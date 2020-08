Cu doar o jumătate de oră înainte de a-mi propune să scriu acest editorial, am stat de vorbă, întâmplător și cu interes, cu un viitor candidat la fotoliul de primar. Că postul sperat e de consilier sau de orice, e altceva. Dar cu un posibil viitor primar e o încântare să stai de vorbă.

Acum, eu vă recunosc că sunt gazetar. Alții, după cum am dedus eu, hulpe bătrână, ar fi de prin preajma evenimentului. Pe cine să crezi? Să crezi pe cine are dovezi – mi-a spus mie un profesor de tehnologia informației, Dumnezeu să-l odihnească! Eu am făcut cum am învățat. De atunci sunt chemat pe la tot felul de evenimente, pe la care apar cei care fac propagandă. Evenimentele nu prea au treabă cu politicul, dar propagandiștii, da.

M-am întors în Bacău, greoi după cele ce am văzut și auzit, dar vreau să discern. M-am întrebat mereu dacă toți politicienii de azi fac ce fac. Fac și pentru că asta le e meseria? Iată de ce eu, care tocmai am fost la câteva evenimente în aceste zile, cred că ce vrea poporul va fi perfect. Dar vor afla adevărul? Răspund tot eu, autorul care semnează articolul: NU!

Atunci, fiți atenți la cine vă transmite ceva și la cum vă informează! Eu, personal, nu-l voi putea vota pe candidatul de primar despre care aminteam, dar inima mea va rămâne la el, pentru că eu cred că el ar fi cel mai bun! Hai la vot, dacă și când va fi, pentru că e vorba de noi! Eu votez pentru voi și nu aștept nicio funcție.