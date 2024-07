Colegiul ”N. V. Karpen”: Clasa a IX-a gratuită pentru cei peste 20 de ani!

Tinerii care au împlinit 20 de ani, dar au abandonat școala după clasa a VIII-a, au acum o foarte bună șansă de a urma liceul. Colegiul ”N. V. Karpen” din Bacău oferă locuri pentru clasa a IX-a, la frecvență redusă, în anul școlar 2024-2025. Foarte important este că școlarizarea este gratuită.

Cei care au trecut de majorat și de școala generală au nevoie pentru înscriere, în prima fază, doar de foaia matricolă a claselor V – VIII și de copii după certificatul de naștere și cartea de identitate.

Învățământul liceal cu frecvență redusă are durata de cinci ani și se desfășoară sub forma unor sesiuni de consultații – evaluare, cu durata de nouă săptămâni pe an, de luni până joi sau vineri, între orele 16 – 20. Elevii primesc suportul de curs cu modele de teste de evaluare și beneficiază de consultații din partea cadrelor didactice în timpul sesiunilor de studiu. Evaluarea va avea loc sub forma unor probe scrise, orale, proiecte sau referate, utilizând platformele electronice de evaluare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Colegiului ”N. V. Karpen” din Bacău, str. Mioriței, nr. 76, la telefon 0234586720, sau pe e-mail: office@nvk.ro.