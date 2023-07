Cum poate un proiect să schimbe 5 comunități aducând împreună familiile, profesorii și autoritățile locale. Exemplul „Formăm Viitorul!”

30 iunie 2023 a fost ultima zi a proiectului Formăm Viitorul!, început în luna noiembrie 2020 și implementat de Fundația YANA – You Are Not Alone Foundation, în parteneriat cu Fundația Sf. Ioan Calabria și Asociația Favor. Finalul proiectului a fost marcat printr-o conferință desfășurată la sediul Fundației YANA din comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău, în care organizațiile partenere au prezentat rezultatele, impactul și multele povești de succes înfăptuite.

Timp de mai bine de doi ani și jumătate, proiectul a sprijinit copiii, tinerii și familiile aflate în dificultate prin promovarea educației incluzive și dezvoltarea de activități în centrele de zi ale organizațiilor partenere. Prin proiect s-au desfășurat și activități de formare a cadrelor didactice în aria educației incluzive, precum și de dezvoltare a cooperării cu specialiștii din instituțiile publice locale și dezvoltare comunitară. În total, peste 1000 de copii și tineri cu vârste între 7 și 24 de ani și-au dezvoltat abilitățile și aptitudinile personale și sociale, iar peste 300 dintre aceștia au primit sprijin în realizarea activităților școlare, au participat la activități extra-curriculare și au primit consiliere pishologică; 50 de cadre didactice au participat la sesiuni de formare și, în total, 132 de profesori au primit suport pentru aplicarea în practică a noilor cunoștințe, prin participarea la sesiuni de diseminare și coaching; de asemenea, 267 de părinți au participat la activități de educație parentală, grupuri de suport și la activități comune cu copiii, profesorii și alți membri ai comunităților vizate. Activitățile proiectului s-au desfășurat în comunele Nicolae Bălcescu, Răcăciuni, Filipeni și Mărgineni, din județul Bacău, respectiv municipiul Roman, județul Neamț.

„Activitățile i-au ajutat pe copii să depașească problemele personale și să devină mai puternici”

Managerul proiectului și directorul Fundației YANA, Gabriela Mateiu, a considerat de la început proiectul ca fiind o oportunitate de a aduce împreună oameni din instituții și organizații care au un rol decisiv în îngrijirea și educația copiilor din medii vulnerabile și a părinților acestora: ”În activitățile proiectului au fost implicați copii și părinți din medii sociale diferite, respectând principiul non-segregării, activitățile noastre nefiind orientate doar către cei din categoriile dezavantajate. Am fost în școli, în fiecare clasă, cu activități care au vizat teme de actualitate și probleme stringente care duc la fenomenul abandonului, precum: combaterea consumului de alcool în rândul copiilor, tinerilor și adulților, implicarea autorităților în monitorizarea fenomenelor de violență, promovarea educației sexuale și de sănătate, introducerea noilor tehnologii ca mijloace de predare moderne, implicarea părinților în activități comune cu elevii și cadrele didactice”.

Paul Katz, președintele Asociației Favor, crede că activitatea cu cel mai mare impact asupra copiilor a fost cea desfășurată în cadrul Centrului de zi Curcubeu: „Activitățile i-au ajutat pe copii să depășească problemele personale și să devină mai puternici. Mulți copii au făcut progrese senzaționale la școală”, spune acesta. ”Un impact mare a fost prezența noastră în școala din comuna Filipeni. Atât activitățile de formare de lideri, cât și cele artistice și de dezvoltare personală au adus un suflu nou, cu o perspectivă diferită și un alt mod de interacționare cu elevii, mod care să îi sprijine în dezvoltarea lor. Am avut întâlniri în care așa-zișii „copii problemă” au fost mai cooperanți pentru că cineva le câștigase inima și astfel am putut să străpungem unele bariere comportamentale”, mai adaugă el.

FEMME/HOMME-TISCH: cum pot grupurile de suport să îi ajute pe părinți să facă față provocărilor

Formăm viitorul! a adaptat contextului local un concept elvețian denumit Femme/Homme Tisch. Acesta este adresat părinților și presupune organizarea de întâlniri în grupuri mici, la care sunt invitați toți părinții, fără deosebire, pentru a consolida resursele personale ale participanților și să creeze mici rețele sociale care să funcționeze ca grupuri de suport. Temele propuse au fost foarte variate și au atins trei direcții principale: educație, sănătate/stil de viață și familie. Pentru a putea oferi părinților această nouă activitate, un specialist din echipa Fundației YANA a fost format de către un expert al organizației Eltern Kind Forum din Liechtenstein, iar acesta, la rândul lui, a diseminat informațiile primite în rândul specialiștilor din toate cele trei organizații implicate în proiect.

„M-am simțit aproape de ceilalți, înțeleasă și sprijinită”

În toate cele cinci comunități, părinții au ajuns să aștepte cu nerăbdare întâlnirile de la școala părinților. Aici au găsit resurse și idei pe care să le aplice în interacțiunea cu copiii lor: „asta o știu de la întâlnire…” au spus părinții foarte des. Pe de altă parte, ei au ajuns să se deschidă unii față de alții, iar acest lucru a încurajat și a contribuit la dezvoltarea spiritului de comunitate, atât de necesar. Lidia, o mamă din comuna Nicolae Bălcescu, a avut ocazia ca prin intermediul metodelor din cadrul femme/homme-tisch să se cunoscă mai bine și să își poată stabili prioritățile, atât la nivel personal, cât și în ceea ce privește familia ei: „În cadrul acestei întâlniri am fost profund marcată de jocul imaginilor cu mesaj ascuns în urma căruia m-am descoperit pe mine și am înțeles că pot mai mult. În urma discuțiilor libere am luat unele decizii pe care să le urmez pe termen lung, acestea fiindu-mi de ajutor în viața personală și de familie”.

Întâlnirile le-au oferit părinților posibilitatea să afle că există alți adulți care se confruntă cu aceleași probleme, putând împreună să găsească soluții. „Am avut surpriza să cunosc și alte mame care se confruntă cu aceleași nevoi, probleme și să găsim împreună soluții, din propriile experiențe. M-am simțit aproape de ceilalți, înțeleasă și sprijinită”, spune Tatiana, una dintre mamele participante la aceste activități din comuna Filipeni.

”Nu a fost greu să vorbesc, aici fiecare e la fel de important și mă bucur că am putut să facem schimb de idei despre cum să ne descurcăm mai bine în unele situații, căci, până la urmă, fiecare vrem ce e mai bine pentru familiile noastre, dar uneori e greu să facem față atâtor probleme. Ar fi nevoie de mai multe întâlniri ca asta”, povestește și Cristina, mamă din comuna Răcăciuni.

Întâlnirile au stimulat o relaționare mai deschisă și mai sinceră între părinți, iar dincolo de cele auzite și experimentate, femme/homme-tisch a fost o oportunitate pentru ei de a dezvolta relații de prietenie.

Întreaga comunitate reunită pentru a acționa împreună spre binele copiilor

O altă componentă a proiectului a fost reprezentată de implicarea mai multor actori locali care pot interveni în sprijinul copiilor: reprezentanți ai școlilor, autorități locale, asistenți sociali, părinți, polițiști, medici sau reprezentanți ai ong-urilor locale. Aceștia s-au constituit într-o rețea informală cu rol consultativ care are ca obiectiv cooperarea în scopul creșterii incluziunii școlare a copiilor din medii vulnerabile, al prevenirii abandonului școlar și al reducerii sărăciei în rândul acestora.

Unul dintre rezultatele rapide ale rețelei a fost creșterea prezenței la școală a elevilor din școala Filipeni, după cum povestește Paul Katz: „Întâlnirea rețelei „Formăm Viitorul!” a fost primul moment când oameni reprezentând instituții diferite de la nivel local au avut ocazia să discute împreună problemele legate de copii. Una dintre temele abordate a fost aceea a copiilor care au foarte multe absențe, cu scutire dată de la cabinetul medical din sat. Prin participarea asistentei medicale, a directorului școlii, dirigintelui, polițistului și a asistentului social din primărie practica a fost eliminată, iar absențele sunt acum trecute în catalog. Astfel, copiii nu mai primesc scutire medicală atât de ușor, vin des la școală, iar absenteismul și abandonul școlar au fost reduse”.

Cu optimism, spre viitor!

Proiectul și-a propus să contribuie la o dezvoltare armonioasă și sustenabilă care să fie vizibilă nu doar pe parcursul implementării activităților, cât mai ales după terminarea acestuia. Organizațiile partenere au încredere că cel puțin unele dintre obiceiurile folositoare învățate au intrat în rutina copiilor, tinerilor și adulților (de exemplu, informațiile cu privire la educația financiară prin care părinții și copii au învățat despre cum se planifică un buget al familiei, ce cheltuieli pot fi diminuate, sau cele despre educația pentru sănătate sexuală cu privire la momentul si modul potrivit pentru începerea vieții sexuale sau rutina igienică zilnică).

Formăm viitorul! a însemnat 1002 copii și tineri aflați la risc de abandon școlar care au primit servicii de suport, 267 de părinți ai acestora care au primit sprijin specializat și 132 de profesori formați. Au fost oferite peste 100.000 de mese calde și peste 40 de tineri au fost susținuți cu burse școlare.

„Formăm Viitorul” este un proiect implementat de Fundația YANA- You Are Not Alone Charitable Foundation, în parteneriat cu Fundația Sf. Ioan Calabria și Asociația Favor. Pentru mai multe informații, puteți accesa pagina oficială a proiectului, www.formamviitorul.ro, precum și pagina de Facebook https://www.facebook.com/formamviitorul.

Proiectul „Formăm Viitorul” se desfășoară în perioada noiembrie 2020 – aprilie 2023, adresându-se unui număr de cel puțin 945 de copii și tineri din comunitățile implicate. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.365.854 Euro, din care 1.160.976 Euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene și 204.878 Euro cofinanțare publică oferită de Guvernul României în cadrul Programului Dezvoltare Locală derulat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a copiilor, tinerilor și familiilor aflate în situații de risc prin promovarea educației incluzive, dezvoltarea de programe complementare procesului educativ, formarea cadrelor didactice și a specialiștilor din instituțiile publice locale și dezvoltare comunitară. Mai multe informții despre finanțator găsiți pe www.eeagrants.ro și www.frds.ro.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestui material nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului.