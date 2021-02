Nu mai puțin de trei ințiative venite din partea Consiliului Județean au fost anunțate ieri, în cadrul unei conferințe de presă organizată de președintele Valentin Ivancea.

Astfel, în vederea creșterii colectării taxelor și impozitelor locale, se propune încheierea unui acord de cooperare între CJ și UAT-urile din județ cu Poșta Română. Practic, prin implementarea unei aplicații informatice, Poșta Română va putea avea acces la bazele de date ale primăriilor, astfel încât să poată vizualiza, în timp util, datoriile pe care cetățeanul le are față de bugetul de stat. În acest sens, vor fi încheiate contracte de prestări servicii între primării și Poșta Română, condițiile tehnice fiind stabilite de comun acord de către cele două părți.

„Tot se vorbește acum despre digitalizare, eficientizarea administrației publice și de debirocratizare. Am făcut o analiză, la nivel de județ, și cred că o asemenea inițiativă va duce la o creștere a colectării taxelor și a impozitelor, dar și facilitarea accesului cetățeanului la plata acestor obligații. Este un protocol de colaborare care se aplică deja în unele UAT-uri. Cert este că va fi un instrument util pentru primării și pentru CJ, cât și pentru cetățean. Noi am obținut deja acordul, motiv pentru care l-am și introdus pe ordinea de zi a ședinței CJ de vineri”, a declarat președintele CJ, Valentin Ivancea. Acordul de cooperare dintre primării și CJ cu Poșta Română nu va presupune angajarea de personal, ci doar informatizarea admnistrațiilor locale din tot județul, la operatorul național de servicii poștale existând deja implementat un astfel de sistem.

Facilități pentru investitori

Totodată, Consiliul Județean a inițiat o schemă cadru de ajutor de minimis în scopul susținerii mediului de afaceri din județ. Practic, cu această schemă, se urmărește dezvoltarea locală prin acordarea de facilități fiscale firmelor care realizează investiții și determină, totodată, crearea de locuri de muncă. „Precum știți, încă dinainte de a prelua mandatul la CJ, am fost un susținător al mediului de afaceri, încercând să vin cu soluții concrete la problemele antreprenorilor băcăuani. Și, așa cum am fost rugat să intervin pentru sprijinirea celor din sectorul HoReCa, acum, vreau să extind implicarea mea propunând o soluție care poate fi aplicată la nivelul întregului județ. Este vorba despre acordarea de facilități fiscale, evident, respectând autonomia locală, dar care, în mod cert, creează un cadru ce poate fi aplicat de toate administrațiile locale din județ”, a punctat președintele Valentin Ivancea. Prin urmare, firmele vor beneficia de reduceri de la plata impozitelor pe clădiri şi scutiri de la plata impozitului pe teren, în funcție de investițiile făcute. Reducerile procentuale ale acestor obligații bugetare pot fi de 10 până la 40 %, în funcție de valoarea investiției, numărul de locuri de muncă înființate și profilul de activitate (producție sau servicii). Însă, valoarea totală a ajutoarelor acordate unei firme nu poate depăși, cumulat, suma de 200.000 de euro, în trei ani. Pot beneficia de aceste facilități firmele care vor investi cel puțin 250.000 euro, ducând, astfel, la crearea a minimum 5 locuri de muncă. Atenție, întrucât beneficiarii ajutorului, printre altele, nu trebuie să fie restanțieri la bugetul de stat, și nici în insolvență. „Criteriile și modul de aplicare, în mod cert, vor aparține primăriilor, fiecare având libertatea să aleagă unul, două sau toate trei variante. Impactul economic va fi unul pozitiv, UAT-ul putând recupera, chiar din primul an, reducerea acordată, și asta numai din taxa de autorizații de construcții, de exemplu. Prin urmare, facilitățile acordate dezvoltă economia, și nu o fac să regreseze”, a subliniat președintele CJ. Acesta promis continuarea lansării de astfel de inițiative, urmând să le anunțe doar la momentul cert că acestea vor putea fi realizate. Una dintre acestea vizează platorma petro-chimică de la Borzești „un motor important în dezvoltarea județului”.

Soluții pentru reabilitarea Palatului Administrativ

Cel de-al treilea punct vizează sediul în care funcționează, în prezent, atât Consiliul Județean, cât și Instituția Prefectului. Astfel, în scopul reabilitării clădirii de patrimoniu a „Palatului Administrativ”, echipa președintelui CJ, Valentin Ivancea, a propus, din nou, preluarea imobilului din proprietatea publică a statului în cea a județului Bacău. „Este o mai veche dorință pe care am avut-o și pe vremea când am fost prefect, finalitatea fiind reabilitarea unei clădiri emblematice din punct de vedere administrativ și arhitectural. Au mai fost și alte încercări, nefinalizate favorabil, din păcate. Însă, avem semnale bune din partea ministrului Dezvoltării, Attila Cseke. Acesta ne-a încredințat că va susține inițiativa noastră, mai ales ca urmare a reușitei de acum doi ani, când eram la Prefecură și am intabulat terenul și clădirea Palatului Administrativ”, a mai spus Valentin Ivancea, președintele CJ Bacău. De reținut că degradarea clădirii Palatului Administrativ a nemulțumit, de-a lungul timpului, întreaga comunitate băcăuană și nu numai. Cetățenii au transmis critici vehemente către administrație, oripilați de imaginea de ansamblu a imobilului – geamuri sparte, rame atârnând, tencuială desprinsă etc.

Mai e un pas

Din păcate, în încercările de a transfera imobilul în domeniul public al județului, autoritățile județene s-au izbit de opoziția președintelui Klaus Iohannis care a sesizat CCR vizavi de neconstituționalitatea unei asemenea decizii. „Am fost martorul a tot ceea ce s-a întâmplat, în ultimii ani, legat de această chestiune, participând inclusiv la elaborarea legii care să ducă la acest transfer. (…) Am rectificat tot ceea ce ni s-a cerut de către Curtea Constituțională și de către Ministerul de Interne și, ca atare, voi veni cu propunerea în Consiliul Județean. Ne-am luat ca angajament să refacem clădirea în zece ani, dar eu cred că vom termina mult mai devreme”, a mai arătat Valentin Ivancea, președintele CJ Bacău. Pentru a reabilita întreaga clădire a Palatului Administrativ, ar fi nevoie de…6 milioane de euro. Între timp, cu fonduri obținute de la Ministerul Administrației și Internelor (circa 164.000 de lei), s-a reușit renovarea sălilor de ședințe, a holurilor și avizierelor, precum și repararea profilelor, a solbancurilor și cornișelor la fațadele afectate (inclusiv spălarea părților exterioare ale clădirii, folosindu-se soluții speciale, ecologice), și repararea sistemului de colectare a apelor pluviale. Nu în ultimul rând, s-a reușit și modernizarea sistemului de iluminat arhitectural al Palatului Administrativ.