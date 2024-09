Convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor în 28/29 octombrie 2024

2

Aprobarea derulării unei Oferte publice de cumpărare realizată prin intermediul unei oferte publice de schimb, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale (Oferta): a) Scopul ofertei: EVERGENT Investments („Compania”) va cumpăra acţiuni proprii pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor. b) Numărul de acţiuni ce pot fi cumpărate: maximum 63.632.000 de actiuni (7% din capitalul social) valabil la data initierii ofertei. c) În schimbul acțiunilor EVER vor fi oferite valori mobiliare (acțiuni AEROSTAR listate, simbol ARS) deținute de Companie, pentru maximum 57.268.800 actiuni EVER, respectiv numerar pentru maximum 6.363.200 actiuni EVER. d) Raportul de schimb intre valorile mobiliare pe care ofertantul dorește să le cumpere și valorile mobiliare oferite la schimb, inclusiv valoarea în bani a acțiunilor oferite la schimb se stabilesc printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent, autorizat și înregistrat la ASF, conform prevederilor articolului 56 din Regulamentul nr. 5/2018 pentru aplicarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piaţă. Prețul de cumpărare în cadrul ofertei, folosit atât pentru determinarea raportului de schimb, cât si pentru componenta în numerar se stabilește conform Regulamentul nr. 5/2018. e) Durata derulării Ofertei: maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii în Registrul Comerțului. f) Plata acțiunilor cumpărate va fi făcută din surse proprii, in conformitate cu prevederile legale incidente ofertei. g) Împuternicirea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, stabilirea ordinii efectuării răscumpărărilor aprobate, parcurgerea tuturor etapelor şi formalităţilor, întocmirea şi publicarea documentelor de informare în condiţiile legii. Oferta se va derula după înregistrarea diminuării de capital social care este in curs de finalizare la data convocarii AGEA.