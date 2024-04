CRONICĂ / Arta naivă este salvarea

V-ați gândit vreodată că arta naivă vă poate aduce zâmbete, speranță și optimism în viețile voastre?

În data de 29 martie 2024, la Muzeul de Artă Contemporană ’’George Apostu’’ din Bacău, a avut loc deschiderea celei de-a 33-a ediții a expoziției – concurs ”Salonul de Primavară al Artei Naive”, un eveniment organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău, în parteneriat cu Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău.

În deschiderea evenimentului, Ansamblului folcloric ”Busuiocul”, condus de dirijorul Victor Coman, ne-a încântat auzul cu repertoriul său muzical excepțional, pentru care este renumit. Următorul moment palpitant a fost lansarea cărții ,,Patrimoniul Cultural Imaterial al Județului Bacău I. Mesteșuguri’’, semnată de Feodosia Rotaru.

,,Cartea s-a dorit a fi o prezentare, atât istorică, cât și etnografică, a unor străvechi meșteșuguri populare, care s-au practicat și se mai practică în județul Bacău. Cartea s-a dorit să fie și un omagiu adus tuturor meșterilor, care prin munca lor au înnobilat frumusețea și existența satelor noastre, în trecut și în prezent. Cea mai mare mulțumire trebuie să le-o adresăm acestor oameni, care au trudit, care trudesc, pentru păstrarea unor valori perene, care ne fac să fim mândri atunci când spunem că suntem români, atât aici, cât și în străinătate’’, a spus autoarea, la prezentarea cărții.

1 de 6

Unul dintre momentele magice ale evenimentului a fost atunci când președintele juriului, artistul plastic Aurel Stanciu, a vorbit despre lucrările înscrise la actuala ediție a Salonului.

”Știm cu toții că arta naivă are un rol foarte important în viața noastră de toate zilele, pentru că sunt foarte mulți oameni care, la o anumită vârstă, vor să se spovedească, să arate oamenilor și necazurile, și bucuriile. De fapt, aceste imagini, prin temele lor, sunt niște spovedanii. Și noi am încercat tocmai asta să găsim în imaginea respectivă. Pentru că arta naivă aparține unei populații ceva mai în vârstă, care a trăit evenimente, pozitive, negative, și care are ce povesti. Lucrările sunt de foarte bună calitate și autorii lor sunt, într-adevăr, artiști plastici vizuali naivi, care au să spună ceva. Eu cred cu tărie că șansa de a salva artele este arta naivă, pentru că, întotdeauna, oamenii se întorc înapoi. Astăzi cred că greutatea pormoneului este mai importantă decât greutatea sentimentului și, de data aceasta, trebuie să găsim în artă tocmai greutatea sentimentului”, a declarat artistul Aurel Stanciu, în calitate de președinte al juriului.

A venit și marele moment, decernarea premiilor. Emotiile i-au cuprins pe toți. Juriul de anul acesta, din care au mai făcut parte Olguța Pîțu, director al Școlii Populare de Arte, și artistul plastic Mari Bucur, a decis ca Premiul de Debut să fie înmânat Mariei Vintilă (Bacău), iar Mențiuni să primească Cătălina Munteanu (Dărmănești, Bacău), Lina Hortolomei (Bacău) și Maria Pântea (Cluj-Napoca). Premiul al III-lea i-a fost oferit domnului Costel Tănase (Iași), premiul al II-lea i-a fost acordat doamnei Lucia Conțan (Alba), iar premiul I a fost câștigat de domnul Ioan Măric (Bacău).

A sosit timpul pentru aflarea Marelui Premiu al Salonului de Primăvară al Artei Naive. Nimic, în acel moment, nu se auzea, în afară de respirația oamenilor, care erau nerăbdători să afle rezultatul. La ediția de anul acesta, cea de XXXIII-a, câștigătorul Marelui Premiu, oferit de Centrul de Cultură ”George Apostu”, este Toader Ignătescu (Suceava), pentru tripticul (lemn, paltin) ,,Ignatul’’ – ,,Punguța cu doi bani’’ – ,,Laboratorul de degustări’’.

La această ediție a Salonului de Primăvară al Artei Naïve au fost înscrise peste 100 de lucrări de artă plastică (pictură și sculptură), semnate de către artiști naivi din Mureș, Vrancea, Maramureș, Bacău, Ilfov, Iași, Brăila, Caraș-Severin și Dâmbovița,

”Artiștii noștri, naivii noștri ne-naivi, sunt, de fapt, cei care aduc bucurie, culoare, în viața noastră cea de toate zilele, cu poveștile lor, cu însemnările lor, care duc uneori către spații miraculoase, către istorii poate nespuse, pe care ușor, ușor să le lase în urma lor, pentru a le pune temelie la ceea ce-a fost și poate pentru a deschide noi orizonturi pentru cei care vin după ei. Patrimoniul nostru sunt oamenii. Ideea unui Muzeu de Artă Naivă la Bacău este susținută de Centrul de Cultură ”George Apostu”, pentru că eu cred cu tărie că Bacăul are nevoie astăzi de un Muzeu al Artei Naive”, a declarat Gheorghe Popa, managerul Centrului de Cultură ”George Apostu”, în finalul unui eveniment care și-a dorit să ne arate cât de benefică este prezența artei naive în viața oamenilor.

Ansamblul ”Busuiocul” a oferit publicului, în încheiere, noi piese muzicale din repertoriul românesc, într-o minunată interpretare.

Cronică: Radu Bardașu (clasa a IV-a), elev la Școala ,,Ion Creangă” și la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău

Foto credits: Cosmin Avadani (clasa a XI-a), elev la Colegiul național ”Vasile Alecsandri” și la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău

Prof. coord. Laura Huiban