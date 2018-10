De câteva zile, Smiley se află în plin turneu național, primul de asemenea anvergură după 10 ani de carieră solo. Îndrăgitul artist a mai susținut două turnee în urmă cu mai mulți ani cu trupa Simplu – „Turneul de Stradă” și „Istoria Dansului”, precum și „Smiley x 4”, atunci când a lansat primul său album. „Confesiune” este un turneu național pe care Smiley îl susține în 10 orașe din țară, Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău fiind, aseară, de la ora 19.30, gazda celui de-al treilea concert din această campanie. Cu această ocazie ne-am întâlnit în culise, acolo unde Smiley a acordat un scurt interviu pentru cititorii ziarului Deșteptarea, înainte de a intra pe scena de concert.

-10 concerte în 10 orașe…

-Într-adevăr… Este o perioadă destul de aglomerată pentru mine, pentru că în acest timp sunt și la „Vocea României” și înregistrez și la „Românii au Talent” pentru anul viitor. Asta e. Mi-ar fi plăcut să fim în mai multe orașe. Plus că am ales orașe în care am găsit săli de peste 1.000 – 1.500 de locuri. Cererea a fost foarte mare iar în unele orașe am primit solicitări pentru câte două spectacole. Din păcate, acum nu am cum să le onorez din cauza programului foarte aglomerat.

-În cadrul acestui turneu ai adus și o competiție de karaoke. Ce ne poți spune despre despre acest lucru inedit?

-După ce am lansat albumul „Confesiune”, pentru că ne cereau foarte mulți oameni instrumentalele de la piese, am vrut să dau tuturor doritorilor posibilitatea să le cânte. Așa că toate piesele de pe acest album le-am făcut instrumentale și le-am pus pe canalul meu de YouTube. În acest fel consider că am o mai mare apropiere față de oamenii care mă ascultă. Așa că ne-am gândit la această campanie prin care vine câte un om din fiecare oraș sau din regiunea respectivă și cântă în cadrul acestui concert.

-În Bacău ai avut mai multe concerte de-a lungul timpului. Îți amintești de o întâmplare interesantă petrecută aici?

-De fiecare dată când venim aici, în Bacău, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, tot timpul e arhiplin și copiii vor să vină pe scenă. Nu a existat să am concert aici și să nu se urce copii pe scenă. Și nu sunt timizi. Vin direct la mine și mă îmbrățișează. Aici la Bacău vin foarte multe familii cu copii și le mulțumesc că le dau voie să ne asculte, și le mulțumesc copiilor că îi iau pe părinți la concert.

-Atunci când ai întâlniri cu fanii, ce îți cer? Ce îți solicită? Te întreabă de viața privată?

-Nuu…nici ziariștii nu mă mai întreabă de viața privată. Și ei se întreabă dacă mai am eu timp să dorm. Cu oamenii, mai mult discut eu cu ei. Eu îi întreb despre ei, pentru că mie îmi place să aflu direct: ce le place, ce nu le place, de ce le-a plăcut o anumită piesă…

-Dar nu te-a cerut nimeni în căsătorie…

-Nuu… Aaa, s-au mai întâmplat niște faze. Vin o grămadă de fetițe, de 5-6 ani, care îmi spun „eu vreau să fii soțul meu!”. Unii copiii spun că vor să fiu tatăl lor. Sunt tot felul de secvențe de acest fel.

-Cu ce artist mare, internațional, ți-ar plăcea să lucrezi?

-Nu știu să spun așa… Cred că mi-ar plăcea să lucrez cu Lauryn Hill… Nu prea m-am mai gândit la așa ceva în ultima vreme. E adevărat, mi-ar plăcea să ne cunoaștem, să stau în studiou cu o grămadă de muzicieni mari, să văd cum lucrează… Mi-ar plăcea să lucrez cu John Mayer, cu John Legend…

-Dar cu Tudor Chirilă? Că tot ziceți că…

-Da, tot zicem de anul trecut, dar suntem amândoi foarte, foarte ocupați. El are și piesele de teatru, are și copii…e mai complicat.

-De-a lungul timpului au fost și câțiva băcăuani la „Vocea” și la „Românii au Talent”. Ai remarcat pe unul dintre ei?

-Eu rețin multe numere din „Românii au Talent”, dar nu rețin de unde sunt pentru că sunt foarte mulți. Aduceți-mi voi aminte… La „Vocea” este acum Daria Tanasă, și o mai știu pe Irina Tănase care cântă acum cu Andra. Știu, însă, că de aici din zonă sunt mulți oameni care cântă bine, bine… Nu știu ce s-a întâmplat aici, dar Cineva a dat cu mult talent. Mă știu cu Grasu XXL, cu Speak… suntem foarte buni prieteni, și mai sunt. Am fost în Torino, unde, la intrare, dedesubt scrie Bacău. Acolo am cunoscut mulți băcăuani…

-Cum a fost publicul?

-Aici, în Bacău întotdeauna publicul a fost senzațional. Dar știi ce am observat la turneul ăsta? Că oamenii își doresc să cumpere bilet cu loc. Iar eu nu am gândit acest concert ca unul cu oameni care să stea pe scaune. Mie îmi place să fac concertul ăsta pentru că are o anumită energie, în care să dansezi, să te simți bine, să…te bucuri cu adevărat.

-Ai o piesă favorită de pe ultimul album?

-Confesiune. Este cea mai emoționantă piesă de pe acest album. Este o piesă care are în spate o poveste reală și n-ai cum să asculți piesa asta și să rămâi indiferent. Cred că e cea mai puternică din punct de vedere emoțional și de aceea a și dat numele albumului. Eu le-am și spus oamenilor. Dacă vreți să mă cunoașteți, ascultați-mi muzica. Mă exprim mult mai ușor așa. După părerea mea, este cel mai bun album pe care l-am scos până acum. Dar deja lucrez la următoarele…

-La ce să ne așteptăm în 2019?

-Pentru 2019… am foarte multă muzică. Am filmat deja un videoclip pentru anul viitor și mai urmează să filmez vreo patru în ianuarie, februarie. Am muzică și în limba engleză și în limba română și…e foarte mișto. Am multe idei, dar dacă nu ajung la studiou, nu am timp să le pun în foaie. Ce pot să spun? Cred că în februarie, martie încep să lansez din ele. Și…s-ar putea să avem ceva special și de Crăciun. Sper să am timp…

Miercuri seară, publicul băcăuan a confirmat că Smiley este un artist iubit umplând până la refuz sala Teatrului de Vară „Radu Beligan”.

În deschiderea concertului a cântat Seredinschi, participant la „Vocea României” sezonul VI în echipa lui Smiley, după care a început să lucreze la proiectul personal, alături de echipa HaHaHa Production. Smiley a prezentat în concert toate piesele de pe albumul „Confesiune”, fiindu-i alături Dorian și un corp de dansatori profesioniști.

Băcăuanii au savurat spectacolul și au participat activ la atmosfera creată de Smiley și echipa sa. Ultimul cântec din concert, „Vals”, a descătușat toate energiile, publicul cântând și dansând într-un tablou demn de cele mai mari concerte. Băcăuanii au încheiat astfel o seară de vis cu gândul la următoarea întâlnire cu Smiley.