Concertul lui André Rieu din Maastricht e difuzat la Happy Cinema

Pe 26 august, concertul lui André Rieu din Maastricht, Love Is All Around, este difuzat la Herăstrău Open Air în București, Happy Cinema Bacău, Bistrița și Botoșani.

Regele Valsului te invită la un nou concert difuzat la cinema din orașul său natal Maastricht: “Love is All Around”. André Rieu își va organiza din nou gloriosul eveniment anual de vară în emblematica Piață Vrijthof. Concertul va fi o sărbătoare muzicală cu piese încântătoare alese cu dragoste de André, incluzând piese clasice, cântece populare și valsuri încântătoare care te fac să vrei să dansezi.

Alături de Orchestra Johann Strauss, André face echipă cu fermecătorul Cor Gospel și cu invitați speciali surpriză, aducând o atmosferă revigorantă, distractivă și romantică la cinema. Veți simți că dragostea este peste tot!

Trăiește o experiență unică plină de muzică, dans, dragoste și fericire!

Concertul va fi subtitrat doar în limba engleză.

Biletele se pot cumpăra direct de la cinema sau online aici: http://happycinema.ro/