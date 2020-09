După o vară îmbelșugată, toamna a început la fel de rodnic pentru atletismul băcăuan. Dovadă stă ploaia de…medalii obținute de băcăuani la Campionatul Național de atletism în aer liber pentru Seniori și Tineret (Under 23) derulat la finalul săptămânii trecute, la Cluj. Sportivii județului legitimați la SCM Bacău, CS Știința, CSM Bacău și, last but not least CSM Onești s-au remarcat la ambele categorii de vârstă ale competiției de pe Someș. De remarcat faptul că, în multe situații, componenții Tinereului (cu precădere cei legitimați la CSM Onești) au urcat pe podium și în concursul rezervat Seniorilor.

Seniori

Aur : Alexandru Soare (CS Știința Bacău) 10.000 m- 30Ș17.63 și 5000 m- 14:33.73; Mihăiță Micu (SCM Bacău) aruncarea ciocanului- 68.98 m; Elena Adelina Panaet (CS Știința) 3000 m obstacole- 9:54.60 și 5000m- 16:07.66; Bianca Ghelber (SCM Bacău/ Steaua) aruncarea ciocanului- 71.57m; Gabriel Bitan (CSM Onești) săritura în lungime- 7.73 m.

Argint : Florin Asmarandei (CSM Bacău) aruncarea ciocanului- 62.01m; Diana Ion (CSM Onești) triplusalt- 13.39m și săritura în lungime- 5.98m; Angela Olenici (CSM Onești) 1500m- 4:25.54 și 800 m- 2:07.98; Iulia Banaga (CSM Onești) 100 m garduri- 13.89 și 400 m garduri- 59.98; Alexandru Iconaru (CSM Onești) 110 m garduri- 14.62; Marian Tănase (CSM Onești) 100 m- 10.74; Alin Anton (CSM Onești) 200 m- 21.51.

Bronz : Andreea Pîșcu (Știința) 10.000m- 36:40.59; Andreea Caracuda (CSM Onești) 100m garduri- 14.20; Marius Țone (CSM Onești) 100 m- 10.77; Mihaela Asmarandei (SCM Bacău) aruncarea discului- 43.87m; Marian Tănase (CSM Onești) săritura în lungime- 7.17 m; Alisia Paruba (SCM Bacău) aruncarea suliței- 45.49m.

Tineret

Aur: Alex Slăvoiu (Știința) 10.000 m- 32:08.88; Diana Ion (CSM Onești) triplusalt 13.39 și săritura în lungime – 5.98; Iulia Banaga (CSM Onești) 100m garduri- 13.89, 100 m garduri- 13.89 și 400 m garduri- 59.81; Alex Iconaru (CSM Onești) 110 m garduri- 14.62m; Marius Țone (CSM Onești) 100 m- 10.77; Alin Anton (CSM Onești) 200m- 21.51; Gabriel Bitan (CSM Onești) săritura în lungime- 7.73m.

Argint: Elena Mitrea (CSM Onești) aruncarea ciocanului- 55.12m; Angela Olenici (CSM Onești) 1500m- 4:25.54 și 800m- 2:07.98; Sebastian Moldovan (CSM Onești) 1500 m- 4.07.56; Andreea Caracuda (CSM Onești) 100 m garduri- 14.30; Alin Anton (CSM Onești) 110m garduri- 14.79; Robert Tabacu (CSM Onești) săritura cu prăjina- 4.00 m; Georgiana Aniței (SCM Bacău/ CSM București) triplusalt- 12.99m.

Bronz : Georgiana Aniței (SCM Bacău/ CSM București) săritura în lungime- 5.71m; Alisia Paruba (SCM Bacău) aruncarea suliței- 45.49m.