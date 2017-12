În această seară de joi, muzică şi dans la Sala Ateneu. A Christmas Festival, Santa Claus is coming to town, Sleigh Ride, Noapte de vis, Let it snow, cântece de Crăciun, The Christmas Song, Barcarola și Suita I „Spărgătorul de nuci” de P.I. Ceaikovski şi alte câteva surprize vă aşteaptă!

Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” este dirijată de Juan Cantarell, profesor la Academia de Muzică „Granados Marshall” din Barcelona, Spania. Acesta a dirijat ansamblul băcăuan, de la începutul săptămânii în concertele de sărbători de la Oneşti, Moineşti şi Comăneşti. Solistele serii sunt: soprana Gabriela Iştoc şi mezzosoprana Sonia Hazarian.

Gabriela Iştoc a debutat pe scena românească în acest an la Festivalul Internaţional „George Enescu” cu rolul Antigonei în opera „Oedip” şi a susţinut prin Asociaţia „Mi-e drag acasă” un concert cu „Omul de zăpadă”. „The Snowman” de Raymond Briggs, este fermecătorul desen animat realizat pentru Channel 4 de Dianne Jackson. Sonia Hazarian este binecunoscută publicului băcăuan din concertele susţinute în minunatele seri ale comunităţii armeneşti. Ea a primit bursa „Iolanda Mărculescu”, a câştigat importante premii, are o carieră internaţională consolidată şi este protagonista celor mai cunoscute roluri de operă şi operetă, în spectacole găzduite de Opera din Braşov. La spectacolul din această seară participă clasele de balet de la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” şi trupa „Reverence”, îndrumate de profesoara Simona Baicu. Toţi cei aflaţi pe scenă vă urează sărbători binecuvântate şi „La multi ani!” OZANA KALMUSKI – ZAREA 0 SHARES Share Tweet

