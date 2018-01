Top Story Cu Volkswagen-ul la deszăpezit de Desteptarea -

Vedeta deszăpezirilor din municipiul Bacău este un Volkswagen Amarok dotat cu lamă și distribuitor de antiderapant. Primăria Bacău a achiziționat recent impresionantul vehicul (motor de peste 220 cai putere), iar acesta este folosit la deszăpezirea străzilor lăturalnice. “Eficiența investiției este incontestabilă, iar în viitor Primăria va mai achiziționa astfel de vehicule a căror utilitate și necesitate nu pot fi puse la îndoială de nimeni”, a declarat primarul Cosmin Necula. Bacăul este sub cod portocaliu de ninsori, instituit pentru perioada 17 ianuarie (ora 14.00) – 18 ianuarie (ora 22.00), căderile de zăpadă fiind semnificative. Utilajele și autospecialele de intervenție vor funcționa în continuu, asigurând degajarea căilor rutiere din oraș și îndepărtarea zăpezii căzute. Azi-noapte s-a intervenit pe toate cele 8 sectoare (respectiv 9 loturi licitate) în care a fost împărțit orașul, cu toate utilajele și autospecialele angajate, prin contract, de către societăți. Primăria a intervenit cu 3 „sărărițe” (autospeciale cu lamă și distribuitor de antiderapant), 2 autocisterne de împrăștiat clorură de calciu și 5 tractoare cu plug. 0 SHARES Share Tweet

