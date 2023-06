CrisCakes, mai aproape de tine

Dintotdeauna ne-au plăcut poveștile de succes, iar povestea CrisCakes este una dintre ele, o poveste despre care noi am scris în nenumărate rânduri. Cu atât mai mult, este bine știut că în topul cofetăriilor din Bacău, CrisCakes stă foarte bine, potrivit unora fiind chiar pe locul I.

CrisCakes, una dintre cele mai apreciate cofetării din Bacău, își extinde prezența și devine și mai accesibilă pentru iubitorii de dulciuri. De vineri, 30 iunie, CrisCakes deschide o nouă locație pe strada Ioniță Sandu Sturza, sub numele de CrisCakes Boutique. Această noutate aduce cu sine un nou capitol în povestea de succes a brandului CrisCakes și ne oferă oportunitatea de a afla mai multe despre această evoluție direct de la Cristina Gavriliu, creatoarea acestui univers dulce.

CrisCakes a început ca o pasiune în bucătăria personală a Cristinei Gavriliu în 2015, când aceasta a început să pregătească prăjituri pentru copilul ei. Această experiență s-a transformat într-o adevărată poveste de succes, în ciuda faptului că Cristina nu avea o experiență anterioară în domeniul cofetăriei. Munca și dedicarea ei s-au concretizat într-un brand de renume, care acum se bucură de recunoaștere și apreciere în Bacău și nu numai.

“Era ceva nou pentru mine, întrucât 23 de ani am lucrat în bancă și nu mă pot lăuda că am fost vreo gospodină. Eram la stadiul de maxim clătite, iar prăjituri cumpărăm când și când de pe la cofetăriile din oraș. M-am aruncat cu capul înainte ușor nebună și inconștientă, în lumea asta dulce, iar după șapte ani știu sigur că munca mea nu a fost în zadar“, povestește Cristina Gavriliu, creatoarea brandului dulce băcăuan.

Pentru Cristina, CrisCakes nu a fost niciodată doar despre prăjituri. Acesta a devenit o comunitate de oameni uniți de dragostea pentru gusturile desăvârșite, o familie în care se muncesc împreună, se susțin reciproc și se oferă suport necondiționat. După șapte ani de activitate, Cristina simte că a venit momentul să facă un pas înainte și să ofere o experiență și mai aproape de clienți.

Astfel, CrisCakes Boutique devine un nou punct de întâlnire pentru iubitorii de dulciuri în centrul orașului Bacău. Noua locație, situată pe strada Ioniță Sandu Sturza, nr. 22, va aduce în continuare gusturile familiare apreciate de clienți, dar va oferi și câteva deserturi unice, disponibile exclusiv în boutique. Printre acestea se numără o înghețată cremoasă, inspirată de tradiția italiană, pe care Cristina și echipa sa au dezvoltat-o personal pentru a aduce un gust autentic și inconfundabil.

“Mereu am iubit înghețata din Italia, cremoasă la superlativ, cu gusturi cinstite, însă din păcate nu am regăsit-o în altă parte. Așa că ne-am apucat de treabă și am făcut-o noi“, spune Cristina. Un alt motiv de entuziasm în această nouă etapă a CrisCakes este colaborarea cu Mirela Murăruși, un nume important în industria cofetăriei, specializată la Paris și cunoscută pentru cursurile sale autorizate. Mirela Murăruși este mentorul și partenera de încredere a Cristinei în această nouă aventură, iar rețetele ei echilibrate și delicioase vor fi parte integrantă a ofertei CrisCakes Boutique.

“Ca de fiecare dată, alături de mine în această aventură este mentorul meu, pastry chef Mirela Murăruși. Lucrăm exclusiv rețetele ei, echilibrate și absolut delicioase, rețete atât de apreciate de toți cei care le-au degustat”, a mai spus Cristina Gavriliu.

CrisCakes Boutique este rezultatul unei evoluții firești și a dorinței de a fi mai aproape de clienți, mulți dintre aceștia fiind și prieteni ai Cristinei. Așadar, pentru toți cei care își doresc să experimenteze gusturi rafinate și să se delecteze cu delicii dulci, invitarea este de a vizita noul CrisCakes Boutique începând de vineri, 30 iunie.

Aici veți regăsi autenticitatea, pasiunea și calitatea pe care CrisCakes le-a reprezentat întotdeauna. Nu mai sunt necesare cuvinte, ci doar o vizită la noul CrisCakes Boutique de pe strada Ioniță Sandu Sturza, nr. 22, pentru a experimenta personal această nouă etapă a brandului. Să ne bucurăm împreună de dulcețurile ce aduc un zâmbet pe buze și satisfacție în suflet!