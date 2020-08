Federația Română de Automobilism Sportiv lansează, în premieră, pentru automobilismul sportiv românesc, Cupa României la Raliuri. Evenimentul din 2020, programat pentru perioada 14-15 noiembrie, va fi organizat în parteneriat cu clubul sportiv ACS Rally Spirit și se va desfășura la Bacău. Construită pe formatul Raliului Moldovei, care anul acesta împlinește 10 ani de existență, competiția va avea toate valențele unui show automobilistic de final de an, punând accent pe promovarea automobilismului sportiv românesc.

Cupa României la raliuri – Bacau Rally va păstra probele speciale din anii trecuți, care vor însuma aproximativ 110 kilometri. Aceștia vor fi împărițiți între Bacău și Moinești, cu o probă specială nouă la Dărmănești și o propunere de două superspeciale pe circuitul de karting din Bacău, se arată într-un comunicat de presă emis de autoștiri.ro.

„Ne bucură faptul că vom sărbători în acest an 10 ani de existență pentru Raliul Moldovei, aceasta fiind o dovadă a faptului că lucrurile bine făcute rezistă. Aș vrea să clarific faptul că această competiție nu se dorește a fi un rally show sau cupă a campionilor, ci un raliu în adevăratul sens al cuvântului. Concurenții vor fi premiați exact ca la o etapă din cadrul campionatului, însă fără să puncteze în campionat, iar câștigătorii vor fi considerați echipaje prioritare în sezonul 2021. Se va păstra formatul de două zile, una pentru probele din jurul orașului Bacău, cu binecunoscutele Trebeș și Hemeiuș, iar cea de-a doua pentru specialele din jurul orașului Moinești, însă, vom avea parte de o probă absolut nouă în lungime de 12 km.

După frumoasa experiență pe care am avut-o la începutul lunii august cu Trofeul Valea Uzului, am căutat o probă în această zonă a orașului Dărmănești. Astfel, concurenții vor avea parte de o probă spectaculoasă în jurul Laculului Poiana Uzului pe care abia am descoperit-o. De asemenea, împreună cu reprezentanții Federației Române de Automobilism Sportiv căutăm o soluție pentru a avea doua Super Speciale, câte una după fiecare buclă parcursă pe probele Trebeș și Hemeiuș, care ar urma să se desfășoare pe circuitul de karting Speed Park.

Am lansat, de asemenea, invitații pentru câțiva sportivi din țări precum Ungaria și Italia și sperăm să obținem, împreună cu partenerii noștri, un pachet de beneficii pentru participanți. Cu toate că acest an a fost unul total diferit de tot ce cunoșteam, sportivii au demonstrat că nu pot sta departe de competiții și sperăm ca lucrurile să intre ușor în normal. De aceea și noi îi așteptăm pe participanți în număr cât mai mare și, așa cum am mai spus, vom încerca să obținem o serie de facilități pentru aceștia”, declară Adrian Răspopa, președintele ACS Rally Spirit.