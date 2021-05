Concursul „Digital Oratory”, organizat de Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” și Agora Speakers International, la initativa prof. de limbă engleză Diana Popa, s-a bucurat de participarea tinerilor și juraților din România, Spania, India, Indonezia și Africa de Sud. Competiția în limba engleză a avut 3 secțiuni, două dintre ele fiind desfășurate în direct, pe platforma Zoom, iar pentru secțiunea discurs înregistrat, participanții au trimis materiale video cu 2 zile înainte de ziua competiției.

Pentru prima secțiune, cei 21 de participanți au susținut un discurs improvizat de 2-3 minute, pe baza unui „meme” sau a unui titlu de știre. Una dintre cerințe a fost să folosească cuvântul zilei: „Valiant”, care înseamnă curajos sau viteaz în discursurile lor și, bineînțeles, să fie creativi și spontani. În a doua secțiune, participanții au prezentat un discurs pregătit prin care trebuiau să convingă publicul să ia atitudine sau să mediteze asupra unor probleme actuale ori să prezinte o situație negativă într-o lumină pozitivă. Au fost discursuri despre cum „Banii nu pot cumpăra fericirea”, „E bine să eșuezi”, „Pesimiștii sunt optimiști” și multe altele. Diversitatea subiectelor și maturitatea acestor tineri a fost captivantă. „Digital Oratory” este un fenomen, născut în context pandemic, care însă raspunde nevoilor tinerilor, de a se forma ca vorbitori în mediul online.

Câștigătoarea trofeului „Digital Oratory”, ediția I, Aasritha Pattipati, India: „Mi-a plăcut foarte mult prima ediție a concursului de oratorie digitală. Am putut cunoaște mulți oameni talentați și mi-am făcut prieteni noi. Am fost foarte speriată de discursul improvizat inițial, dar s-a dovedit a fi atât de distractiv! Toți am împărtășit astfel povești, meme-uri amuzante și știri de ultimă oră. De asemenea, am învățat o mulțime de lucruri noi din discursurile pregătite și, în general, a fost o experiență minunată de învățare. Sunt recunoscătoare Agora Speakers International și Agora Speakers România pentru această platformă minunată, foarte bine condusă!”

Ștefan Stanciu, România, mențiune: „A fost o experiență remarcabilă, nu am crezut niciodată că voi avea șansa să mă conectez cu oameni din toată lumea la un concurs. Deși m-am înscris pentru a-mi antrena spiritul competitiv, cu scopul de a câștiga, am realizat curând că, de fapt, era mai mult decât o simplă competiție; era o modalitate de învățare. Așa că, odată ce am înțeles situația, stresul a dispărut și a fost o plăcere să ascult gândurile și opiniile «colegilor» mei de la Digital Oratory.”

Ștefania Brătescu, România, mențiune: „Experiența de la concurs a fost una cu totul nouă, a fost foarte interesant să văd oameni din toate părțile care s-au adunat și au dat ce au avut mai bun în ei prin discursurile lor. Jurații și ceilalți coordonatori au fost foarte pozitivi și clari față de cerințele concursului. Pot spune că acest concurs mi-a dezvoltat mult stima de sine față de nivelul meu la engleză. Cred că ar trebui încercată de cât mai mulți adolescenți ce participa la meeting-urile de Digital Oratory!”

Articol scris de Ioana Teodora Ghineț, elevă la Colegiul Național „Gh.Vrănceanu”, prezentator în cadrul concursului „Digital Oratory”