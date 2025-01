Controversa unei fotografii realizate la Comănești: Tradiție sau cruzime?

O imagine realizată de fotograful Cristian Lăzăroiu la Comănești a provocat un val de controverse pe rețelele sociale, atrăgând aprecieri dar și critici vehemente. Fotografia surprinde un copil de doar trei ani, Ayan, purtând o blană de urs în cadrul celebrului obicei tradițional „Urșii de la Comănești”, un simbol al sărbătorilor de iarnă din Bacău.

Pagina de Facebook „La blouse roumaine” a fost printre primele care au distribuit imaginea, însoțind-o cu un mesaj elogios:

„Am văzut foarte mulți copii și tineri în sezonul acesta la sărbătorile de iarnă, de Crăciun și Anul Nou. Felicitări părinților și comunităților! Dar una dintre fotografii, impresionantă, poate primi titlul de fotografia anului. Ayan, care are doar 3 ani, cu Urșii de la Comănești – Șipoteni, Bacău, fotografiat de Cristian Lăzăroiu. Am publicat doar un detaliu, căci am pornit pe urmele poveștii extraordinare din spatele acestui moment plin de forță și puritate, într-un timp în care tradițiile noastre sunt atât de prețioase.”

Nu toată lumea a fost însă de acord cu această interpretare. Pagina „Ursulețul Cârcotaș” a publicat o replică acidă care a generat dezbateri aprinse:

„Felicitări părinților??? Mda, copilul trebuie să fie îmbrăcat în animal mort ca să aducă în poze un moment de puritate??? Eu aș zice că toți sunt drogați, băuți sau cu probleme psihice și cel care a pozat, și cel care a scris și părinții care consideră asta o tradiție. Întăm copiii și tineretul că este ok să omori un animal să te îmbraci în blana lui și să crezi că asta îți aduce noroc în noul an!? Noroc de la un animal nevinovat, omorât cu cruzime???”

Apărătorii tradițiilor și criticii modernității

Pentru susținătorii obiceiurilor, fotografia este o emblemă a moștenirii culturale românești. „Urșii de la Comănești” întruchipează rădăcinile unei tradiții arhaice care simbolizează forța, renașterea și protecția în fața spiritelor rele. Costumele utilizate, de multe ori realizate din blăni autentice de urs, sunt considerate elemente sacre ale acestor ritualuri.

Criticii, în schimb, argumentează că tradițiile trebuie adaptate la valorile contemporane. Utilizarea blănilor reale este considerată un act barbar, iar implicarea copiilor în astfel de ritualuri ridică semne de întrebare cu privire la educația lor etică. „Nu e normal să perpetuăm cruzimea față de animale în numele tradiției. Copiii ar trebui însuflețiți de respect pentru natură, nu de simboluri care glorifică violența,” a comentat un utilizator.

Un dialog necesar despre identitate și evoluție

Această controversă reflectă tensiunea dintre păstrarea identității culturale și adaptarea la valorile globale. În timp ce unii văd în tradițiile românești o comoară neprețuită, alții le consideră relicve ale trecutului, incompatibile cu valorile moderne de sustenabilitate și empatie.

Fotografia lui Cristian Lăzăroiu continuă să circule pe rețelele sociale, fiind învăluită de emoții puternice, de la admirație la indignare. Indiferent de opinii, imaginea a reușit să redea atenția asupra obiceiurilor care marchează unicitatea identității naționale și a stârnit un dialog necesar despre cum putem păstra tradițiile într-o lume în continuă schimbare.