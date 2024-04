Cum îi arăți că îl iubești – cele 5 limbaje ale iubirii

Cele cinci limbaje ale iubirii descriu cinci modalități în care oamenii primesc și își exprimă iubirea într-o relație. Acestea sunt cuvintele de încurajare, timpul, atingerea fizică, serviciile și cadourile.

Acest concept a revoluționat psihologia relațiilor, și îi aparține lui Gary Chapman care, după 30 de ani în care a consiliat mii de cupluri, a observat modele specifice în modul în care partenerii comunică, își exprimă și simt iubirea.

Potrivit lui Chapman, se întâmplă rareori ca partenerii să aibă același limbaj primar al iubirii. Avem, în general, tendința de a ne exprima în propriul limbaj primar al iubirii și suntem contrariați când partenerul nu înțelege ceea ce-i comunicăm.

Noi ne exprimăm iubirea, dar celălalt n-o receptează, și asta tocmai pentru că folosim un limbaj străin lui.

Aceasta este problema fundamentală a cuplurilor – vorbesc în limbi diferite.

Dacă vrem să dezvoltăm o relaţie intimă, trebuie să ne cunoaştem unul altuia dorinţele. Dacă vrem să ne iubim unul pe celălalt, trebuie să cunoaştem dorinţele celui de lângă noi.

Pentru a ne comunica dragostea pe înțelesul celuilalt, trebuie să învățăm limbajul primar prin care acesta receptează iubirea

Angela Nuțu, psihoterapeut și coach: “ Fiecare dintre noi avem un rezervor afectiv, care este nevoie să fie ținut plin, ca să putem funcționa la capacitate maximă. Modul în care umplem rezervorul diferă, acesta fiind motivul pentru care în relații se ajunge la situații de conflict. (aici intervin cele cinci limbaje). Interacțiunile noastre se petrec de multe ori fără să ne întelegem unul pe celălalt, pentru că noi comunicăm în limbi diferite. La începutul unei relații – în faza de îndrăgostire (care durează până la 2 ani, în general), avem tendința să comunicăm cu cel de lângă noi folosind toate cele cinci limbaje, motiv pentru care nu acolo apar discrepante. In timp, vom oferi doar ce avem noi nevoie, presupunând că și partenerul are nevoie de aceleași lucruri – fapt de cele mai multe ori neadevarat. Asa ajungem în punctul în care noi nu ne simțim apreciate eforturile, iar celălalt are senzația că nu facem nimic și ajunge să se simtă neiubit.”

1. Cuvintele de încurajare

Cuvintele de încurajare sunt o formă puternică de exprimare a iubirii și aprecierii într-o relație. Acest tip de limbaj implică folosirea cuvintelor de susținere, încurajare și apreciere pentru a îmbunătăți starea de spirit a partenerului tău. Pentru cei cărora le este important acest limbaj al iubirii, cuvintele pline de înțeles și încurajare pot avea un impact profund asupra relației. Este important să-ți exprimi afecțiunea prin cuvinte sincere de iubire, recunoaștere și încurajare, astfel încât partenerul tău să se simtă valorizat și sprijinit.

2. Timpul

Pentru unii oameni, timpului oferit este cea mai puternică expresie a iubirii. Să îi acorzi timp de calitate partenerul tău, fără distragerea atenției sau preocupările externe, poate fi o modalitate eficientă de a arăta că îi acorzi importanță și că îți pasă. Acest limbaj al iubirii implică participarea la cât mai multe activități comune.

3. Cadourile

Pentru alții însă, primirea și oferirea cadourilor este o modalitate esențială de a-și exprima iubirea și aprecierea față de partenerul lor. Nu trebuie să fie cadouri scumpe sau extravagante, ci mai degrabă gesturi simbolice care demonstrează că ai luat în considerare interesele și preferințele persoanei iubite. Cadourile pot fi orice, de la o floare proaspătă sau o ciocolată preferată până la un obiect care are o semnificație specială pentru voi doi. Ceea ce contează este intenția și sentimentul din spatele acestor gesturi.

4. Serviciile

Pentru unele persoane, îndeplinirea nevoilor și dorințelor partenerului lor prin acțiuni practice și servicii este o formă importantă de exprimare a iubirii. Acest tip de limbaj implică să faci lucruri concrete pentru a ușura povara sau a sprijini partenerul în viața de zi cu zi. Poate fi vorba despre a găti cina, a face curățenie în casă sau a prelua din sarcinile partenerului atunci când are nevoie. Ceea ce contează este intenția de a fi prezent și de a-l ajuta pe celălalt să se simtă iubit și susținut în relație.

5. Atingerea fizică

Atingerea fizică și contactul fizic sunt modalități esențiale de a exprima și primi iubire. Atingerea poate fi atât de simplă ca o îmbrățișare caldă sau o mângâiere ușoară, dar poate avea un impact profund asupra relației. Pentru cei care consideră esențial acest limbaj al iubirii, contactul fizic poate crea o conexiune emoțională și poate întări legăturile dintre parteneri. Este important să fii atent la nevoile și preferințele partenerului tău în ceea ce privește atingerea fizică și să fii dispus să îi oferi confortul și sprijinul de care are nevoie.

Așadar, fiecare dintre noi are un mod unic de a exprima și de a primi iubirea, iar înțelegerea acestor limbaje poate să ne ofere o hartă către inimile noastre și ale celor dragi.

“Când ne cunoaștem și ne respectăm reciproc limbajele iubirii, deschidem uși către o comunicare mai profundă, o conexiune mai puternică și o întelegere mai mare. Amintește-ți, relațiile armonioase nu se nasc; ele se dezvoltă prin atenție și efort.” concluzionează Angela Nuțu.

Angela Nuțu este Psihoterapeut și unul dintre cei mai cunoscuţi şi bine pregătiţi traineri din România, Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Hipnoză. Are experiență de peste 10 ani în domeniul comunicării și al instruirii adulților și de peste 15 ani în domeniul antreprenoriatului și al afacerilor. Membru Fondator al Asociației Române de Coaching, Formator acreditat ANC, Trainer acreditat NLP și Psihoterapeut.