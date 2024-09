Contributivitatea și stabilitatea în muncă, două principii ale recalculării pensiilor

Pe măsură ce deciziile de recalculare au ajuns la destinatari (126.687), și Casa Județeană de Pensii (CJP) Bacău a fost luată cu asalt de către pensionari nemulțumiți de cuantum ori de stagiul de cotizare luat în calcul.

Dat fiind acest fapt, conducerea CJP Bacău a deschis noi ghișee, a extins programul de audiență și a suplimentat numărul liniilor telefonice. Totodată, a identificat anumite situații față de care a luat măsura retragerii deciziilor de recalculare în cauză.

Motivele sunt diverse: erori în redactarea adresei destinatarului, decesul acestuia după emiterea deciziei ori cazuri mai complexe care necesită o verificare mai amănunțită.

Așa cum ne-a declarat Simona Nicoleta Tabacaru, directorul executiv al CJP Bacău, în cadrul unei conferințe de presă, fiecare caz în parte va fi analizat cu mare atenție. Acolo unde se vor constata greșeli, drepturile cuvenite vor fi acordate cu data de 1 septembrie 2024, indiferent de momentul în care va fi pronunțat verdictul.

”Îi asigurăm pe toți pensionarii noștri că manifestăm în continuare o preocupare permanentă pentru corectitudinea tuturor elementelor cuprinse în decizia de recalculare. Suntem la dispoziția lor prin toate mijloacele de comunicare pentru a clarifica fiecare element în parte din decizie”, a spus directorul executiv al CJP Bacău.

Și pentru ca pensionarii să înțeleagă mai bine cum s-a ajuns la noul cuantum, șeful CJP Bacău a explicat amănunțit mecanismul recalculării, potrivit Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii.

”Această lege vine cu două principii noi, cel al contributivității și cel al stabilității, dar și cu o nouă formulă de calcul. Astfel, pensia se recalculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizat (cele pentru stagiul de cotizare și cele de stabilitate-n.n.) de către fiecare pensionar cu valoarea punctului de referință care, în momentul de față, este de 81 lei.

Legea 360/2023 vine ca o reformă foarte importantă, menită să înlăture unele dintre inechități și să corecteze sistemul”, a mai precizat directorul executiv al CJP Bacău.

Punctele totale realizate se determină în funcție de stagiul de cotizare, dar și de cel de contributivitate care trece de 25 ani pentru care se acordă puncte de stabilitate.

Astfel, pentru fiecare an din stagiul de cotizare contributiv realizat cuprins între 26 și 30 ani se acordă în plus 0,5 puncte (2,50, în total), iar pentru 31-35 ani se dau încă 0,75 puncte/an adică 3,75. Cei cu un stagiu de cotizare efectivă care depășește 35 ani vor primi încă 1 punct de fiecare an în plus peste aceștia.

Așadar, un pensionar cu un stagiu de cotizare contributiv de 44 ani va beneficia în plus față de numărul total de puncte stabilite în decizia inițială (de deschidere a dreptului de pensie), de 15,25 puncte (2,50+3,75+9).

Referindu-se la punctele de stabilitate, directorul CJP Bacău a ținut să menționeze că se acordă doar pentru stagiile de cotizare contributive care s-au realizat în sistemul public de pensii, nu în sisteme integrate (justiție, armată etc.) sau pe teritoriul altor state și nici pentru perioada în care s-a cumulat pensia cu salariul.

Dacă o persoană a fost asigurată simultan în două sau mai multe sisteme ori la mai mulți angajatori, stagiul se ia considerare o singură dată.

Nu se acordă puncte de stabilitate pentru perioadele necontributive, respectiv studiile universitare la zi, stagiul militar obligatoriu, perioada de invaliditate și de șomaj de dinainte de 1 aprilie 2001, sporul de vechime (lunile sau anii dați în plus) acordat pentru grupele superioare de muncă (I și a II-a) sau concediul pentru incapacitatea temporară de muncă, începând cu 1.04.2001.

Procesul de recalculare va continua cu etapa a doua, pentru cei care au depus la CJP Bacău adeverințele cu venituri cu caracter nepermanent, pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale până la 1.04.2001 (după 1 aprilie 2001 evidența este în baza de date a Casei de Pensii). Legat de acestea, directorul Simona Nicoleta Tabacaru a declarat:

”Este vorba despre adeverințele cu venituri lunare care au făcut parte din fondul de salarii și asupra cărora s-a datorat contribuția de asigurări sociale, dar nu au fost valorificate inițial, la deschiderea dreptului de pensie.

Mă refer concret la forma de retribuire în acord sau cu bucata, premiile anuale sau alte premii, al 13-lea salariu sau la diversele indemnizații pentru muncă nenormată”.

Recalcularea pensiilor în funcție de adeverințele cu veniturile pentru care s-a achitat CASS-ul și care nu au fost valorificate se va face din oficiu, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare (1 septembrie 2024) a actului normativ, dacă au fost înregistrate la CJP Bacău până la 31 august 2024, inclusiv.

În acest caz, drepturile recalculate se acordă începând cu 1 septembrie 2024. Pentru adeverințele depuse la CJP Bacău după 31 august 2024, drepturile recalculate vor fi plătite începând cu luna următoare celei în care actele au fost înregistrate.