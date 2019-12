Trăind vremurile când suntem ”la un click distanță” de tot ceea ce se întâmplă în lume, menționăm că la Onești a avut loc recent a doua ediție a unui simpozion care a adus în actualitate tot ceea ce este nou în informatică. Este vorba de Simpozionul internațional ”Click pe informație”, ce a fost organizat de Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” din Onești.

Parteneri ai acestui eveniment au fost: Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Chișinău (Republica Moldova), Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” și Primăria municipiului Onești. Manifestarea a cuprins prezentarea a numeroase (și incitante) teme, care au adus în sufletul tuturor participanților dorința de a realiza lucruri cât mai utile cu ajutorul calculatorului și a tehnicii moderne. În timp ce membrii Cercului de robotică de la Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” (coordonat de prof. Otilia Panfil) au împărtășit din frumoasa lor experiență, ei participând în primăvara acestui an la Etapa națională a Concursului ”First Tech Challenge România” (ce a avut loc la București), băcăuanii ”au punctat” prin prezentarea unor comunicări deosebite. Coordonat de prof. univ. dr. Elena Nechita, Prorector pentru relații naționale și internaționale în cadrul Facultății de Științe la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, studentul Filip Alexandru a prezentat lucrarea ”Introduction to 3 D and cool hacker stuff” (”Introducere în 3 D și lucruri «cool» de hacker”), într-o modalitate plină de savoare. Dacă elevii Oliviana Donici și Cătălin Ionel – Țuțu, îndrumați de prof. Gabriela Neculcea (de la Școala Gimnazială ”Miron Costin” din Bacău) au vorbit despre Software educațional în Alice 3 ”Test la informatică și TIC”, elevii Colegiului Național ”Dimitrie Cantemir” din Onești au adus ceva în premieră! Este vorba despre o comunicare (”University”) pentru orientare profesională – în timp real putând fi cunoscute numeroase informații despre instituțiile din învățământul superior.



O platformă online pentru a petrece timpul în mod cât mai plăcut

Coordonator pentru realizarea acestei teme a fost prof. Daniela Geanina Piștea iar elevi – autori ”cantemirenii” Ana Arhip, Ilinca Ciubotaru, Maria – Bianca Filip, Sabina Hrișcă și Mara Suditu. Evidențiem participarea, de la Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” din Onești și a elevilor – autori Andrei – Ștefan Andrieș, Teodor Alin Luncanu, Andrei Iulian Ochian, Petru – Rareș Popa, Marius – Andrei Pricope și Samuel Tărcuță, care sub coordonarea profesoarei Aliana Ifrim au propus la acest simpozion o aplicație de mobil pentru o rețea de socializare. ”Este o platformă online pentru a petrece timpul în mod cât mai plăcut. Aceasta are un nou sistem de apreciere a postărilor”, au menționat ei subliniind că ”în spatele unui minut al prezentării temei DAMWED sunt săptămâni de eforturi, la acest proiect lucrându- se de un an!” De la Colegiul Național ”Grigore Moisil” din Onești elevii – autori Ana Alexandra Buzatu și Karin Puiu (coordonator profesor Elena Carmen Melinte) au prezentat tema”Where do we live?” Prin cercetări susținute și prin măsurarea, la o oră stabilită, a unor valori meteo (umiditate, luminozitate și altele), ei au ajuns la concluzia că starea de spirit este influențată în mod pozitiv dacă valorile meteo sunt crescute și în mod negativ, când aceste valori sunt mici. Din pasiune pentru știință, cu mult entuziasm, la simpozionul ”Click pe informație!” au fost prezenți și elevi de la Colegiul Național Ferdinand I din Bacău. Coordonați de prof. Ana Întuneric elevii Dan Albescu, Răzvan Barnat, Rene Darie, Mara Spătaru și Gabriel Verde au reușit realizarea unui dispozitiv inteligent gata ca să ajute natura ca să absoarbă bioxidul de carbon. Tot de la Colegiul Național ”Ferdinand I” , sub coordonarea profesoarei Ana Întuneric, entuziasmul tinerilor pentru a da prezentului ”caratele durabilității” a adus în Aula bibliotecii oneștene ”roboți pentru un oraș inteligent – pompierul viitorului”. Menționăm că la reușita acestui simpozion (unde au fost prezentate și alte lucrări precum și… jocuri pe calculator), și-au adus contribuția profesorii Aliana Ifrim, Daniela Piștea, Otilia Panfil, Lavinia Tudor și elevi de la clasele a XI a de la Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” din Onești.