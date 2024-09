„Ciuntea Tennis Center”- o bază sportivă premium

Complexul de terenuri inaugurat în comuna băcăuană Mărgineni, în urmă cu doi ani, de frații Lucian și Gabriel Ciuntea este unul dintre cele mai moderne din țară cu acest specific. Întins pe 6000 metri patrați, el include suprafețe de tenis (dintre care două acoperite, fiind astfel funcționale și în sezonul rece) și de padel dotate cu instalații de nocturnă, vestiare cu toate facilitățile, sală de forță, zonă de lounge. Iar pe viitor, va pune la dispoziția celor interesați un teren de minifotbal și două pentru tenis cu piciorul

O oază într-un deșert

Bacăul sportiv suferă teribil la capitolul infrastructură. Îi lipsesc multe. Și din toate câte îi lipsesc, o bună parte sunt importante. Foarte importante. Astfel, în anul de grație 2024, Bacăul nu are un stadion, „Municipalul”- altădată în Top 3 arene din România- fiind redus, de mai bine de un deceniu, la stadiul de ruină. Totodată, deși are campioni naționali și internaționali la atletism, municipiului îi lipsește o pistă de alergare în aer liber, și în ciuda faptului că o are legitimată pe campioana europeană din 2022 la aruncarea ciocanului, Bianca Ghelber, nu dispune de un teren de aruncări. În fine, Bacăul duce lipsa unei Polivalente la nivelul exigențelor din acest mileniu, ceea ce face ca handbalul și voleiul să rămână sporturi cantonate într-o arenă vetustă precum Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”. În acest deșert, există însă și o oază de bună practică: baza cu terenuri de tenis SCM Bacău. O bază bine îngrijită, cochetă, funcțională, care a știut să facă față vremurilor. Nu întîmplător, cea mai importantă competiție sportivă cu caracter internațional găzduită anual de Bacău se desfășoară aici: „Dedeman-Simba Trophy”, care are o tradiție de peste un sfert de veac.

În prima linie

Și pentru că, uneori, „cele bune se adună”, iată că, începând cu finalul lui 2022, terenurile de tenis ale SCM Bacău și-au găsit o prelungire, directă sau indirectă, într-un complex sportiv privat situat în strada Pălmășiei numărul 5 din Mărgineni: „Ciuntea Tennis Center”. Așa cum o arată și numele, complexul a fost fondat de antrenorii de tenis ai SCM Bacău, frații Lucian și Gabriel Ciuntea. Locația se prezintă ca un mic colț de paradis. Situată într-o zonă liniștită, este ușor accesibilă și oferă toate facilitățile: cinci terenuri de zgură pentru tenis, dintre care două sunt acoperite în sezonul rece, două suprafețe de joc rezervate padelului dotate, la fel ca și cele pentru tenis, cu instalații de nocturnă, două vestiare complet echipate (unul pentru fete, celălalt pentru băieți), sală de forță, plus o zonă de lounge pentru relaxare și socializare. Pe scurt, o bază sportivă premium. Una dintre cele mai moderne din țară cu acest specific. „La nivel de provincie, în mod cert, ne situăm în prima linie”, mărturisesc Lucian și Gabriel Ciuntea, care au moștenit pasiunea pentru tenis, dar și pentru lucrul bine făcut de la tatăl lor, prestigiosul antrenor Mihai Ciuntea.

„Deșteptarea” mișcă lucrurile!

Proiectul s-a dezvoltat în etape. Și tot în etape au fost achiziționate suprafețele de teren, care au ajuns să însumeze cei aproximativ 6000 metri patrați pe cât se întinde azi „Ciuntea Tennis Center”. Terenul a fost cumpărat înainte de boom-ul imobiliar al zonei. Prin 2012-2013. Și a avut la bază un anunț apărut la rubrica de „Vânzări” în paginile de mică publicitate ale ziarului „Deșteptarea”! „Practic, putem spune că <Deșteptarea> a mișcat lucrurile și în acest caz. Am găsit anunțul în ziar și, cum eram interesați să cumpărăm teren într-o zonă de acest gen pentru baza noastră, iar oferta era convenabilă, am bătut palma”, își amintește Lucian Ciuntea. Fratele său, Gabi adaugă: „Practic, am prins cam ultimul tren. Asta nu înseamnă că ne-a fost ușor. Nici financiar- calculele economice au ajuns să difere în timp- și nici logistic. Toată această construcție a presupus eforturi considerabile depuse de-a lungul a mai multor ani. Ne bucură însă nespus că am reușit să punem pe picioare ceea ce ne-am dorit”.

Back from the USA

Într-un reportaj publicat de „Deșteptarea” în urmă cu vreo șase ani și jumătate și intitulat sugestiv „America sa rămâne… Bacăul”, Gabi Ciuntea, care trăia pe atunci din plin „the american dream”, profesând ca antrenor de tenis în New York, mărturisea că nu a renunțat deloc la… visul românesc: „N-am plecat în America pentru bani, așa cum nici nu voi rămâne acolo doar pentru bani. Am crescut foarte mult ca om, dar pe plan profesional simt că-mi lipsește ceva. La cluburile la care lucrez în State nu există termenul de performanță. Nu zic că-i deranjant, dar parcă ai vrea mai mult. Doresc să-mi fac un club sau să administrez unul și, pe lângă componenta de performanță, să inspir celor care vor deveni membri importanța de a face mișcare și de a socializa prin intermediul sportului”. Zis și făcut. Gabi a revenit în Bacău, și-a reluat, alături de Lucian, activitatea de antrenorat la nivel de performanță la SCM Bacău și, tot alături de fratele său, a dat drumul acestui proiect, „Ciuntea Tennis Center”, în care „componenta de performanță se îmbină cu importanța de a face mișcare și de a socializa prin intermediul sportului”.

O școală de tenis

„Ciuntea Tennis Center” este, înainte de toate, o școală de tenis. Ea oferă servicii care se pliază pe mai multe segmente (începători, agrement și performanță), cele mai mici grupe de vârstă fiind de 4-5 ani și intrând în sfera de competență a antrenoarei Beti Ciuntea. Pe durata ultimelor două veri, școala de tenis a propus și stagii de pregătire specifice. Tabere de tenis sau, ca să utilizăm un termen uzitat, „campuri”. Derulate între 20 iunie și 20 august și având zilnic un program orar 9-13, ele au servit drept pregătire în special celor care urmau să participe la turnee, precum jucătorii legitimați la SCM Bacău, Andrei Simon, Sofia Preda sau Carol Darie Avorniciței, pentru a da doar câteva nume. Un alt cap de pod în legătura puternică pe care „Ciuntea Tennis Center” o are cu SCM Bacău o reprezintă organizarea de turnee precum clasicul Trofeu „Simba Invest”, cea mai importantă competiție internațională de Seniori/ Veterani din țară. Iar, în caz de vreme nefavorabilă, baza premium din Mărgineni poate constitui o alternativă viabilă, grație balonului presostatic, pentru o parte din meciurile turneului ITF dotat cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate, „Dedeman-Simba Trophy”, știut fiind faptul că, în trecut, din cauza ploii, competiția s-a văzut nevoită să emigreze part-time fie în sala de tenis „Dedeman”, fie în sălile de sport a diferitelor școli din oraș sau chiar la Roman!

Padel, frate!

Pe lângă oferta generoasă în materie de tenis, care rămâne de actualitate, prin cele două terenuri acoperite, și în sezonul rece, „Ciuntea Tennis Center” a venit cu un nou clou. Unul de nișă, dar care, pe viitor va fi mai mult decât atât: padelul. Un sport asemănător tenisului cu o priză vertiginoasă la public în ultimii ani. Inaugurate în aprilie 2024, cele două terenuri de padel dotate cu instalații de nocturnă sau dovedit neîncăpătpare pe durata verii. Începând cu ora 18.00 și până aproape de miezul noții, zona de padel era la foc continuu. „Practic, dacă veneai azi să-ți faci o programare pentru un meci de padel, nu găseai loc. În cazurile fericite, prindeai a doua zi. Amatori de toate vârstele și categoriile sociale, dar mai ales studenți, au umplut cele două terenuri pe timpul verii, lucru care ne-a arătat că am ales bine și din acest punct de vedere”, precizează Luci și Gabi Ciuntea, care privesc deja la următoarele target-uri: „Pe viitor, dorim să acoperim terenurile de padel și să mai amenajăm în cadrul complexului nostru un teren de minifotbal și două de tenis cu piciorul. Plus o saună”.

Ștafeta rămâne în familie

„Ne bucură că, deși, nu avem nici doi ani de când am dat drumul complexului, feedback-ul este unul foarte pozitiv. Una din aprecierile ce ne-a mers la inimă a venit din partea arbitrului internațional de tenis, turcul Toygar Alagoz, care, prezent la ediția din acest a Trofeului Dedeman- Simba, a vizitat baza noastră și ne-a spus că este la nivelul celor performante din străinătate”, subliniază frații Ciuntea. Aceștia nu uită să precizeze: „Am crescut în tenis și asta știm noi cel mai bine să facem. Iată motivul pentru care am demarat această investiție destinată comunității sportive a Bacăului. Ea a pornit ca un proiect de familie, un proiect în trei, incluzându-l și pe tatăl nostru și sperăm să rămână în familie prin copiii noștri. De altfel, iată că David duce deja tradiția tenisistică a familiei mai departe”. Într-adevăr, în vârstă de nouă ani, David Ciuntea, feciorul lui Lucian, are la activ primele sale turnee FRT (și primele puncte), iar cunoscătorii îi laudă de pe acum calitățile fizice și tehnice. Tradiția merge, așadar, mai departe. La fel ca și povestea „Ciuntea Tennis Center”. O bază premium, o poveste de succes.