Cupa 1 Iunie sau despre Copiii Campioni…

1 Iunie 2023 a fost sărbătorit în comunitatea băcăuană printr-un eveniment sportiv cu tradiție, Turneul Internațional „Cupa 1 Iunie”, competiție organizată de Judo Club Royal, CS Bronx Powerlifting Club Bacău și Direcția Județeană de Sport, eveniment care a ajuns, în acest an, la cea de-a XX-a ediție.

Competiția a adus pe tatami peste 200 mici judoka de categoriile U8, U10 și U12, dar și sportivi Special Needs, pentru care 1 Iunie a devenit ocazia perfectă de a-și dezvolta încrederea în sine, de a-și testa tehnica deprinsă prin antrenamente, dar și pentru a-și face noi prieteni în lumea judoului, prin joc. Pentru prima dată, competiția a fost deschisă și sportivilor cu dizabilități de ordin mental, subliniindu-se caracterul de incluziune socială și de acceptare reciprocă al judoului. Competiția a fost despre joacă și curaj, toleranță și participare, judoul fiind un instrument fundamental în procesul de dezvoltare sănătoasă a unui copil. Mai mult, după cum și CS Bronx Powerlifting Club Bacău a demonstrat prin implementarea proiectului „Judo se joacă, CE Spui?”, finanțat prin programul În Stare de Bine, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în anul 2022, judoul este o alternativă terapeutică pentru copiii cu deficiențe mentale, întrucât le stimulează toate ariile de dezvoltare, atât fizică și psihică, cât și emoțională și relațională.

Sportivii CS Bronx Powerlifting Club Bacău au reușit să obțină nu mai puțin de 14 medalii: Iștoc Dacian, locul III la categoria U8 22 kg, Iștoc Vladimir, locul III la categoria U8 20 kg, Gherman Radu, locul I la categoria SN 26 kg, Zodian Alexandru, locul I la categoria U8 20 kg, Mavrichi Teodor, locul II la categoria SN 26 kg, Pascal Alex, locul II la categoria SN 50 kg, Balint Emanuel, locul I la categoria SN 81kg, Panțâru Oana, locul II la categoria SN 63 kg, Paic Daria, locul I la categoria SN 44 kg, Cocâlea Eduard, locul I la categoria SN 50 kg, Cristian Mihai, locul II la categoria SN 55 kg, Tărcuță Matei, locul I la categoria SN 55 kg, Bărăscu Sofiana, locul II la categoria U8 20 kg și Bărăscu Irina, locul I la categoria U10 32 kg.

„Sunt mândru de ei, pentru că au demonstrat că sunt judoka atât în competiție, cât și în conduită. Judoul nu este doar despre tehnica de pe saltea, din luptă, care se perfecționează prin antrenamente, cât mai ales despre valorile pe care sportivul și le însușește prin practicarea judoului: politețe, curaj, onestitate, onoare, modestie, respect, autocontrol și prietenie. Matei este unul dintre sportivii Special Needs ai clubului care a demonstrat că, uneori, nu medalia este cel mai valoros câștig al competiției. Matei și-a încurajat adversarul în meci, ajutându-l să execute corect procedeul, deși practică judo doar de câteva luni, iar emoțiile păreau să-l copleșească de fiecare dată. De data asta, datorită lui Matei, ambii sportivi au plecat de pe saltea mai încrezători în ei. Și poveștile pot continua! Sportivii speciali ne aduc mereu cele mai frumoase surprize, pentru că ei nu practică judoul pe saltea, ci trăiesc judoul pe saltea”, a spus Daniel Zodian, antrenor de judo coordonator CS Bronx Powerlifting Club Bacău.

Toți participanții au primit în dar dulciuri de la Simba Invest, un prieten constant al copiilor în toate evenimentele sportive marca Bronx, iar marii câștigători au avut, pe lânga surpriza de la Simba Invest, și un tricou personalizat de Studiul D. Print.