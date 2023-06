Cu ochii spre viitor la EYE 2023

În perioada 06-11 iunie 2023, elevii Colegiului Național Catolic “Sf. Iosif” au avut privilegiul de a lua parte la o experiență unică găzduită de Parlamentul European din Strasbourg, supravegheați fiind de către doamna profesoară Ștefură Iuliana Irina împreună cu alte cadre didactice ale colegiului.

Aceștia au avut șansa să viziteze diferite țări pentru a ajunge la evenimentul “EYE” (European Youth Event) ce s-a desfășurat fizic în cadrul Parlamentului European între 09-10 iunie. Acolo, peste 5000 de tineri din toată Europa au putut lua parte la o ședință în sala de plen unde au putut discuta cu Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European, iar înșiși elevii Colegiului Național Catolic “Sf. Iosif” au reușit să îi ofere acesteia un cadou din partea Clubului HoltIS HOPE Nr. 11.

Parlamentul European a organizat un concurs pentru grupuri de tineri care au derulat proiecte în anul 2022 prin care aceștia au primit o sponsorizare în vederea realizării deplasării la Strasbourg. În urma aplicației care a pus în valoare proiectul Clubului HoltIS, „Fericire la pachet 3”, prin care Clubul HoltIS Nr. 11 HOPE a ajutat 3 familii din medii defavorizate, membrii clubului au primit invitația la Strasbourg. Tot în cadrul evenimentului, tinerii băcăuani au avut ocazia de participa la diferite activități discutând despre diverse probleme politice cu care se confruntă Europa.

Vizita la Parlamentul European din Strasbourg a întărit sentimentul de tânăr european în fiecare dintre noi. Împreună, în aceeași sală cu mulți alți tineri de aceeași vârstă, și cu aceeași dorință de cunoaștere ca și noi, am trăit momente cu o importantă încărcătură emoțională, ce, cu siguranță ne-au dat fiecăruia aceeași încredere. Aceea de a ne implica cât mai mult încât viitoarea Europă să fie una cu noi principii si valori morale benefice societății pe care o clădim împreuna.

Pot spune că este momentul în care realizezi că și tu poți schimba ceva, în care ți se deschid noi orizonturi, și începi să observi care sunt adevăratele probleme cu care se confrunta tinerii din diferite țări si care ar fi soluția pentru a fi cu toții egali in drepturi si obligații!

Budăeșu Larisa, clasa 11B (Președinte consiliul școlar al elevilor)

O experiența de neuitat, am întâlnit persoane primitoare și amabile având la pachet o atmosfera calda și deosebita . Peisajele au fost de nedescris și dacă as mai avea oportunitatea de a repeta aceasta experiența , as repeta-o la nesfârșit !

Dinu Gabriela Alexandra, clasa 9C

Vizita în Parlamentul European de la Strasbourg a fost o oportunitate imensă atât pentru mine, cât și pentru membrii echipei HoltIS HOPE.A fost o bucurie foarte mare deoarece nu aș fi crezut că aș putea vedea orașe minunate precum Budapesta, Praga,Baden-Baden și Strasbourg. Am avut ocazia de a ieși din zona mea de confort și de a mă împrieteni cu oameni noi.Îmi doresc ca aceasta să devină o tradiție pentru acest club si totodată să fie si o motivație pentru cei din viitor.

Toma Vlad, clasa 10B (Președintele Clubului HoltIS HOPE Nr.11)

Posibilitatea de a fi prezent la evenimentul EYE este o oportunitate valoroasă și inspirațională. Participarea la astfel de evenimente aduce numeroase beneficii, precum interacțiunea directă cu experți din diferite domenii, expunerea la idei și perspective noi și crearea conexiunilor relevante.

Evenimentul EYE oferă un cadru propice pentru a explora subiecte actuale, reunind oameni pasionați și interesați de schimbare și progres. Fiind acolo, ai șansa de a te conecta cu alți participanți și de a învăța din experiențele lor, precum și de a-ți împărtăși propria viziune. Sunt alaturi de cei care au in plan sa participe deoarece este o experienta cu adevarat memorabila.

Bereșoae Paul clasa11D

Vizita la Parlamentul European din Strasbourg mi-a deschis ochii spre a vedea ca noi, tinerii, putem influența viitorul societății în care trăim prin opiniile și sugestiile noastre.

Consider că această experiență care ne-a fost oferita prin intermediul evenimentului “EYE”, la care au participat o multime de tineri din diferite locuri ale lumii, mi-a demonstrat ca adolescenții se pot face auziți prin parerile lor legate de viitor.

Un alt beneficiu al evenimentului este că poți socializa cu oameni din diferite părți ale lumii. Te poți împrieteni cu ei și chiar să-ți creezi amintiri de neuitat.

Perișor Marco, clasa a X a D