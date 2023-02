Comitetul de Părinți de la Școala Miron Costin protesteaza față de demiterea directorului

După ce directorul Școlii Miron Costin din Bacău a fost demis de Inspectoratul Școlar al Județului, în urma scandalului legat de aniversarea cu animatoare și o solistă de muzica populară a unui elev, în timpul orelor de curs, părinții elevilor din unitatea de învățământ au anunțat că nu sunt de acord cu decizia.

„Comitetul de Parinti si Asociatia de Parinti de la Scolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacau, isi exprima profunda indignare privind decizia de demitere a domnului profesor Andrei Enache din functia de director, precum si fata de linsajul mediatic. Declaram public, faptul ca noi, parintii sustinem OMUL din spatele functiei, indiferent de culoarea politica. Precizam ca de cand a promovat concursul de director, noi ca parinti, am inceput sa vedem, in sfarsit, ca actul pedagogic si administrativ s-a centrat asupra nevoilor elevilor.

De asemenea, consideram aceasta decizie ca fiind luata pripit, ancheta preliminara disciplinara, demarata de Consiliul de Administratie al scolii in data de 31.01.2023, nu s-a finalizat. In acest sens, consideram ca anumite etape ale anchetei ISJ, procedural vorbind, a fost omise (speram ca nu in mod voit).

De cand este acest OM director, au fost demarate (unele chiar finalizate) proiecte, parteneriate, festivaluri, targuri, toate in beneficiul elevilor si implicit al parintilor si cadrelor didactice. Festivalul lampioanelor promovat de mass-media locala, cu o vasta popularitate in randul comunitatii locale, targul de Craciun de asemenea promovat si apreciat de toata comunitatea. A refacut si imbunatatit baza materiala a scolii in beneficiul COPIILOR NOSTRI. A participat activ la toate sedintele cu parintii, ne-a ascultat, inteles si a incercat sa raspunda prompt la toate solicitarile si problemele pe care le-am ridicat.

Indraznim sa sustinem dezicerea noastra de astfel de atitudini contrare regulamentului de ordine interioara, supus atentiei fiecaruia dintre noi la fiecare dintre sedintele cu parintii. Credem ca suntem constienti cu totii ca in fisa postului de director nu este trecuta indatorirea de a pazi poarta scolii.

VA RUGAM PUBLIC SA VA REEVALUATI DECIZIA !

NU PERMITEM SA NE „PARASUTATI” DIRECTORUL!

SUSTINEM OMUL SI ABILITATILE PROFESIONALE, NU CULOAREA POLITICA!

Comitetul de Parinti al Scolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacau

Asociatia de Parinti a Scolii Gimnaziale „Miron Costin” Bacau”