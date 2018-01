Conform informației distribuitorului de energie electrica, de la ora 08:00, in judetul Bacau sunt afectate 31 de localitati, cu 16.371 de abonati, 7 linii electrice sunt afectate partial si 2 linii sunt afectate total. 170 de posturi de transformare sunt nealimentate. Distribuitorul de energie electrica intervine in teren cu 6 echipe pentru remedierea situatiei. De reamintit faptul că există drumuri închise, preventiv, pe perioada iernii conform HCJ. nr. 176/2017:

– DJ 207, Pădureni-Ilișești de la km 24+700 la km 27+700;

– DJ 252, Ocheni-Gaiceana de la km 75+100 la km 85+100;

– DJ 252B, Gioseni-Bazga de la km 16+200 la km 23+100;

– DJ 252F, Bartasesti-Brad de la km 17+300 – 19+944;

– DJ 156H, Runc-limita cu județul Neamț de la km 6+500 la km 8+509;

– DJ 156B, Blagesti-Basasti de la km 8 la km 14.

Pentru toate aceste tronsoane de drum, închise preventiv, există rute ocolitoare.

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.