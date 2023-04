Cum să eviți dependența de jocurile de noroc

Jocurile de noroc pot fi distractive, te scapa de plictiseala si reprezinta totodata un mod interesant de a obtine niste bani in plus, atat timp cat norocul este de partea ta. La o prima vedere, nu gasim nimic negativ la jocurile de noroc, insa adevarul este putin diferit.

Atat timp cat apare dependenta pentru jocurile de noroc, acestea capata o cu totul alta imagine. De la ceva foarte inofensiv, ele pot deveni o problema foarte grava in viata unui om.

Chiar daca nu exista statistici exacte in acest sens, stim bine ca vietile a o multime de oameni sunt distruse de aceasta dependenta pentru jocurile de noroc. Trebuie sa eviti aceasta problema si iti spunem noi cum poti face asta.

Am pregatit mai multe recomandari utile pentru a evita dependenta de jocurile de noroc. Tine cont ti tu de sfaturile noastre iar astfel vei reusi sa tii departe de tine aceasta problema:

Urmareste semnele de dependenta

Nu e de joaca cu dependenta fata de jocurile de noroc. De aceea trebuie sa fii atent la primele semne care ti-ar putea spune ca esti dependent si sa iei masuri imediat dupa ce le observi.

In general, dependenta pentru jocurile de noroc are semne precum cheltuielile excesive, incapacitatea de a te opri, pierderea interesului pentru alte activitati, anxietate si chiar stres. De asemenea, daca simti mereu dorinta de a-ti incerca norocul prin intermediul acestei activitati, atunci acesta ar putea fi un alt semn ca exista o problema.

Regasesti aceste semne in viata ta de zi cu zi? Nu ar fi o idee rea sa iei in calcul solicitarea ajutorului din partea specialistilor. In acest fel vei trata mai usor problema, inainte ca ea sa se agraveze.

Stabileste un buget

Nu ai idee cat de mult te poate responsabiliza un buget. De aceea este foarte important sa stabilesti un buget pe care mai apoi sa il respecti cu o strictete maxima.

Specialistii spun ca acesta este cel mai bun mod de a evita dependenta pentru jocurile de noroc. Gandeste-te cat de mult esti dispus sa cheltui la aceasta activitate si totodata stabileste o suma pe care o poti pierde fara ca viata privata sa iti fie afectata. Prin urmare, suma nu ar trebui sa fie foarte mare ci ar trebui sa reprezinte un procent de maxim 10% din veniturile tale.

Daca bugetul tau a fost cheltuit complet si simti totusi nevoia de a juca la jocuri de noroc, atunci ai putea cauta sa profiti de un bonus fara depunere.

Sunt multe cazinouri care au astfel de promotii. Este important insa ca dupa consumarea bonusului sa nu efectuezi o depunere, deoarece iti vei incalca bugetul, ceea ce nu e de dorit.

Selecteaza jocurile de noroc

Nu alege chiar orice joc de noroc, ci selecteaza-le pe acelea cu sanse de castig mai mari. Afla ca nu toate jocurile de noroc sunt la fel de periculoase. Exista jocuri pentru care vei dezvolta mai greu o dependenta. Jocurile de carti sau chiar loteriile reprezinta un exemplu minunat in acest sens.

De asemenea, ar trebui sa eviti jocurile cu sanse reduse de castig. Sloturile online precum si ruleta se incadreaza in aceasta categorie.

Specialistii mai spun ca ar trebui sa evitam jocurile online, deoarece acestea sunt foarte accesibile, motiv pentru care pot crea mai usor dependenta.

Solicita ajutorul

Nu ezita sa ceri ajutorul celor apropiati, atunci cand situatia te depaseste. Vorbeste cu un prieten, cu rudele, cu partenerul de viata sau chiar cu un specialist daca e necesar.

Este foarte util sa vorbesti despre problemele pe care le intampini, iar atat timp cat ai parte de sprijinul necesar, cu siguranta vei depasi mai usor problemele intampinate.

Nu trebuie sa porti aceasta lupta pe cont propriu, deoarece va fi mult mai dificil sa fii invingator. Cere ajutorul si sigur vei depasi mai usor aceasta provocare a vietii tale fara prea mult efort si mai ales fara prea multe consecinte.

Cauta alternative

Un alt mod eficient de a evita dependenta pentru jocurile de noroc este sa cauti alternative pentru acestea. Poti alege sa joci diferite jocuri video, sa faci sport sau chiar sa te bucuri de diferite jocuri de societate alaturi de prieteni.

Este foarte important sa gasesti activitati care sa iti distraga atentia de la jocurile de noroc. In acest fel te vei bucura de viata si de prezenta celor dragi, fara ca jocurile de noroc sa iti distruga tot ce ti-ai propus.

Implica-te in comunitate

Asa cum spuneam, cu cat vei fi mai activ, cu atat mai usor iti va fi sa eviti aceasta problema. Drept urmare, un alt sfat pretios pe care ti-l putem oferi in acest sens este sa te implici in comunitate si mai ales in relatii sociale sanatoase.

Avand diferite activitati pentru a petrece timpul liber, vei fi mai ocupat si totodata starea ta de spirit va fi mult imbunatatita. Asta inseamna ca si riscurile de a petrece mai mult timp decat este recomandat la jocurile de noroc vor fi reduse, intocmai pentru a tine problemele cu dependenta cat mai departe tine.

Obisnuiesti sa joci diferite jocuri de noroc? Ar trebui sa iei materialul nostru in serios. Aplica toate sfaturile noastre iar astfel vei reduce riscurile de a dezvolta dependenta pentru acestea. Nu uita sa fii responsabil, sa joci calculat si mai ales sa alegi mize care sa nu puna in pericol situatia financiara. Respectand sfaturile noastre, dependenta nu va fi o problema cu care sa te confrunti.