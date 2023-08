Competiția națională de mountain biking “I Wheel for Moinești-Zemeș” 2023

“I wheel for Moinești-Zemeș” sărbătorește un deceniu de la debut!

A X-a ediție de I Wheel for Moinești-Zemeș iși dispută etapa finală din Cupa României la Moinești, pe 3 septembrie. Competiția este un proiect de dezvoltare comunitară, implementat de Asociația Activ Moinești, în parteneriat cu Primăria Municipiului Moinești și Primăria Zemeș, având sprijinul OMV Petrom și al voluntarilor din comunitate.

Inscrierile sunt deschise până pe 30 august și se fac pentru cele patru trasee de concurs, copii și adulți după cum urmează:

 Traseul Family de 7,5 km (dificultate scăzută) pentru copiii cu vârste de până la 10 ani;

 Traseul A de 10 km (dificultate medie) pentru copiii cu vârste cuprinse între 11 şi 13 ani;

 Traseul B de 40 km (dificultate medie sporită) care se adresează următoarelor categorii de vârstă: 14-16 ani (masculin şi feminin), 17-18 (masculin şi feminin), 19-29 ani (masculin şi feminin), 30-39 ani (masculin şi feminin), 40-49 ani (masculin şi feminin), 50+ ani (masculin şi feminin); În premieră, pe acest traseu am introdus categoria E_Bike open (18+);

 Traseul C de 74 km (dificultate sporită). La acest traseu se pot înscrie concurenții legitimați (masculin și feminin) cu vârsta minimă de 19 ani (Elite, amatori licențiați 19+; 30-39; 40-49; 50+), precum și sportive amatori. In acest an, pe acest traseu se dispută etapa finală din Cupa României de XCM.

Fiind ediție aniversară, organizatorii s-au gândit la surprize #de10 pe toată perioada înscrierilor (al zecelea sportiv validat pe fiecare traseu de concurs beneficiază de înscriere gratuită), precum și în ziua competiției (Happy House Party pentru toți copiii participanți, masaj porfesionist de 10 minute, la primii 10 concurenți care trec linia de finish), tombolă generoasă și multe altele pe care o să le descoperiți pe 3 septembrie.

In cei 9 ani de când se organizează, implicarea celor peste 250 de voluntari în eveniment și susținerea competiției din partea tuturor autorităților locale îi conferă o semnificație aparte, nefiind doar un obișnuit concurs de pedalat.

Anul acesta, organizatorii au reprofilat Traseul B, de 40 km, excluzând pe cât posibil porțiunile pe coborâre cu pietre de pe drumul petrolier, înlocuind cu poteci și cărări în pădure și Traseul C, care a revenit la forma clasică de 74 km. În premieră, pe acest traseul, s-a introdus categoria E_Bike open (18+).

Cu banii strânși din taxele de înscriere, organizatorii vor sprijini secția de Orientare Turistica din cadrul I Wheel Bike Club.

Peisajele minunate, atentia la detalii, After Party cu mancare delicioasa, oamenii primitori și fondul de premiere generos, crează premizele unei competiții reușite.

Înscrierea se face în limita a 250 de locuri, iar cei care doresc să participe se pot înscrie până la data de 30 august, completând formularul de concurs pe site-ul https://iwheelformoinesti-zemes.ro/ , sectiunea Inscrieri. Pe același site găsiți toate informațiile legate de competiție.