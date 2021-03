Bărbatul autor al dublei crime din Oneşti fost detubat, este stabil din punct de vedere medical şi ar urma să fie transferat în alt spital care are o secţie de reanimare non-COVID cu un loc disponibil, a declarat, miercuri, directorul medical al Spitalul municipal Oneşti, dr Ana Maria Băncescu.

“Din punct de vedere medical, are tot suportul pe care noi îl putem oferi unui pacient. Şi din punct de vedere uman, este un pacient, un om pe care trebuie să îl tratăm, indiferent de sentimentele noastre. A fost detubat, poate vorbi. Pacientul, momentan, este stabil, dar există posibilitatea de a apărea complicaţii post-operatorii. Vă daţi seama, au fost nouă orificii, au fost leziuni produse de aceste bile de cauciuc, care se pot infecta. Are nevoie de investigaţii suplimentare, are nevoie de un CT abdominal, el trebuie investigat în continuare şi susţinut post-operator. (…) Are leziuni superficiale, dar multe.

După extragerea bilelor de cauciuc, medicii chirurgi au constatat că nu au fost atinse organe vitale. Suntem spital suport-COVID, avem doar două locuri pentru pacienţi non-COVID, iar adresabilitatea la spitalul nostru este foarte mare. Va fi transferat în momentul în care vom obţine un aviz de la un spital care are o secţie de reanimare non-COVID şi are un loc disponibil”, a declarat medicul Ana Maria Băncescu. Directorul Spitalului din Oneşti a menţionat că acesta este păzit în permanenţă de patru poliţişti, doi care stau în salonul unde este internat şi doi afară.

Soția agresorului de la Onești, arestată pentru complicitate

Soţia autorului dublei crime din Oneşti a fost arestată preventiv, marţi, pentru 30 de zile, de magistraţii Judecătoriei Oneşti. Aceasta este acuzată de complicitate la lipsire de libertate şi a fost reţinută de poliţişti încă de luni seara, fiind prezentată marţi cu propunere de arestare preventivă. Decizia Judecătoriei Oneşti nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Tribunalul Bacău. Comisarul şef Anton Cristian Gheorghe, directorul adjunct al Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Bacău, că soţia agresorului l-a încurajat în permanenţă în demersul său.

“Soţia lui i-a transmis că face bine ceea ce face. (…) Ea stătea deasupra apartamentului în care avea loc incidentul. Era la nişte prieteni, în mod constant, mai ales soţia mergea acolo”, a precizat acesta. Luni, un bărbat de 68 de ani a sechestrat doi muncitori într-un apartament din Oneşti şi ulterior i-a înjunghiat. Apartamentul în care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla în proprietatea Chimcomplex în urma unei executări silite. Cei doi muncitori erau electricieni ai combinatului şi fuseseră trimişi de conducerea acestuia în vederea executării unor lucrări de renovare. (CP)

Crima din Onești, cercetată și de Inspectoratul Teritorial de Muncă

La investigarea crimei din Onești va participa și o echipă de inspectori ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Bacău. Inspectorii sunt de la Serviciul Control Securitate și Sănătate în Muncă al ITM-ului și vor cerceta incidentul în scopul stabilirii împrejurărilor și cauzelor producerii lui. Totodată, vor determina răspunderile și vor preciza măsurile ce se impun pentru prevenirea producerii altor cazuri similare. Nu în ultimul rând, misiunea inspectorilor este de a stabili caracterul accidentului.

Potrivit informării transmise ITM-ului de către conducerea Chimcomplex, cei doi angajați (un lăcătuș mecanic, în vârstă de 52 ani, și un electrician, 36 ani) s-au deplasat, în data de 1 martie, la un apartament, aflat în proprietatea societății comerciale amintite, în vederea stabilirii necesarului de material pentru repararea instalației electrice. Fostul proprietar al apartamentului a pătruns în locuință și i-a înjunghiat pe cei doi salariați, care au decedat. Cum aceștia îndeplineau sarcini de serviciu când au fost uciși, evident că evenimentul este considerat și ca un accident mortal de muncă. Inspectorii ITM-ului vor efectua cercetările în colaborare cu lucrătorii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.