cu sediul în Bacău. A fost înființată în anul 2008 și de peste 10 ani realizează proiecte IT pentru companii precum SealedAir, Nasdaq, Harvard Medical School etc, precum și instituții și organizații internaționale precum United Nations Volunteer sau World Trade Organization. În anul 2018, Softescu și-a deschis primul birou din afara țării în orașul New York, USA pentru a consolida prezența sa pe piața Americii de Nord. În 2019, Softescu a lansat la Seattle un nou start-up, OpenStory.io ce își propune să realizeze primul software dedicat editorilor de conținut pe platforme CMS gen Drupal, WordPress etc.