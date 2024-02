„Cupa Play”, număr record de echipe

Competiția ce se va desfășura trei weekenduri la rând pe mai multe baze sportive din Bacău va reuni peste 250 de formații

Asociația Sportivă Play Bacău va organiza în luna martie ediția a XII-a a „Cupei Play” pentru copii și juniori. La competiția care va fi găzduită de mai multe baze sportive băcăuane („Aripile”, „Bubu”, „Karo” și „Maya”) și-au anunțat prezența peste 250 de echipe din Moldova, Transilvania, Banat, Oltenia, Munteania, Dobrogea și Republica Moldova ce se vor întrece la 12 categorii de vârstă. Jocurile se vor derula pe parcursul a trei weekenduri, după cum urmează:

1-3 martie : categoriile de vârstă 20120, 2012, 2014.

8-10 martie : 2009, 2011, 2013, 2015.

15-17 martie : 2011, 2013, 2015, 2016, 2017.

„În luna noiembrie am anunțat că voi încerca să ajung la peste 200 de echipe. Spre surprinderea mea, am depășit numărul de 250 de formații participante. Înseamnă că munca depusă de-a lungul edițiilor anterioare de mine și de staff-ul meu tehnic este apreciată de foarte mulți antrenori”, a declarat președintele AS Play Bacău, Mihai Ovidiu Ciobanu, care a adăugat: „Să nu uităm de sponsorul nostru oficial, Barrier, de sponsorul tehnic, Acerbis, de întreaga echipă ce va face ca acest turneu să se desfășoare în cele mai bune condiții: arbitri, asistenți medicali, cele două rulote cu mâncare Gurmandos, Celine-Thomas, cele patru baze sportive, Foto For Fun, Complex EMD, Speed Park, Park Aventura, Composite Print și SNS Sport. Tuturor acestora vreau să le mulțumesc pentru ajutorul oferit, așa cum țin să aduc mulțumiri soției mele, fără al cărei sprijin nu aș fi reușit să organizez această competiție devenită una de tradiție”.