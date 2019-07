Conducătorii auto primesc câteva „bonusuri”, întrucât Codul Rutier recent modificat le va permite să obțină mai ușor permisul suspendat. Asta după ce a fost promulgată Legea nr. 130/2019, prin care este modificată legislația rutieră.

Potrivit noilor norme, şoferii pot solicita reducerea perioadei de suspendare, la 30 de zile, chiar dacă, în ultimii trei ani, au mai beneficiat de această măsură sau au mai avut permisul suspendat în ultimii doi ani. În schimb, cei care doresc să recapete mai rapid dreptul de a conduce o maşină trebuie să aibă permis auto de peste un an şi să fi trecut de examenul teoretic. Mai exact, reducerea perioadei de suspendare la 30 de zile, se poate acorda, la cerere, pentru situațiile în care permisul i-a fost ridicat titularului pentru neacordarea priorității de trecere, depășirea sau trecerea pe culoarea roșie a semaforului (dacă s-a produs un accident de circulație, cu avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale), circulația pe sens opus, conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune ș.a. În plus, poate beneficia de această facilitate și șoferul care și-a pierdut dreptul de a conduce mașina ca urmare a depăşirii vitezei legale cu 70 km/h, cu condiția ca aceasta să fie singura abatere într-un singur an.

Nu pot cere reducerea perioadei conducătorii auto care au fost implicaţi într-un accident cu mașina şi s-au aflat sub influenţa alcoolului sau ca urmare a neopririi la nivel cu calea ferată, dar nici cei care au acumulat 15 puncte de penalizare în ultimul an de la cea mai recentă suspendare.

Alte noutăți din Cod Rutier

Dacă până acum era necesar să împlinești vârsta de 18 ani pentru a putea susține examenul auto, începând cu 1 iulie 2019 va fi necesar, de asemenea, să ai minimum 10 clase terminate. O altă reglementare vizează persoanele în vârstă care au permis auto și conduc mașini pe drumurile publice. Acestea vor trebui să meargă mai des la controlul medical, pentru a obține avizul medicului potrivit căruia sunt apte pentru a se urca la volan.