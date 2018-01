Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este…

Andi Andriucă: Pentru mine, Teatrul Municipal „Bacovia” este un tărâm al noilor experiențe și o șansă de a-mi retrăi copilăria prin joc și joacă într-o lume animată, o lume a păpușilor vii. Povestește-ne puțin despre sosirea ta în acest Teatru.

Am să încep prin a spune că prima mea dragoste a fost teatrul dramatic. În schimb, mulțumită îndrumării unor profesori ai Universității de Arte „George Enescu” din Iași, am aplicat la Facultatea de Teatru, secția Animație. Pot spune din suflet că alegerea făcută a fost primul obstacol depășit în parcursul meu spre Teatrul Municipal „Bacovia”. În acest teatru am pășit datorită unuia dintre profesorii facultății noastre, domnul Ciprian Huțanu, care mi-a oferit șansa de a mă implica într-unul dintre spectacolele regizate de dumnealui, «Hainele cele noi ale Împăratului». Cred cu tărie că TMB este unul dintre cele mai complexe examene cu care am dat piept vreodată. Primul spectacol în care ai jucat pe scena TMB, în calitate de actor – colaborator a fost Aladin, în regia lui Gheorghe Balint. Spune-ne, te rog, cum te-au primit colegii de scenă?

Acomodarea în colectivul secției de Animație nu a fost deloc grea, în schimb, procesul de lucru a fost diferit față de cel întâlnit în facultate. Fiind nevoit să mă omogenizez într-o largă paletă de spectacole deja construite, intensitatea lucrului a fost sporită înzecit, deoarece a trebuit să ard etapele inițiale ale construcției tuturor spectacolelor. Așadar, am fost parte dintr-un nou circuit săptămână de săptămână. Într-adevăr, o provocare! Ivona Lucan,

Ivona Lucan,

Secretar literar Teatrul Municipal „Bacovia"

