Construim Vise pentru copiii din Căiuți și Coțofănești

Copiii de gimnaziu din aceste comunități vor beneficia de activitățile organizate în cadrul proiectului derulat de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy, în cadrul Programului În Stare de Bine, implementat de Fundația Pentru Dezvoltarea Societății Civile și finanțat de Kaufland

Spații de lectură, centre pentru petrecerea timpului liber și educație nonformală, educație civică prin teatru – sunt doar câteva dintre demersurile proiectului care va avea peste 300 de beneficiari până în aprilie 2025

“Un fost elev din comunitatea noastră în prezent lucrează la NASA. De asemenea, avem studenți care urmează cursurile Politehnicii din București. Foști elevi s-au întors în cancelarie alături de noi, devenind educatori sau profesori de matematică. În spate se află o muncă imensă, dar atunci când rezultatele sunt pe măsura așteptărilor noastre, uităm de oboseală și de toate greutățile, pentru că acesta este scopul nostru”, a declarat Gabriela Toșa, directoarea Școlii Gimnaziale Răducanu Rossetti din comuna Căiuți, la deschiderea clubului de lectură din comuna Căiuți, sat Popeni.

Clubul de lectură este parte a proiectului “Construim vise”, derulat de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy, sprijinit financiar de Kaufland România în Apelul 2/2024 prin programul În Stare de Bine, implementat de Fundația Pentru Dezvoltarea Societății Civile. Un demers similar a avut loc și în localitatea Coțofănești, unde biblioteca școlii a fost renovată, dotată și va găzdui în aceste straie noi și un club de lectură, ca parte a aceluiași proiect.

“A fost o mare surpriză și pentru copii, care erau obișnuiți cu biblioteca veche de peste 40 de ani, cu un fond de carte pentru care s-a făcut ultima achiziție acum 8 ani”, a explicat directorul Școlii Coțofănești, profesorul Florin Baciu.

Simona Pascu, profesor de limbi străine în cadrul școlii și-a exprimat speranța că felul în care arată astăzi biblioteca, toate cărțile cu care va fi dotată, dar mai ales activitățile care vor avea loc aici îi vor atrage în număr mare pe elevii școlii: “Sperăm foarte mult ca prin activitățile pe care le facem la clubul de lectură să-i putem împuternici să ducă mesajele noastre mai departe către clase, către colegi, către comunitate sper eu. Mai avem mult de muncă, dar știm pentru ce o facem.”

Prin intermediul proiectului “Construim Vise”, care se va derula pe o perioadă de 10 luni (până în aprilie 2025), RYMD și-a propus să îmbunătățească accesul și participarea copiilor de gimnaziu din două comunități rurale din județul Bacău – Căiuți și Coțofănești, la activități prin care copiii își vor dezvolta gândirea critică. Inițiatorii proiectului și-au propus să le insufle copiilor valorile democratice, iar ca obiectiv principal – reducerea abandonului școlar prin creșterea încrederii în sine și a motivației copiilor pentru continuarea școlii. Finanțarea primită în cadrul proiectului este de 241.500 de lei, numărul beneficiarilor fiind de 310.

Implicare civică prin artă

De la lectură la implicarea civică e doar un pas, crede Marian Damoc – președintele RYMD: “Prin acest proiect vrem să facilităm accesul copiilor la lectură și la alte activități culturale și prin intermediul acestora să îi ajutăm să devină cetățeni implicați, cetățeni interesați de ceea ce se întâmplă în jurul lor, care să știu cum să discute cu autoritățile, cum să-și ceară drepturile. Prin cultură putem să le transmitem tinerilor mult mai ușor aceste mesaje”.

O parte din totalul celor 310 copii cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani vizați de proiect aparține comunități rrome din localitățile amintite. La reducerea semnificativă a abandonului școlar în rândul acestora se adaugă și alte obiective, cum ar fi reducerea numărului de mame adolescente din Căiuți și Coțofănești.

Printre activitățile pe care și le-au propus inițiatorii în cadrul proiectului se numără o campanie de strângere de cărți pentru copii cu detalii aici https://www.facebook.com/AsociatiaRYMD/posts/pfbid02uAni1uhffB9k8PYUNRi4378EfqWucsgf9RxV6hsLXzgWU7p65wPBeF81HDjKBrKol, întâlniri cu personalități din domeniul cultural – pictori, actori, scriitori, profesori, muzicieni etc., amenajarea unui muzeu al satului. Proiectul utilizează, de asemenea, teatrul ca instrument socio-educativ, fiind inițiate două trupe de teatru formate din copii din școlile colaboratoare și pregătindu-se un festival de teatru în luna aprilie 2025, pe durata a două zile, la care ar urma să fie invitată toată comunitatea.

Kaufland, de 7 ani în comunități prin În Stare de Bine

“Este al șaptelea an în care suntem parteneri ai programului În Stare de Bine. L-am gândit împreună cu partenerii din FDSC ca să sprijinim societatea civilă și ca să ajutăm ONG-urile să aplice la un program mai complex. Alocăm anual 1 milion de euro și facem asta pentru a ajuta organizațiile din domeniile sport, sănătate și cultură să poată avea acces la fonduri substanțiale – bugetele per proiect sunt în cuantum maxim de 50.000 de euro -, dar și să învețe să redacteze proiecte din ce în ce mai de impact. Aici, în Bacău, am simțit că reprezentanții Asociația Romanian Youth Movement for Democracy sunt foarte implicați, iar asta se vede și în ochii copiilor. Sunt foarte bucuroși că se ocupă cineva de ei și îi ia de mână ca să le arate lumea cărților”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager pentru Kaufland România și Moldova.

Astfel de proiecte nu ar putea deveni realitate dacă nu ar exista implicarea autorităților locale, a primăriilor, dar și a instituțiilor partenere – școlile. “Spațiile pentru acești copii nu ar fi prins viață fără acești actori importanți pe plan local, iar aici, în comunitățile din Căiuți și Coțofănești, simțim că am avut un adevărat parteneriat cu școala și autoritățile locale”, a declarant Laura-Mihaela Cireașă, coordonator program În Stare de Bine.

Finanțat exclusiv de Kaufland România cu un buget anual de aproximativ un milion de euro și implementat de FDSC, În Stare de Bine este unul dintre cele mai mari programe de granturi nerambursabile pentru ONG-uri din țara noastră, desfășurându-se prin trei apeluri de proiecte în fiecare an.