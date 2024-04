Clara Luncanu îndrăznește

„Pentru ca răul să triumfe este nevoie ca oamenii de bună credință să nu facă nimic!”

Sunt vremuri interesante, ca să nu le spunem altfel, în care au loc mișcări electorale. Unii încearcă să se facă cunoscuți, alții continuă, iar oamenii se interesează de toți aceștia. De aceea, astăzi vă facem cunoștință cu Clara Luncanu, o avocată din Bacău, care dorește să candideze independent la funcția de consilier local.

Clara Luncanu este avocat de 15 ani și face parte din Baroul Bacău. Este căsătorită și are doi copii: o fiică de 24 de ani – la master la București și un fiu de 18 ani – elev la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău. S-a născut în satul Cădărăști, comuna Palanca, tatăl ei fiind miner la mina Bălan iar mama casnică. A urmat cursurile în școala din localitate, liceul la făcut în Bacău iar facultatea la Bucurelti. După terminarea facultății a lucrat ca jurist-consult la o firmă, urmat de examenul la Baroul București și un transfer la Baroul Bacău. Am întrebat-o dacă e ușoară viața de avocat:

„Dacă îți place ceea ce faci și faci cu drag… Da, ai și provocăr, dar per total îmi place ceea ce fac și atunci trec peste toate nemulțumirile și momente care îți aduc așa…să le spun…frustrări.” Profesia îi ocupă destul de mult timp pentru că trebuie să studieze continuu, deplasări pe la alte Insranțe, ș.a. „Dar pe de altă parte, acum am mai mult timp să mă implic și în viața socială și politică, pentru că am copiii mari și se descurcă singuri de acum…”, ne-a spus Clara Luncanu, care ne-a mărturisit că iubește muntele și călătoriile, în special în aer liber. Este mamă, soție, are un job percutant și, din păcate, se ocupă mai puțin cu gătitul, dar are un soț căruia îi place să facă asta.

„Eu am alte preocupări. Tot timpul sunt într-o continuă căutare, explorare… Pe de altă parte tot timpul am protestat când s-a impus. Am protestat când a fost vorba de gazele de șist, de Roșia Montană, Ordonanța 13… Deci, mai tot timpul am fost în stradă și am protestat. Deviza mea este: „ca răul să triumfe este nevoie ca oamenii de bună credință să nu facă nimic!”. Așa că s-a hotărât să candideze. Pentru că are doi copii și nu numai, consideră că trebuie să lăsăm ceva în urma noastră. „Dacă bunicul meu a luptat în două Războaie Mondiale, oameni care și-au sacrificat viața pentru ca noi să avem o țară democratică și granițile pe care le avem, avem datoria morală să ne implicăm cumva. Trebuie să lăsăm o lume mai bună copiilor noștri. Eu nu vreau să plece copiii mei din țară. Am vorbit cu politicieni în acest sens și mi-au spus că avem o țară de ….

Atunci m-am revoltat. Dacă cei care au fost la „butoane” și spun treaba asta și n-au făcut nimic, eu sunt dispusă să stau aici să lupt și să mă implic. O să lupt pentru ca toți copiii noștri să nu plece, să se dezrădăcineze, să nu ne pierdem identitatea. Am văzut cum e în străinătate. E frumos, dar ca turist. Însă când m-am întors acasă și am văzut peisajele noastre mirifice… mi-am dat seama că nicăieri nu-i mai frumos și mai bine ca acasă. Îmi iubesc, părinții, copiii, prietenii, vecinii… Vreau să candidez pentru că este forma mea de revoltă pentru că am văzut foarte multă demagogie și foarte mulți demagogi”, a spus avocata Clara Luncanu. Nu îi este ușor să candideze. A luat decizia împreună cu niște prieteni care o cunosc ca idealistă și cred în ea.

„A fost o decizie de moment, după care am realizat ce implică acest lucru. Foarte mult timp, iar în primul rând semnăturile sunt un impediment foarte mare. Spre surprinderea mea, foarte multă lume s-a coalizat în jurul meu și s-a oferit să îmi strângă semnături. De câte ori voiam să renunț, primeam telefoane și mesaje de încurajare. Îmi ștergeam lacrimile și spuneam că e un semn că trebuie să merg mai departe. Este felul meu de a arăta că sunt foarte mulți oameni onești care au multe de spus însă nu vor să iasă în față din diverse motive. Aceștia și-ar dori o persoană oneste care să îi reprezinte.” Nu crede că îi va fi greu din postura de „independent”, nu-i este frică și susține că știe să lupte. Va fi acolo nu să facă circ ci să facă lucruri pentru comunitate.

„Voi susține proiectele viabile. Dar dacă văd rea voință, rea credință, ies în stradă și strig, „oameni buni veniți că aici sunt niște interese contrare intereselor voastre. Așa aș face”, susține Clara Luncanu, care, între timp, a primit „oferte” din partea mai multor partide, dar pe care le-a refuzat. „Eu am demnitate, care e mai presus de orice, și cuvânt. De vreme ce am strâns o bună parte din semnături cu oameni simpli, lucru care m-a impresionat și m-a responsabilizat. Am plecat pe drumul acesta și nu mai dau înapoi. Transmit un mesaj oamenilor de bună-credință să se implice și să aibă curaj”, a mai spus Clara Luncanu care a precizat că are în vedere și câteva proiecte, în majoritate sociale. E vorba de un centru maternal, un centru pentru copii cu autism, facilități fiscale pentru antreprenori, piață volantă, centru de pentru bătrâni, etc.

„Îmi doresc antreprenoriatul autohton să fie încurajat. Propunerea mea este ca în primii doi ani de la înființarea unei societăți să beneficieze de facilități fiscale. Toată lumea vorbește despre stadioane, avioane, betoane…, dar nimeni nu se gândește la nevoile oamenilor. Probabil că aici nu prezintă interes. Îmi mai doresc o piață volantă unde să vină producătorii locali din județ să-și poată vinde produsele. Am văzut că există o hotărâre de CL din 2021 însă nu s-a implementat acest lucru. De ce? Nu știu. Avem doar pe hârtie”, a încheiat Clara Luncanu care, îndrăznește!